Xiaomi MI-3, 4.5 inç büyüklüğünde ekran ve Tegra 4 çipsetle gelebilir

Uluslararası medyanın en çok konuştuğu yerel üreticiler arasında yer alan Xiaomi, girişimci CEO'su Lei Jun sayesinde son dönemde hızla büyümeyi, popüler bir marka haline gelmeyi başardı. Android işletim sisteminin kodları üzerine inşa ettikleri MIUI adlı özelleştirilmiş bir yazılımla mobil tüketicilere adını duyuran Pekin merkezli teknoloji şirketi, ardından bütçe dostu fiyatları ve donanım özellikleriyle dikkat çeken Millet serisi akıllı telefonlarını üretmeye başladı. Halihazırda duyurmuş olduğu tüm modelleri yok satan Xiaomi, belirli aralıklarla birkaç yüz bin ürünü kapsayan partiler halinde yalnızca kendi internet sitesi üzerinden tüketicilere ulaşıyor ve buna rağmen dağıtıma hazır tüm ürünlerini satması beş dakika dahi sürmüyor.

Hayranlarının talebini karşılamakta bir hayli zorlanan firma, dördüncü akıllı telefonunu geliştirmeye şimdiden başlamış. Xiaomi MI-3 olarak isimlendirilen cihaz ile ilgili ortaya atılan ilk iddialarda sekiz çekirdekli bir çipsetin kullanılacağı öne sürülmüştü. Ancak cnBeta.com, Xiaomi'nin tedarikçilerine dayandırdığı son haberinde, 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı, ARM Cortex-A15 mimarili, 1.8-2.0 GHz frekansında çalıştığı tahmin edilen ve Project Wayne adı altında geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden NVIDIA'nın Tegra 4 çipsetinin tercih edileceğini iddia etti. Henüz resmen duyurulmamış olan Tegra 4'ün, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek teknoloji fuarlarında gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor.

2013'ün üçüncü çeyreğinde resmiyet kazanması beklenen üçüncü nesil Millet telefonu, Japan Display tarafından üretilen 4.5 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacakmış. Bu ekranın JDI tarafından kısa süre önce tanıtılan 'in-cell' teknolojisini benimseyen oldukça ince bir yapıya sahip 1280 x 720 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel olması bekleniyor. White Magic ve Pixel Eyes gibi teknolojileri benimseyen bu yeni nesil görüntüleme çözümü, çok daha fazla parlaklık yayacak, daha az enerji tüketecek ve daha keskin bir görüntü sunabilecek. MI-3'ün ayrıca 12MP ve üstü çözünürlükte çekimleri mümkün kılan bir kamera ve 2GB'ın üzerinde bir sistem belleğini bünyesinde barındıracağı belirtiliyor.

Sonbahar aylarında satılmaya başlayacak MI-3'ün öncesinde Xiaomi'nin seri üretim hacmini arttırarak Çin'deki talebi karşılayabilecek düzeye gelmesi ve önümüzdeki yıl Avrupa'ya açılması bekleniyor. Uzak doğunun Steve Jobs'ı olarak nitelendirilen Lei Jun, ayrıca bu yıl sonuna kadar Tayvan'a giriş yapacaklarını ifade etmişti. Üreticinin yakın gelecekte uluslararası bir marka haline gelerek mobil sektörün en önemli oyuncuları arasına katılacağına inanılıyor. Geliştirilen yenilikçi ve bir o kadar ekonomik ürünler de bunu destekliyor.

http://www.cnbeta.com/articles/217401.htm