Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Max gün sayıyor

Xiaomi’nin sonraki Phablet modeli için isim anketi yapılmasının ardından, yavaş yavaş görsel paylaşımlar da başladı. Ön panelin sızdırılmasının ardından, firmanın ilk paylaşımı da geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi’nin yeni bir Phablet modeli için kullanıcılar arasında yaptığı anket, Xiaomi Max ismiyle sonuçlanmıştı. Firma, kullanıcısının kararına saygı duydu ve yeni modelini Max veya Mi Max adıyla satışa sunmaya hazırlanıyor.

Paylaşılan ilk resmi görsel, ön cebe sığdırılmış bir akıllı telefonu resmediyor. Üst kısmın tasarımı, daha önce sızdırılmış ön panel görselleri ile aynı. Xiaomi’nin yeni Phablet modeli, büyük olmasına rağmen cebe sığacak kadar da kompakt yapıda olacak.

Ayrıca Bkz. "Google I/O 2016 konferans tarihleri belli oldu"

Xiaomi Mi Max modelinde 6.4 inçlik 2K ekran olması bekleniyor. Çok ince ekran çerçeveleri sayesinde, aynı boyuttaki diğer modellere göre daha küçük ölçülere sahip olacak Xiaomi Mi Max, Snapdragon 820 veya MediaTek Helio X20 yonga setinden birisini tercih edecek.

Xiaomi Mi Max modelinin ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Bu bakımdan, parmak izi okuyucusu muhtemelen arka tarafa alınmış durumda. Yine önemli bir fiyat avantajıyla gelmesi beklenen modelin, Mayıs ayı için hazırlandığı tahmin ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-Max-phablet-teased-on-Xiaomis-official-English-site_id80466 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 3 yıl
Her şeye tamam ama 6.4" telefon mu olur ya tablet olmuş artık bu
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 3 yıl en beğenilen
Ekran boyutunu bile bilmediğim Nokia N73 ün ekranının bana kocaman geldiği günleri düşünüyorum da hey gidi günler hey, büyüklük algısını nasıl da değiştirdiler... 5-6 senede
Ekran boyutunu bile bilmediğim Nokia N73 ün ekranının bana kocaman geldiği günleri düşünüyorum da hey gidi günler hey, büyüklük algısını nasıl da değiştirdiler....
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Aslinda bunu yurtdisindan kargolatip uzerine tablet pc diye yazsak gumrukden gecermi?? Kafamda deli sorular
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
yaw ne gun saymasi, "Not announced yet" diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
6.4 inç nedir abi neremize koyacaz onu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
mehmedaltair
Her şeye tamam ama 6.4 telefon mu olur ya tablet olmuş artık bu

Phablet
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÖzdalDoğru 3 yıl
Ekranı tutan arkadaşın eldiveni patlamış, nerede hijyen :)

Bu arada ciddi anlamda sağlam bir batarya ile gelmeli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
İlk başta tek elle kullandırmamaya başlamışlardı. Şimdi 2 elle de kullandırmayacaklar büyük ekran severlere. Eee ne diyelim talep meselesi ne de olsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl
Böyle bir büyüklükteki telefonun Samsung Note ailesi gibi özel kalemi olmalı. Yoksa benim için 6.4 güzel bir boyut ancak dediğim gibi kalem olmadan 5.5 inch üstü telefon almam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 3 yıl
Sony 2013'te 6.4" ekranlı Xperia Z ultra sürmüştü piyasaya. Seveni de vardı. Alıcısı olacaktır tablet niyetine.. 5.5" telefon almaya çekiniyorum şahsen. Bu boyut bir "telefon" için aşırı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 3 yıl en beğenilen
Ekran boyutunu bile bilmediğim Nokia N73 ün ekranının bana kocaman geldiği günleri düşünüyorum da hey gidi günler hey, büyüklük algısını nasıl da değiştirdiler... 5-6 senede
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERDARbdrm 3 yıl
Kaç senedir phablet kullanıyorum. Büyük ekran tercihimdir ama 6.4 çok zorlama olmuş ya, abartmışlar biraz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
Önde parmak izi okuyucu yok mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4016 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi 5 ve
5 etiket daha xiaomi max xiaomi mi max Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Gear S3 Eylül'de tanıtılacak, lüks versiyon 2017'de 3 yıl Uzayda maraton koşan astronot Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 3 yıl GDDR5X destekli Nvidia GP104-400 çekirdeği de sızıntı kurbanı oldu 3 yıl Philips, aydınlatma bölümünü satıyor 3 yıl Surface Phone için iddialı özellikler 3 yıl Google Play Store, Chrome OS platformuna geliyor 3 yıl Rafadan Tayfa artık mobilde 3 yıl iMessage'ların arkasında da yenilenebilir enerji var 3 yıl Sandisk'ten iOS cihazlar için yeni nesil iXpand flaş sürücüler 3 yıl Tüm Apple Watch uygulamaları iPhone’dan bağımsız çalışabilecek 3 yıl Twitch'in arkadaş listesi değişiyor 3 yıl Apple Car, Avusturyalı firma Magna tarafından üretilebilir 3 yıl Üst düzey yöneticilere, yüksek güvenlikli telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft, Kinect'i nabız ölçer olarak da kullanmak istiyor 3 yıl Xiaomi Mi Band 2 göründü 3 yıl Solar Impulse 2, Pasifik uçuşunu tamamladı 3 yıl iPhone satışları, 2014 öncesine dönebilir 3 yıl Bu otomobil hidrojenle çalışıyor 3 yıl HP'nin Windows 10'lu canavarı Elite X3 Haziran'da piyasada olacak 3 yıl 26.yaş gününü kutlayan Hubble'dan 26 muhteşem fotoğraf 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Max gün sayıyor Sonraki AMD Radeon Pro Duo, Titan X’ten 1.5 kat daha güçlü 3 yıl Fiat Chrysler 1.1 milyon aracını geri çağırıyor 3 yıl Apple 2017'de iPhone 7S'i atlayıp doğrudan iPhone 8'e geçebilir 3 yıl Cherry, en hızlı mekanik tuşlarını duyurdu 3 yıl MSI’dan kompakt yapıda oyuncu sistemi: Aegis 3 yıl Huawei, Scarlett Johansson'lı P9 reklamını yayınladı 3 yıl Steam, Bitcoin ile ödeme almaya hazırlanıyor 3 yıl Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı 3 yıl Uber ile çocuk kıyafeti bağışlayabilirsiniz 3 yıl AMD Project Quantum geri dönüyor 3 yıl Alternatif ajanda uygulaması Calendars 5, iOS için ücretsiz 3 yıl Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı" 3 yıl Gelecek bu projede: NASA'dan uzay seyahatleri için dev yatırım 3 yıl GP104 grafik mimarisi, detaylı olarak sızdırıldı 3 yıl DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon 3 yıl Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak 3 yıl Bir milyon kişi Tor üzerinden Facebook'a bağlanıyor 3 yıl Dünyanın ilk hepsi-bir-arada iş istasyonu serisi yenilendi 3 yıl AMD’de kayıplar devam ediyor 3 yıl Samsung, birisi kavisli 2 farklı Note 6 modelini test ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim