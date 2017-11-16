Xiaomi Mi Mix 2s sızdırıldı iddiası

Çerçevesiz ekran olarak tabir ettiğimiz ince çerçeveli akıllı telefon konseptine Xiaomi’nin yaptığı katkı inkâr edilemez. Belki daha önce de konsepte uygun pek çok model piyasaya sürülmüştü ancak hiç biri Xiaomi Mi Mix kadar ses getirmedi.

Xiaomi Mi Mix 2s neler sunuyor?

Dünyaca ünlü tasarımcılar ile çalışmasının yanı sıra yenilikçi teknolojilere yer vermesi Xiaomi Mi Mix modelini bir anda gündeme oturtmuştu. Xiaomi tasarımın bir denemeden ibaret olmadığını anlatmak istercesine bu yıl Mi Mix 2 modelini piyasaya sürdü. Şimdi yeni bir ara model iddiaları gündemde.

Xiaomi Mi Mix 2s adını alacağı iddia edilen model önceki ikisinden oldukça farklı tasarlanmış. Ayrıca son dönemin çentikli tasarımlarına da yeni bir bakış açısı getiriyor. Modelin 4 kenarı da ince bir tasarıma sahipken sadece sağ üst kısımda bir kamera yuvası olduğu görülüyor. Yani telefon çentiği sağ üst kısma taşımış. Yine de göze çok fazla batar bir görünümü bulunmuyor.

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Dikkat çeken nokta ise alt çerçeve önceki modellere göre incelmiş olsa da sağ ve sol kenar nispeten biraz daha kalın duruyor. Ayrıca üst kısımda bir ahize mevcut yani ekranın altına monte edilen piezo elektrik seramik akustik bileşenine bu modelde yer verilmemiş. Muhtemelen yakınlık sensörü de çerçeve üzerinde yer alacak.

Bu tahminlerden yola çıkarak Xiaomi Mi Mix 2s modelinin biraz daha maliyet odaklı hazırlanmış bir versiyon olacağını söyleyebiliriz. Zira yeni bir amiral gemisi olsa Xiaomi Mi Mix 2 modelinden daha iyi bir tasarım sunmak zorunda ancak buna pek rastlayamıyoruz. Telefonun ne zaman resmiyet kazanacağı bilinmiyor.