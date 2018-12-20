Xiaomi, Mi Play isimli akıllı telefonunun posterlerini paylaştı

Geçtiğimiz hafta Xiaomi Play isimli telefon hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihazın resmi posterleri paylaşıldı. Mi Play isimli akıllı telefonun resmi lansman tarihi 24 Aralık olarak belirlenmiş.

Su damlası çentik tasarımı ile geliyor

Cihaza ait görsellerde fark edilen ilk detay su damlası çentik tasarımına sahip olduğu. Xiaomi’nin bu tasarım trendini kullandığı ilk telefon Play modeli olacak. Parmak izi sensörünün de cihazın arka kısmına konumlandırıldığını görebiliyor. Dün sizlere haberini paylaştığımız TENAA’da listelenen Xiaomi telefonun ise Mi Play modeli olduğu düşünülüyor. TENAA üzerindeki cihazın Redmi 7 Pro modeli olabileceği düşünülmüştü. Bu yeni posterler ışığında Xiaomi Mi Play olması çok daha büyük bir olasılık. Ayrıca Xiaomi Play modelinin Pocophone F1’in Çin pazarı için geliştirilmiş bir versiyonu olacağı düşünülüyordu ama firma sıfırdan yeni bir telefon geliştirmiş gibi görünüyor.

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TENAA listesindeki bilgilere göre cihazın 5.84 inç, 2280 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü ekranı mevcut. 3000 mAh batarya 12 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera özellikleri de Mi Play’e eşlik edecek. Cihazın çift arka kamerası resimlerinde görülebiliyor fakat ikinci kamera hakkında bir bilgi bulunmuyor. Son olarak 4 GB RAM / 64 GB hafıza, 6 GB RAM / 64 GB hafıza ve 6 GB RAM / 128 GB hafıza varyantlarına sahip olan Xiaomi Mi Play, siyah, mavi ve altın renk seçeneklerine sahip. Daha detaylı bilgiler için dört dün sonra gerçekleşecek tanıtımı beklememiz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_teases_play_smartphone_for_december_24_announcement-news-34757.php