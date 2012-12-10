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Xiaomi MI-3, 4.5 inç büyüklüğünde ekran ve Tegra 4 çipsetle gelebilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Uluslararası medyanın en çok konuştuğu yerel üreticiler arasında yer alan Xiaomi, girişimci CEO'su Lei Jun sayesinde son dönemde hızla büyümeyi, popüler bir marka haline gelmeyi başardı. Android işletim sisteminin kodları üzerine inşa ettikleri MIUI adlı özelleştirilmiş bir yazılımla mobil tüketicilere adını duyuran Pekin merkezli teknoloji şirketi, ardından bütçe dostu fiyatları ve donanım özellikleriyle dikkat çeken Millet serisi akıllı telefonlarını üretmeye başladı. Halihazırda duyurmuş olduğu tüm modelleri yok satan Xiaomi, belirli aralıklarla birkaç yüz bin ürünü kapsayan partiler halinde yalnızca kendi internet sitesi üzerinden tüketicilere ulaşıyor ve buna rağmen dağıtıma hazır tüm ürünlerini satması beş dakika dahi sürmüyor.
Hayranlarının talebini karşılamakta bir hayli zorlanan firma, dördüncü akıllı telefonunu geliştirmeye şimdiden başlamış. Xiaomi MI-3 olarak isimlendirilen cihaz ile ilgili ortaya atılan ilk iddialarda sekiz çekirdekli bir çipsetin kullanılacağı öne sürülmüştü. Ancak cnBeta.com, Xiaomi'nin tedarikçilerine dayandırdığı son haberinde, 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı, ARM Cortex-A15 mimarili, 1.8-2.0 GHz frekansında çalıştığı tahmin edilen ve Project Wayne adı altında geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden NVIDIA'nın Tegra 4 çipsetinin tercih edileceğini iddia etti. Henüz resmen duyurulmamış olan Tegra 4'ün, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek teknoloji fuarlarında gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor.
2013'ün üçüncü çeyreğinde resmiyet kazanması beklenen üçüncü nesil Millet telefonu, Japan Display tarafından üretilen 4.5 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacakmış. Bu ekranın JDI tarafından kısa süre önce tanıtılan 'in-cell' teknolojisini benimseyen oldukça ince bir yapıya sahip 1280 x 720 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel olması bekleniyor. White Magic ve Pixel Eyes gibi teknolojileri benimseyen bu yeni nesil görüntüleme çözümü, çok daha fazla parlaklık yayacak, daha az enerji tüketecek ve daha keskin bir görüntü sunabilecek. MI-3'ün ayrıca 12MP ve üstü çözünürlükte çekimleri mümkün kılan bir kamera ve 2GB'ın üzerinde bir sistem belleğini bünyesinde barındıracağı belirtiliyor. 
Sonbahar aylarında satılmaya başlayacak MI-3'ün öncesinde Xiaomi'nin seri üretim hacmini arttırarak Çin'deki talebi karşılayabilecek düzeye gelmesi ve önümüzdeki yıl Avrupa'ya açılması bekleniyor. Uzak doğunun Steve Jobs'ı olarak nitelendirilen Lei Jun, ayrıca bu yıl sonuna kadar Tayvan'a giriş yapacaklarını ifade etmişti. Üreticinin yakın gelecekte uluslararası bir marka haline gelerek mobil sektörün en önemli oyuncuları arasına katılacağına inanılıyor. Geliştirilen yenilikçi ve bir o kadar ekonomik ürünler de bunu destekliyor.

http://www.cnbeta.com/articles/217401.htm Yorum Yaz
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kimi_raikonen 6 yıl
harbi güzelmiş cihaz..
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h!j@cker 6 yıl
mi-2 malasef kimse tarafından beklenmiyor artık cunku muadili bir sürü ürün cıktı ve fiyatı 500 usd oldu bi anda mtk 6588-6589 işlemcili telefonlar hem daha ucuz hemde asagı yukarı aynı performansı verecek cihazlar olacak bu nedenle m2 nin fiyatı 350 usd gibi bir seviye ye gelmedikçe alınması çokta muhtemel değil
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FreeRun 6 yıl
bu telefonlar tüekyeye gelirmi hiç yav, samsung Lg enayimi bu ulkeye bu telefonları soktursun, turkiyede kazıklayacak adam cook, iki katı uc katı fiyata samsung telefon alacak adam cok.
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xxxasparagasxxx 6 yıl
xiaomi firması inanılmaz uyanıklık yapıyor,ilk önce cihazı ortaya atıyor şu özelliklerde şu fiyata diye bakıyorsunuz piyasadaki en iyi özelliklere sahip cihaz fiyata bakıyorsunuz yarı özelliklerindeki cihazlarla aynı ama gel gelelim cihaz bir türlü piyasaya çıkmıyor aylar geçiyor ha çıktı ha çıkacak sonra 50000 tane göstermelik cihaz sürüyor stok sorunu diyip 1-2 ay sonra 200.000-300.000 tane daha sürüyor.zaten bu süreçte diğer firmalar aynı özelliklerde telefonlarını piyasaya çoktan sürmüş oluyor hatta şuan xiaomi ile aynı özelliklere veya yakın özelliklere sahip cihazlar xaiomi den daha ucuz,en iyisi en ucuza reklamını yapıp dikkat çekmek zamanın uzatılmasındaki amaçta kullanılan parçalarının maliyetinin düşmesinin beklenmesi.çinlilerin pazarlama stratejisinden (sahtekarlığından) başka birşey değil bu hareketler.
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beterbozar 6 yıl
Türkiye´ye bile gelmiyecek telefonu ne yapayım ben
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ozqur333 6 yıl
yav bu telefon keşke TR de satılsa arkadaş
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lj94 6 yıl
tegra 4 nasıl olacak çok merak ediyorum. nvidia senede sadece 1 chipset üzerinde çalışıyor ama diğer üreticilerin bir çok modeli çıkıyor. nvidianın eksikliği bumudur acaba?
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hengchen22 6 yıl
Büyük comment!
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
Tegra bu seferde çin pazarı pastasının kaymağını yiyecek anlaşılan :D
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depeche35 6 yıl
Bizim buralara uğrayana kaadar......
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Lepanto 6 yıl
Xiaomi ve Oppo beğendiğim Çin firmaları, çünkü yenilikçi ürünler sunuyorlar; Oppo farklı konseptler sunuyor özellikle de tasarım anlamında, Xiaomi ise başarılı donanım ve yazılımı ucuz fiyattan sunuyor. Umarım bu iki firma bir an önce global pazara açılırlar ve bir ara da Türkiye'ye uğrarlar
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sherlock66 6 yıl
tegramı kaç!!! kaç!!! kaç!!!
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ALBAY 6 yıl
Bu telefonlar niye Türkiyeye gelmez bi türlü anlamam.Gerçi gelse de astarı yüzünden pahalı olur.
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