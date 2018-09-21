Xiaomi Mi Max 3 ülkemizde satışa sunuldu

Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki ilk resmi mağazasını açması ile gündeme gelen Xiaomi'nin orta segment cihazlarından Mi Max 3'ün 4 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip versiyonu ülkemizde ithalatçı garantisi ile n11.com üzerinden satışa sunuldu.

6.9 inçlik dev ekranıyla tablet bilgisayarı anımsatan cihaz, 5500 mAh gücünde çok iddialı bir bataryayla dikkatleri üzerinde toplamıştı. Cihazın 4 GB'lık RAM'e ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip versiyonu ülkemize 3199 TL'lik bir fiyat etiketi ile giriş yaparak pek çok eleştirinin odağı oldu. Zira cihaz, Amerika'da ve çevre ülkelerde 252 dolarlık(1500TL) bütçe dostu bir fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Bu bakımdan fiyatlandırmayı mantıklı bulmayan pek çok internet kullanıcısı var.

2 yıllık bir garanti süresi sunuyor ve herhangi bir arıza durumunda Ritzy Teknik Servisi aracılığı ile cihazınızı tamir ettirebileceğinizi belirtiyor. Ürünün ilanına İthalatçı firma, cihaz içinlık bir garanti süresi sunuyor ve herhangi bir arıza durumundaaracılığı ile cihazınızı tamir ettirebileceğinizi belirtiyor. Ürünün ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Cihazın, Xiaomi Türkiye tarafından ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Cihaz Özellikleri

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: 6.9 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran176.15 x 87.4 x 7.99 mm/221 gramQualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8GHz)4/6 GB64/128 GB + microSD kart desteği12 MP + 5 MP (f/1.9)8 MP (f/2.0)5500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)Android 8.1 Oreo ~MIUI 9.6USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişiParmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör, AI, stereo hoparlörSiyah, altın, mavi