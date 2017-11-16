Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası

Henüz Xiaomi Mi Mix 2 modelinin üzerinden uzun bir zaman geçmeden yeni bir çerçevesiz Xiaomi telefonu iddiaları başladı. Telefona ait bir görsel de sızdırıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,8b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çerçevesiz ekran olarak tabir ettiğimiz ince çerçeveli akıllı telefon konseptine Xiaomi’nin yaptığı katkı inkâr edilemez. Belki daha önce de konsepte uygun pek çok model piyasaya sürülmüştü ancak hiç biri Xiaomi Mi Mix kadar ses getirmedi. 

Xiaomi Mi Mix 2s neler sunuyor?

Dünyaca ünlü tasarımcılar ile çalışmasının yanı sıra yenilikçi teknolojilere yer vermesi Xiaomi Mi Mix modelini bir anda gündeme oturtmuştu. Xiaomi tasarımın bir denemeden ibaret olmadığını anlatmak istercesine bu yıl Mi Mix 2 modelini piyasaya sürdü. Şimdi yeni bir ara model iddiaları gündemde. 
Xiaomi Mi Mix 2s adını alacağı iddia edilen model önceki ikisinden oldukça farklı tasarlanmış. Ayrıca son dönemin çentikli tasarımlarına da yeni bir bakış açısı getiriyor. Modelin 4 kenarı da ince bir tasarıma sahipken sadece sağ üst kısımda bir kamera yuvası olduğu görülüyor. Yani telefon çentiği sağ üst kısma taşımış. Yine de göze çok fazla batar bir görünümü bulunmuyor. 
Ayrıca Bkz. "iPhone stratejisi baştan aşağıya değişebilir"
Dikkat çeken nokta ise alt çerçeve önceki modellere göre incelmiş olsa da sağ ve sol kenar nispeten biraz daha kalın duruyor. Ayrıca üst kısımda bir ahize mevcut yani ekranın altına monte edilen piezo elektrik seramik akustik bileşenine bu modelde yer verilmemiş. Muhtemelen yakınlık sensörü de çerçeve üzerinde yer alacak. 
Bu tahminlerden yola çıkarak Xiaomi Mi Mix 2s modelinin biraz daha maliyet odaklı hazırlanmış bir versiyon olacağını söyleyebiliriz. Zira yeni bir amiral gemisi olsa Xiaomi Mi Mix 2 modelinden daha iyi bir tasarım sunmak zorunda ancak buna pek rastlayamıyoruz. Telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı bilinmiyor. 
 

https://www.phonearena.com/news/Take-that-notch-and-shove-it-in-the-displays-corner-check-out-the-leaked-fully-bezel-less-Xiaomi-Mi-Mix-2s_id99853 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Biz ne diyoruz onlar ne yapıyor? Simetri hastalarını delirtmekten öldürür bu :D
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl KalemKolik
Orijinalden alıntı: KalemKolik
Mi mix 2 bir önceki nesilden daha kötü olan ilk telefon. Yurtdışında bile satmıyor telefon. Fiyatları ebay gibi yerlerde hemen düşmeye başladı. Ebayde mi mix ve 2 neredeyse aynı fiyata gelecek yakında.

yurtdışında neden satsın?samsung apple varken ismini okuyamadığı bir telefonu neden alsınlar?
xiaomi ancak bizim gibi parası değersiz ülkelerde satar o kadar
Orijinalden alıntı: KalemKolikMi mix 2 bir önceki nesilden daha kötü olan ilk telefon. Yurtdışında bile satmıyor telefon. Fiyatları ebay gibi yerlerde h...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 2 yıl
tasarımı bunu andırıyor sanki?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dt1907 1 yıl
varmı yeni haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
bunu yapacağına mi mixx 2 yi her konuda donanım vadeden bir cihaz yapsan şimdi en iyi telefonlar arasındaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 2 yıl
Bence güzel olmuş iphonexteki rezil tasarımdan sonra her şey güzel geliyor gerçi :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
İphone x'in yandan yemişi :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl
Kamera kenara süpürülüp bırakılmış gibi. iPhone X'de telefon en azından dikey tutulduğunda simetrik. Bu telefonda ne dikey ne yatay olarak simetrik. Köşede üvey evlat gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
İlginçtir çoğunluğa hep zevklerim uyardı. Bu sefer uymadı. Telefon çok hoşuma gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-ACB5B9068 2 yıl
Tasarım normale göre kötü, iphone x'e göre harika.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 2 yıl
Bunların tek yapması gereken şey, mi mix in biraz küçüğü olacak, alt çerçeve biraz daha ince olacak, arka da çift kamera o kadar, ne gerek var böyle bir maceraya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 2 yıl
tasarımı bunu andırıyor sanki?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 1 yıl ceo-tr
iphone mu kullanıyosun yoksa samsungmu ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 2 yıl
Mi mix 2 bir önceki nesilden daha kötü olan ilk telefon. Yurtdışında bile satmıyor telefon. Fiyatları ebay gibi yerlerde hemen düşmeye başladı. Ebayde mi mix ve 2 neredeyse aynı fiyata gelecek yakında.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl KalemKolik
Orijinalden alıntı: KalemKolik
Mi mix 2 bir önceki nesilden daha kötü olan ilk telefon. Yurtdışında bile satmıyor telefon. Fiyatları ebay gibi yerlerde hemen düşmeye başladı. Ebayde mi mix ve 2 neredeyse aynı fiyata gelecek yakında.

