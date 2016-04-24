Xiaomi Mi Max gün sayıyor

Xiaomi’nin yeni bir Phablet modeli için kullanıcılar arasında yaptığı anket, Xiaomi Max ismiyle sonuçlanmıştı. Firma, kullanıcısının kararına saygı duydu ve yeni modelini Max veya Mi Max adıyla satışa sunmaya hazırlanıyor.

Paylaşılan ilk resmi görsel, ön cebe sığdırılmış bir akıllı telefonu resmediyor. Üst kısmın tasarımı, daha önce sızdırılmış ön panel görselleri ile aynı. Xiaomi’nin yeni Phablet modeli, büyük olmasına rağmen cebe sığacak kadar da kompakt yapıda olacak.

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Xiaomi Mi Max modelinde 6.4 inçlik 2K ekran olması bekleniyor. Çok ince ekran çerçeveleri sayesinde, aynı boyuttaki diğer modellere göre daha küçük ölçülere sahip olacak Xiaomi Mi Max, Snapdragon 820 veya MediaTek Helio X20 yonga setinden birisini tercih edecek.

Xiaomi Mi Max modelinin ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Bu bakımdan, parmak izi okuyucusu muhtemelen arka tarafa alınmış durumda. Yine önemli bir fiyat avantajıyla gelmesi beklenen modelin, Mayıs ayı için hazırlandığı tahmin ediliyor.