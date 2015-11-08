Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Mi5 için 11 Kasımı işaret ediyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Mi5 merakla bekleniyor. Yeni yayınlanan bir görüntü ise akıllı telefonun 11 Kasım tarihinde piyasaya çıkabileceğini gösteriyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
1
40
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Xiaomi, Mi5 için 11 Kasımı işaret ediyor
 
(Mi Note Pro)
Çinli elektronik devi Xiaomi'nin yeni modeli Mi5 bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkıyordu. Akıllı telefon amiral gemisi sıfatına sahip olacağı için sızıntılarla birlikte beklentiler de oldukça büyümüş durumda. Yeni yayınlanan teaser görüntüsü ise bekleyişin kısa bir süre sonra sona erebileceğini gösteriyor.
Xiaomi'nin paylaştığı görselde tanıtılmaya hazır akıllı telefon ve 11 Kasım tarihi ön planda. Başlık olarak ise "MI Dual 11" kullanılması bazı kesimler tarafından etkinlikte iki akıllı telefon tanıtılacağı şeklinde yorumlanıyor. Bu modellerden birisinin Mi5 olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken diğer modelin Redmi Note 2 Pro olması gündemde. Başlığın hemen altındaki metni ise Türkçe'ye çevirdiğimizde "Bu kez büyük oynuyoruz! Yeni akıllı telefonumuz 11 Kasım günü sizlerle!" minvalinde bir yazı ile karşılaşıyoruz. Bu cümledeki "büyük oynamak" kelimesi de yine etkinlikte Mi5'in duyurulması ihtimalini güçlendiriyor.

Xiaomi Mi5'i özel yapan ise büyük ihtimalle Snapdragon 820 çipset taşıyacak olması. Eğer söylentiler doğruysa ve model 11 Kasım günü tanıtılırsa bu durum Mi5'e Snapdragon 820 çipsetli ilk akıllı telefon olma ünvanını kazandıracak. Diğer teknik özellik beklentileri ise; 5.2" QHD ekran, 4 GB bellek, 16 / 32 GB depolama alanı seçenekleri, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera, 3030mAh batarya, USB-C portu ve parmak izi okuma sensörü şeklinde. 
Akıllı telefonun Snapdragon 820 çipseti ile piyasaya çıkması Qualcomm için de kritik zamanların geldiğini gösteriyor. Yeni çipseti hem performans hem de ısınma konularında oldukça yoğun testlerde görmemiz mümkün. Bu meraklı bekleyiş ise bir kaç gün sonra sona erecek gibi gözüküyor.

http://www.timesnews.co.uk/6510-will-xiaomi-launch-mi-5-on-november-11-teases-a-new-phone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 4 yıl en beğenilen Cenkay KESER
Cenkay KESER
Daha mi 4 alalı 2 ay olmadı la


Siz geç aldıysanız adamlar napsın hocam
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl tuncay altuntoprak
tuncay altuntoprak
Bu xiaomi nin iphone çakması arayüzü kullanılmak zorunda mı yoksa başka arayüz yüklenebilir mi?

Miui den bahsediyorsunuz. Şaka mı yoksa mağaradan yeni mi çıktınız?
tuncay altuntoprakBu xiaomi nin iphone çakması arayüzü kullanılmak zorunda mı yoksa başka arayüz yüklenebilir mi?Miui den bah...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
brigantes 4 yıl
Hala ses yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brigantes 4 yıl
bugün 3 yeni ürün tanıtılacakmış beyler. birincisi redmi note 3
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcake± 4 yıl
400 usd çokmuş ya...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 4 yıl
telefondan çok şu 820'yi bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brigantes 4 yıl mcake±
nesi çok ? iphone ya da samsung bu özelliklerde telefon çıkarsa 1500 2000 usd olurdu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
2 aydır bu telefonu bekliyorum çıkar çıkmaz alacağım bomba gibi görünüyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Hani ağalar. Mi5 tanıtılması, tanıtılan cihazda siz haber yapmadınız. Ayıp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Hani be ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jin_paci 4 yıl
Ne oldu duyuru ortada bişe yokmu daha beyler canlı tanıtım vs.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Aslan. 4 yıl
Malzeme kalitesi iyidir umarım..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brigantes 4 yıl .Aslan.
___General___

Malzeme kalitesi iyidir umarım..

adamlar mi4 ü çelik kasa yaptılar. ne bekliyosun altın ya da platinyum mu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 4 yıl
S820 nin guc tuketimini ve isinma sorunu olup olmayacagini baya merak ediyorum.
Su cihaz bi ciksa da bi kac tane inceleme,test izlesek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Kimse de demiyor ki 16gb nedir??? 2016 geldi hala 16gb telefon yapıyorlar ya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
S820nyine isinirsa yine tum firmalar zarar edecek....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 4 yıl
820 ile çıkarsa piyasa sallanır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zibartan 4 yıl theyapici
theyapici

820 ile çıkarsa piyasa sallanır

S820'de de ısınma problemi olduğu basına sızdı. Eğer böyle bir durum Mi5'de olursa Xiaomi ismi kötü bir problemle anılır olacak. Xiaomi'de bu topa girmez. S820 olsa bile OPT'da olduğu gibi işlemci hızı düşürülmüş ısınma ihtimali daha az olan bir versiyon bekliyorum ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5238 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
qualcomm, Cep Telefonları ve
6 etiket daha Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı mi5 özellikleri xiaomi mi5 snapdragon 820
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Sony Xperia Z5 Türkiye'de, HTC One A9 fiyatı, Huawei Kirin 950 ve dahası... 4 yıl Monster Abra A5 V5.2.1 inceleme videosu "GTX960M'lı en uygun fiyatlı Monster" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim