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Xiaomi Mi Mix 2S tanıtımında sürpriz Türkiye detayı

Xiaomi Mi Mix 2S tanıtımını izleyenler kamera karşılaştırma sahnelerinde ilginç bir sürprizle karşılaştı. Sunumda madeni Türk parası netleştirme denemeleri için kullanılmıştı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
14,2b
1
48
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün itibariyle pazarda iddialı olacak Mi Mix 2S amiral gemisini tanıtan Çinli üretici Xiaomi, adeta ülkemiz tüketicilerine mesaj vermek istercesine bir sürprize imza attı.

Madeni Türk parası

Xiaomi’nin uzun süren tanıtım etkinliğini canlı izleyenler Mi Mix 2S modeli ile iPhone X modelinin kamera kalitesinin karşılaştırıldığı sunumlarda bir detayı gözden kaçırmadı. Bir gazete küpürü üzerine yerleştirilmiş madeni Türk lirasının arka kısmı sunuma konu edilmişti. Atatürk kabartması ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı elbette Mi Mix 2S kamerası ile daha iyi netleştirme yaparak görüntülenebiliyordu.

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Xiaomi patronunun sunum için Türk parasını seçmiş olması elbette sadece tesadüfle yorumlanacak bir hareket değil. Firmanın bir süredir ülkemize giriş yapmak için fırsat kolladığı biliniyor. Türk parası ile muhtemelen bu yıl içerisinde tüketicilere bir sürpriz yapacağı mesajını vermek istiyor olabilir. Kimbilir belki açılışı da Mi Mix 2S modeli ile yapar.

Uygun fiyata tatmin edici performans sunan akıllı telefonların uzman ismi Xiaomi ülkemizde de çok seviliyor. Resmi olarak ithal edilmemesine karşın paralel ithalat yoluyla önemli miktarda Xiaomi telefonu satıldığı biliniyor. Eğer Xiaomi ülkemize giriş yaparsa ilgi de çok büyük olacaktır.

 

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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl en beğenilen
Elin çinlisi bile Atamızın değerini biliyor.
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gizanagi 1 yıl zero fear
Zaten ithalatçı garantili cihazlar her vergiyi ödendikten sonra satılıyorlar. Xiaomi gelince ekstra vergi ödemeyecek ki.
Tek fark garanti olabilir. Garanti için biraz daha fazla pay koyabilir fiyatın üzerine. Ama onun da dengeleneceğini düşünüyorum. Çünkü ithalatçılar bildiğim kadarıyla cihazları piyasadan toplayıp getiriyor, yani birilerine de kâr kalıyor. Xiaomi kendi cihazlarını maliyeti ile sokacak Türkiye'ye.
Her neyse, zaten gelişleri yılan hikayesine döndü. Ama fiyatların aşırı yükseleceğini düşünmüyorum. Sonuçta aynı vergileri ödeyecekler.
Zaten ithalatçı garantili cihazlar her vergiyi ödendikten sonra satılıyorlar. Xiaomi gelince ekstra vergi ödemeyecek ki.Tek fark garanti olabilir. Garanti ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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deniz_sea 1 yıl
O değilde bu fotoğrafı bizim distribütör (Türk reklamı gibi) çekseydi adamlara baskı yaparak veya kendi istekleri ile o para lanet 15 Temmuz temalı olan gereksiz para olurdu.
Ama bize 12000km uzaktaki adam bile Türkiye dendiği zaman akla ilk Atatürk'ün geldiğini biliyorlar, keşke bizimkilerde bilse....
O değilde bu fotoğrafı bizim distribütör (Türk reklamı gibi) çekseydi adamlara baskı yaparak veya kendi istekleri ile o para lanet 15 Temmuz temalı olan gereksi...
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gizanagi 1 yıl sleepingawake
Maalesef öyle.
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gizanagi 1 yıl sleepingawake
Mi Mix 2s için fark yok. Sadece yazılım farkı var.
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sleepingawake 1 yıl gizanagi
Eğer daha gelmezse kaçakçılardan alacağım ben de bu durumda. Aslında bunun kaçak duruma düşmesi bu hükümet yüzünden. Neticede vergini ödediğin sürece her telefonu ülkene getirebiliyor olmalısın. Devlet kaçakçıları zengin ediyor.
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gizanagi 1 yıl sleepingawake
27 Mart'ta tanıtıldı cihaz. Yani tanıtılalı daha 2 ay bile olmadı. Global romun çıkmasını bekliyorlar satışa sunmak için sanırım, miuiturkiye sitesindeki bir yoruma böyle bir cevap vermişler.
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sleepingawake 1 yıl gizanagi
P20 pro Mediamartk'a geldi bile. Global versiyon başladı. Tek fark yazılım mı Xiaomi de? Yani bantlarda fark yok mu global de? Oneplus One'da global versiyonda bantlar farklıydı.
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gizanagi 1 yıl hakaniko
Global rom olup olmaması önemli değil, biz de çıkınca kurabiliriz zaten. Şu anda isteyen istediği fiyata satıyor. Ben ithalatçı garantili satışları bekliyorum herkesin kafasına göre at koşturmaması için.
Çeşitli kanallar yoluyla getirilen ve imei değiştirilerek garantisiz cihaz satan kaçakçıların Hepsiburada'ya küfür ettiklerini çokça gördüm. Sebebi vergi vermeden, kayıt ettirmeden, garanti firmalarıyla anlaşmadan fahiş fiyata sattıkları cihazların ithalatçı garantili olarak daha ucuza satışa çıkmasıydı. Bu sebeple ben kararımı ithalatçı garantili cihazlar satışa çıktıktan sonra vereceğim.
Ekleme: Kısaca rekabet olması ve piyasanın fiyatı belirlemesi önemli.
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sleepingawake 1 yıl gizanagi
Ben de bunu bekliyorum fakat normnalde ne zaman çıkıyordu, uzun sürmedi mi?
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mlbozkurt 1 yıl
Buraya gelecek mi bu telefon. mix 2 alacam yoksa onun kamera istediğim gibi değil.
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gizanagi 1 yıl mlbozkurt
Gelecek, global romun çıkmasını bekliyorlar. Hong Kong satışı başladığına göre global romun da eli kulağındadır.
Asıl mesele fiyat. Mix 2 2000₺ civarına KVK garantili bulunabilirken Mix 2s fiyatı ne olacak? Çin'de sadece 100 yuan fark var taban modeller arasında. Fakat Mix 2s yeni çıktığı ve her Xiaomi cihazı gibi ilk etapta karaborsaya düştüğü için fiyat daha yüksek olacaktır. Ben de şu sıralar Mi 3 ve Mi 4'ü emekliye ayırma planları yapıyorum. Eğer fiyat farkı çok olmazsa daha az frekans desteği olmasına rağmen sırf kamera farkı ve Project Treble için Mix 2s almayı düşünüyorum.
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er türk 1 yıl
Parayı veren düdüğü çalar demiş .
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mbsahan 1 yıl
Bu güne kadar teknoloji bilim ve kültürel olarak ileri gidemememizin sebebi kamera keskinlik testlerinde diğer ülkelerin parasını kullanmasıydı çok şükür oda haloldu artık ileri teknolojili ve kültürlü bir toplumuz. O kadar açız ki paramız fotograf testinde kullanıldı diye mutlu oluyoruz çıkarımlar yapıyoruz yazık bize çok yazık... Bunun gb basit bir olayla mutlu olan bir toplum bir milim bile ileri gidemez... Bilmi kendine gerçek anlamda kılavuz edinmiş bir toplum olmamızı çok isterdim.
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edi_büdü 1 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gurkanse 1 yıl
iphone x de yani soldaki fotoda sadece çooook hafif bulanık çıkmış ama yorum yazanlar baya gaza gelmişler.kimsenin kötülediği yada övdüğü yok.sadece çekim kalitesini gösteriyolar.
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coolcool 1 yıl
Ne zaman satışa çıkacak
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