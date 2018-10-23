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Xiaomi Mi Mix 3 modeli Snapdragon 855 ile gelebilir

Kızaklı arka kapağı, 5G desteği, 10GB RAM belleği ve çerçevesiz ekranı ile yılın en çok konuşulacak modellerinden birisi olmaya aday Xiaomi Mi Mix 3, yonga seti tarafında da sürpriz yapabilir.
6 ay
4,9b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin merakla beklenen yeni çerçevesiz amiral gemisi Mi Mix 3 için sayılı günler kala detaylar artmaya başladı. İlk 5G destekli ve 10GB RAM barındıran akıllı telefon ünvanını alacak telefonun yonga seti merak konusu.

Xiaomi Mi Mix 3 özellikleri

Daha önce Xiaomi Mi Mix 3 modelinin Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek ilk telefon olacağı iddia edilmişti. Bir Xiaomi mağazasından elde edilen görüntülerde de pazarlama tarafında Snapdragon 855 yonga setinin öne çıkmaya başladığı anlaşılıyor.

Ayrıca Bkz. "6 kameralı Honor Magic 2 detaylanıyor"

Sızıntılar kesin ve net bir delil kabul edilemeyebilir ancak 5G desteği bilindiği üzere Snapdragon x50 modemi ile birlikte sunuluyor. Bu da Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu bakımdan iddialar biraz güçlü diyebiliriz.  

Xiaomi Mi Mix 3 modelinde ayrıca kızaklı yapıda bir arka kapak yer alıyor. Tamamen hareketli bir arka kısım sektörde ilk kez kullanılacak. Sonrasında ise Honor Magic 2 modeli kızaklı yapısıyla gelecek.

Xiaomi’nin bu kızaklı yapıya 24MP çözünürlüğünde çift ön kamera ve gelişmiş yüz tanıma sistemini entegre edeceği ifade ediliyor. Böylece ön panelde yüzde 98 üzerinde ekran-kasa oranı elde edilmiş olacak.

Arka kısımda 20MP+16MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken 10GB’a kadar RAM seçeneklerinin yanında 256GB’a kadar da depolama seçenekleri olacak. 6.4 inçlik AMOLED ekranda ise 2340 x 1080 çözünürlük sunulacak. 3850mAh kapasiteli batarya da hızlı şarj ile desteklenecek. Tanıtım 25 Ekim tarihinde.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/23/xiaomi-mi-mix-3-key-specs-leaked-includes-snapdragon-855-5g-support-6-4-inch-screen-and-more/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yolyordam35 6 ay en beğenilen 10ff
Telefonun baslangic satis fiyati icin 499$ konusuluyor. Savunmak icin soylemiyorum ama 855le 499$ a 4gb ram 32gb depolama bile sunsa bu telefonun karsisina ayni fiyata ne koyabileceksiniz?
Telefonun baslangic satis fiyati icin 499$ konusuluyor. Savunmak icin soylemiyorum ama 855le 499$ a 4gb ram 32gb depolama bile sunsa bu telefonun karsisina ayn...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
skoca 6 ay
Bu modelin her versiyonda pil kapasitesi mi kisilacak?
Diğer markalar pil konusunda tam tersine her seferinde kapasiteyi arttırmaya çalışıyor. Samsung Note9 4000 mah olmuş doğru bir şekilde.
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foreveriphone 6 ay
Ne devlet ne distribütör ne bayi kar koymazsa o zaman 2.800tl ye alırız
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KalemKolik 6 ay
Bu haberin gerçek olma olasılığı 0. Böyle düzmece bir haberi paylaşmaya bile gerek yok.
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ouzqan 6 ay
Bi çıksın hele ondan sonra konuşuruz.
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mehmedaltair 6 ay
Çinlilerin işlemcinin adının 855 değil 8150 olacağından haberi yok galiba
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astegon 6 ay mehmedaltair
O internal code. Public olduğu zaman 8XX şekilde devam ederler. Yoksa son kullanıcının kafası karışır bence.
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Krone 6 ay
Fazla ram çok gereksiz, önemli olan cpu ve gpu. 855 ile gelirse ilgi görebilir.
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10ff 6 ay
Xiaomi Benim icin bitmiştir. Millet bu telefonu fiyat performansı icin alıyor. Fiyatı çıkartınca sadece performans kalıyor ancak bunu ayni fiyata yapan düzinelerce telefon mevcut üstelik daha kaliteli. Xiaomi cihazimi satıp 730 liraya iPhone se aldım. Su an bu cihazdan yazıyorum.
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yolyordam35 6 ay 10ff
Telefonun baslangic satis fiyati icin 499$ konusuluyor. Savunmak icin soylemiyorum ama 855le 499$ a 4gb ram 32gb depolama bile sunsa bu telefonun karsisina ayni fiyata ne koyabileceksiniz?
1 Yanıt Yanıtla +8
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Xiaomiseverim 6 ay 10ff
Söylesene bi şuan 2800liralara bulunan mi mix2s vs mi8 e karşın nasıl bi telefon mevcut? 5600 liralık note9 mu? 4500 liralık s9+ mı? 6000+ liralık p20 pro mu? Asus zenfone 5z mi ne vardı galiba 5400 liralık bi de o mu? Yine civarda ki en az 500-600 lira pahalı lg g7 var o da zaten 4gb ramle ne yapabilirse artık. Sen 730 liraya minicik ekranlı bi telefon aldın diye neden xiaomi pahalı oluyor anlayamadım.
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Evil Frog 6 ay
eğer 855 le gelirse oneplusın işi çooook zorlaşır op6t yalan olur resmen
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c_a_l_99 6 ay
855 x 10 TL fiyatı ile gelebilir bence
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xiaomi, xiaomi mi mix 3 ve
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