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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Mi Play isimli akıllı telefonunun posterlerini paylaştı

Xiaomi’nin yeni telefonu Play modeli hakkında geçen hafta bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise Mi Play modelinin posterleri paylaşıldı. Cihaz su damlası çentik tasarımı ile geliyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, Mi Play isimli akıllı telefonunun posterlerini paylaştı
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Geçtiğimiz hafta Xiaomi Play isimli telefon hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın resmi posterleri paylaşıldı. Mi Play isimli akıllı telefonun resmi lansman tarihi 24 Aralık olarak belirlenmiş.

Su damlası çentik tasarımı ile geliyor

Cihaza ait görsellerde fark edilen ilk detay su damlası çentik tasarımına sahip olduğu. Xiaomi’nin bu tasarım trendini kullandığı ilk telefon Play modeli olacak. Parmak izi sensörünün de cihazın arka kısmına konumlandırıldığını görebiliyor. Dün sizlere haberini paylaştığımız TENAA’da listelenen Xiaomi telefonun ise Mi Play modeli olduğu düşünülüyor. TENAA üzerindeki cihazın Redmi 7 Pro modeli olabileceği düşünülmüştü. Bu yeni posterler ışığında Xiaomi Mi Play olması çok daha büyük bir olasılık. Ayrıca Xiaomi Play modelinin Pocophone F1’in Çin pazarı için geliştirilmiş bir versiyonu olacağı düşünülüyordu ama firma sıfırdan yeni bir telefon geliştirmiş gibi görünüyor.

Xiaomi, Mi Play isimli akıllı telefonunun posterlerini paylaştı
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Ayrıca Bkz. "5.000 mAh pil ve su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor"

TENAA listesindeki bilgilere göre cihazın 5.84 inç, 2280 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü ekranı mevcut. 3000 mAh batarya 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera özellikleri de Mi Play’e eşlik edecek. Cihazın çift arka kamerası resimlerinde görülebiliyor fakat ikinci kamera hakkında bir bilgi bulunmuyor. Son olarak 4 GB RAM / 64 GB hafıza, 6 GB RAM / 64 GB hafıza ve 6 GB RAM / 128 GB hafıza varyantlarına sahip olan Xiaomi Mi Play, siyah, mavi ve altın renk seçeneklerine sahip. Daha detaylı bilgiler için dört dün sonra gerçekleşecek tanıtımı beklememiz gerekecek.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_teases_play_smartphone_for_december_24_announcement-news-34757.php Yorum Yaz
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veyselhantal 5 ay
Xiaomi donanım ve tasarım olarak başarılı ancak yazılım işini beceremiyor. Verdiği güncellemelerle telefonları pert ediyor. Ben ne anladım bu işten? Telefonu verimli kullanamayacaksam, isterse fiyatı 1.000 lira olsun.
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iquique 5 ay
Eskiden masa üstü PC'leri kendi isteğimize göre donanımları seçerek oluşturabiliyorduk. Bu yöntem cep telefonlarında da uygulanamaz mı? Çinli üreticiler bunu çok rahat yapabilirler.
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balcis 5 ay
pro'larla daha iyi oynuyorsun, play'lerle şarjın kısa gidiyor.
tek tutturdukları light, harbi dandik malzemeden hafif oluyor telefon.
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intel7mix 5 ay
Hangi işlemciyi kullanacak böyle haber mi olur ?
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