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Xiaomi Mi Max 3 ülkemizde satışa sunuldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya sürmüş olduğu Mi Max 3, ithalatçı garantisi ile ülkemizde satışa sunuldu. Detaylar haberimizde.
8 ay
14,6b
1
70
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki ilk resmi mağazasını açması ile gündeme gelen Xiaomi'nin orta segment cihazlarından Mi Max 3'ün 4 GB RAM/64 GB depolama alanına sahip versiyonu ülkemizde ithalatçı garantisi ile n11.com üzerinden satışa sunuldu. 
6.9 inçlik dev ekranıyla tablet bilgisayarı anımsatan cihaz, 5500 mAh gücünde çok iddialı bir bataryayla dikkatleri üzerinde toplamıştı. Cihazın 4 GB'lık RAM'e ve 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip versiyonu ülkemize 3199 TL'lik bir fiyat etiketi ile giriş yaparak pek çok eleştirinin odağı oldu. Zira cihaz, Amerika'da ve çevre ülkelerde 252 dolarlık(1500TL) bütçe dostu bir fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Bu bakımdan fiyatlandırmayı mantıklı bulmayan pek çok internet kullanıcısı var. 
İthalatçı firma, cihaz için 2 yıllık bir garanti süresi sunuyor ve herhangi bir arıza durumunda Ritzy Teknik Servisi aracılığı ile cihazınızı tamir ettirebileceğinizi belirtiyor. Ürünün ilanına buradan ulaşabilirsiniz.
Cihazın, Xiaomi Türkiye tarafından ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.9 inç boyutunda 2160 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran
Boyut ve ağırlık: 176.15 x 87.4 x 7.99 mm/221 gram
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8GHz)
RAM: 4/6 GB
Depolama kapasitesi: 64/128 GB + microSD kart desteği
Arka kamera: 12 MP + 5 MP (f/1.9)
Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
Batarya: 5500 mAh (Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli)
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo ~MIUI 9.6
Bağlantı seçenekleri: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5mm kulaklık girişi
Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, kızılötesi sensör, AI, stereo hoparlör
Renk seçenekleri: Siyah, altın, mavi
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crazy585858 8 ay en beğenilen
Ulan 252 × 6.20=1562 Tl.. 1000 lirada bizim kazık vergiler = 2562... Bu 3200tl neyin nesi ? Utanmıyorlarda ya.
2 Yanıt Yanıtla +47
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Survivalist 8 ay
252 dolar 3200tl...
Elektronik ihtiyacı olan fiyatı revize edilmemiş bir nesil önceki ürünlerden alsın. Çok daha kötü günler bekliyor bizi
Yanıtla +26
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canguler917 8 ay
almazsanız, kazık yememiş olursunuz. bu fiyatın üzerine söylenecek başka bir laf olduğunu sanmıyorum.
Yanıtla +19
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olmasadaolur2016 7 ay
2599 tl ye kipadan aldım. cihaz harika. artık ucuz ve iyi cihaz dönemi kapandı. artık şartlar böyle. ona göre alın ya da almayın
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guitarra.35 7 ay olmasadaolur2016
Hocam hayırlısı olsun, cihazda hangi rom yüklü geldi? Güncelleme yaptınız mı hiç? Bende alacaktım ama kararsız kaldım şu çin versiyonu muhabbetlerinden dolayı :)
Birde çift sim çalıştırıyor mu, ben Kipadaki kutunun üstünde tek imei gördüm?
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TARDIS 7 ay
Bu haber ve N11 bağlantısı için N11 veya RIZTY servisten bir tanıtım ücreti alındı mı acaba? Haberden çok bunu merak ediyorum.
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OverClocK1ng 7 ay
3200 Lira ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 ay
Tek enayi ülke bizmiyiz acaba paramı basıyoz her TLF 2 katı
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nemkate 7 ay
Bekledim bekledim alayım diye, dayanamadım gittim Pocofone F1 aldım.
İyi ki de almışım sp6xx serisine bu fiyat vermeye değmez yazık.
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guitarra.35 7 ay nemkate
Hayırlısı olsun hocam güle güle kullanın, nereden kaça aldınız?
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guitarra.35 7 ay
Bu telefonu en uygun yine Kipa ve Migros getirdi 2699 dan ama bakalim diğer firmalar kactan satacak. 2500 altında olacağını sanmiyorum.
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Quard 8 ay
Amerika'da ve çevre ülkelerde 252 dolarlık(1500TL) bütçe dostu bir fiyat etiketiyle alıcı buluyor.
Bizde de bütçe dostu olarak piyasaya sunsalar/verseler ya, çok şey mi kaybederler. Dolar yükseldi diye Türk milletinin zenginleştiğini mi sanıyorlar. Akıllarından şüphe ediyorum.Bu fiyata alınmaz. Ama dolar artarsa bu fiyatı da çok arayabiliriz.
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~Lion King~ 8 ay
Pubg’yi frame atlayarak oynatan oyun 2 senede kullanıcısını rezil eder. Burda amaç oyunu oynatabilmesi değil donanımın zayıflığı. Honor note 10 alırım daha iyi.
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mamaker 8 ay
Hayır neden sürekli olarak TL'na çeviriyorsunuz fiyatları anlamış değilim 252 dolar değil kardeşim 252 lira diyeceksin Türkiye'deki asgari ücret ile Amerika'daki asgari ücret arasında çok mu fark var da TL'na çeviriyorsunuz.
Evet üstüne basa basa diyeceksiniz ki biz bu ürünü bu ülkede 3200 liraya alıyorken yurt dışındaki vatandaş 252 liraya alabiliyor.
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guitarra.35 8 ay
Peki bu cihaz Kipa ve Migrostan 2700 e alınır mi?
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