Xiaomi Mi Mix 2S tanıtımında sürpriz Türkiye detayı

Bugün itibariyle pazarda iddialı olacak Mi Mix 2S amiral gemisini tanıtan Çinli üretici Xiaomi, adeta ülkemiz tüketicilerine mesaj vermek istercesine bir sürprize imza attı.

Madeni Türk parası

Xiaomi’nin uzun süren tanıtım etkinliğini canlı izleyenler Mi Mix 2S modeli ile iPhone X modelinin kamera kalitesinin karşılaştırıldığı sunumlarda bir detayı gözden kaçırmadı. Bir gazete küpürü üzerine yerleştirilmiş madeni Türk lirasının arka kısmı sunuma konu edilmişti. Atatürk kabartması ve Türkiye Cumhuriyeti yazısı elbette Mi Mix 2S kamerası ile daha iyi netleştirme yaparak görüntülenebiliyordu.

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Xiaomi patronunun sunum için Türk parasını seçmiş olması elbette sadece tesadüfle yorumlanacak bir hareket değil. Firmanın bir süredir ülkemize giriş yapmak için fırsat kolladığı biliniyor. Türk parası ile muhtemelen bu yıl içerisinde tüketicilere bir sürpriz yapacağı mesajını vermek istiyor olabilir. Kimbilir belki açılışı da Mi Mix 2S modeli ile yapar.

Uygun fiyata tatmin edici performans sunan akıllı telefonların uzman ismi Xiaomi ülkemizde de çok seviliyor. Resmi olarak ithal edilmemesine karşın paralel ithalat yoluyla önemli miktarda Xiaomi telefonu satıldığı biliniyor. Eğer Xiaomi ülkemize giriş yaparsa ilgi de çok büyük olacaktır.