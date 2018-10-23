Xiaomi Mi Mix 3 modeli Snapdragon 855 ile gelebilir

Xiaomi’nin merakla beklenen yeni çerçevesiz amiral gemisi Mi Mix 3 için sayılı günler kala detaylar artmaya başladı. İlk 5G destekli ve 10GB RAM barındıran akıllı telefon ünvanını alacak telefonun yonga seti merak konusu.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Daha önce Xiaomi Mi Mix 3 modelinin Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek ilk telefon olacağı iddia edilmişti. Bir Xiaomi mağazasından elde edilen görüntülerde de pazarlama tarafında Snapdragon 855 yonga setinin öne çıkmaya başladığı anlaşılıyor.

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Sızıntılar kesin ve net bir delil kabul edilemeyebilir ancak 5G desteği bilindiği üzere Snapdragon x50 modemi ile birlikte sunuluyor. Bu da Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu bakımdan iddialar biraz güçlü diyebiliriz.

Xiaomi Mi Mix 3 modelinde ayrıca kızaklı yapıda bir arka kapak yer alıyor. Tamamen hareketli bir arka kısım sektörde ilk kez kullanılacak. Sonrasında ise Honor Magic 2 modeli kızaklı yapısıyla gelecek.

Xiaomi’nin bu kızaklı yapıya 24MP çözünürlüğünde çift ön kamera ve gelişmiş yüz tanıma sistemini entegre edeceği ifade ediliyor. Böylece ön panelde yüzde 98 üzerinde ekran-kasa oranı elde edilmiş olacak.

Arka kısımda 20MP+16MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken 10GB’a kadar RAM seçeneklerinin yanında 256GB’a kadar da depolama seçenekleri olacak. 6.4 inçlik AMOLED ekranda ise 2340 x 1080 çözünürlük sunulacak. 3850mAh kapasiteli batarya da hızlı şarj ile desteklenecek. Tanıtım 25 Ekim tarihinde.