yurtdışında neden satsın?samsung apple varken ismini okuyamadığı bir telefonu neden alsınlar?
xiaomi ancak bizim gibi parası değersiz ülkelerde satar o kadar
5 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4753 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi mi mix ve
7 etiket daha xiaomi mi mix 2 xiaomi mi mix 2s Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Black Friday 2016 araştırması 2 yıl Rusya insansız ordu çalışmalarını hızlandırıyor 2 yıl WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor 2 yıl Apple 2018'de Netflix'e rakip yayın hizmetini başlatabilir 2 yıl 7 yabancı bankaya "Türk şirketlerine karşı kartel kuruldu" suçlaması 2 yıl Türk tekstil şirketinden Bitcoin ile alışveriş planı 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta sebze ve meyve yetiştirecek 2 yıl Google Street View arabaları metan sızıntısını tespit ediyor 2 yıl Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı 2 yıl Amazon'a nasıl üye olunur ve nasıl alışveriş yapılır? (Alışveriş Rehberi) 2 yıl Microsoft 2030'a kadar karbon salınımını yüzde 75 azaltacak 2 yıl GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor 2 yıl Türkiye'de halen tartışıladursun dünyada reklam dijital yayınlara kayıyor 2 yıl iPad Pro 2018 modelleri çok güçlü olacak 2 yıl Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor 2 yıl Facebook çevrim içi videoların iyileştirilmesi için çalışacak 2 yıl BiP uygulamasında 1 ayda 1 milyar mesaj atıldı 2 yıl Aylık Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass üyeliği kısa süre için 1 TL 2 yıl Araştırmacılar hafızayı kuvvetlendiren cihaz geliştirdi 2 yıl Moto Z modellerinde Insta-Share Printer dönemi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası Sonraki Dünyanın ilk titanyum gövdeli otomobili: Icona Vulcano 2 yıl 11 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen tıpkı Dünya'ya benziyor "Kozmik komşumuz" 2 yıl Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı 2 yıl Fisker katı hal bataryaları için patent başvurusunda bulundu 2 yıl Kripto para birimi Dash 12 saatte yüzde 50'nin üstünde değer kazandı 2 yıl Bill Gates geleceğin toplumunu oluşturmak için kolları sıvadı 2 yıl Beyin tümöründen ölen Samsung işçisine tazminat kararı 2 yıl Super Mario Bros beyaz perdeye geri dönüyor 2 yıl Nokia 8 incelemesi "Snapdragon 835 ve Zeiss kameralı amiral gemisi" 2 yıl İngiliz finans devi: Bitcoin'i yatırım aracı olarak kullanabiliriz 2 yıl Yapay zeka insanların işini ''beklenenden daha erken'' devralabilir 2 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi ''dünyanın ilk akıllı hapını'' onayladı 2 yıl Uçaklarda yeni dönem: Hava polisi tasarısı kabul edildi 2 yıl Linksys mesafe arttırıcı, ölü WiFi noktalarını en aza indiriyor 2 yıl Nike’dan sınırlı sayıda LTE destekli Midnight Fog Apple Watch Series 3 2 yıl 15K RPM hard diskler yolun sonuna geldi 2 yıl Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi] 2 yıl Face ID sistemi çocuklara karşı çaresiz 2 yıl SpaceX, yarın gizli bir göreve çıkıyor "Detaylarını kimse bilmiyor" 2 yıl Wikipedia açılacak mı? Parçalı olarak engel kalkabilir! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim