Xiaomi Mi Mix 4 böyle gözükebilir!

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin 7 ve 10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2020'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) amiral gemisi modeli Mi Mix 4'ü tanıtması bekleniyor.

108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü, 40W'lık hızlı şarj desteği, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı gibi iddialı özelliklerle gelmesi beklenen cihaz 2019'un heyecanla beklenen modellerinden biriydi ancak Xiaomi cihazı yeni yılda tanıtmayı tercih etti.

Yeni yılın ilk teknoloji etkinliği CES 2020'de tanıtılacak olan model hakkında pek çok sızıntı, söylenti ve iddia bulunuyor. Cihaz resmi olarak tanıtılmadan hiçbirinin güvenilirliğinden tam anlamıyla emin olamayacak olsak da bugün ortaya çıkan ve cihazın tasarımını ortaya koyduğu iddia edilen render görüntüleri oldukça düşündürücü.

Bahsi geçen render görüntülerinde yer alan cihaz, Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu, eşsiz tasarımıyla tüm gözleri üstüne çevirmeyi başaran modeli Mi Mix Alpha'ya kardeşi gibi benziyor. Ancak bu modelde tüm cihazı çevreleyen, 360 derece bir ekran yer almıyor. Mi Mix Alpha'nın basitleştirilmiş sürümü diyebiliriz ancak bu haliyle de dikkatleri çekmeyi başarabilecek kadar şık bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak, arka tarafta Mi Mix Alpha'da yer alan tarzda, uzun siyah bir şerit ve şeridin üzerinde dikey olarak sıralandırılmış dört tane arka kamera sensörü ve bir LED flaş yer alıyor. Sensörlerin hemen altında yer alan 108 MP ifadesi cihazın 108 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörü ile geleceğini doğruluyor.

http://www.slashleaks.com/l/new-renders-of-xiaomi-mi-mix-4

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Ön tarafta çentiksiz ve çerçevesiz bir ekran tasarımı yer alıyor. Bu da cihazın sürgülü bir ön kamera mekanizması ile geleceğini ortaya koyuyor. Sızdırılan görsellerde siyah, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği yer alıyor.