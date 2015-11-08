Xiaomi, Mi5 için 11 Kasımı işaret ediyor

(Mi Note Pro)

Çinli elektronik devi Xiaomi'nin yeni modeli Mi5 bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkıyordu. Akıllı telefon amiral gemisi sıfatına sahip olacağı için sızıntılarla birlikte beklentiler de oldukça büyümüş durumda. Yeni yayınlanan teaser görüntüsü ise bekleyişin kısa bir süre sonra sona erebileceğini gösteriyor.





Xiaomi Mi5'i özel yapan ise büyük ihtimalle Snapdragon 820 çipset taşıyacak olması. Eğer söylentiler doğruysa ve model 11 Kasım günü tanıtılırsa bu durum Mi5'e Snapdragon 820 çipsetli ilk akıllı telefon olma ünvanını kazandıracak. Diğer teknik özellik beklentileri ise; 5.2" QHD ekran, 4 GB bellek, 16 / 32 GB depolama alanı seçenekleri, 16 MP arka ve 8 MP ön kamera, 3030mAh batarya, USB-C portu ve parmak izi okuma sensörü şeklinde.

Akıllı telefonun Snapdragon 820 çipseti ile piyasaya çıkması Qualcomm için de kritik zamanların geldiğini gösteriyor. Yeni çipseti hem performans hem de ısınma konularında oldukça yoğun testlerde görmemiz mümkün. Bu meraklı bekleyiş ise bir kaç gün sonra sona erecek gibi gözüküyor.

Xiaomi'nin paylaştığı görselde tanıtılmaya hazır akıllı telefon ve 11 Kasım tarihi ön planda. Başlık olarak ise "MI Dual 11" kullanılması bazı kesimler tarafından etkinlikte iki akıllı telefon tanıtılacağı şeklinde yorumlanıyor. Bu modellerden birisinin Mi5 olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken diğer modelin Redmi Note 2 Pro olması gündemde. Başlığın hemen altındaki metni ise Türkçe'ye çevirdiğimizde "Bu kez büyük oynuyoruz! Yeni akıllı telefonumuz 11 Kasım günü sizlerle!" minvalinde bir yazı ile karşılaşıyoruz. Bu cümledeki "büyük oynamak" kelimesi de yine etkinlikte Mi5'in duyurulması ihtimalini güçlendiriyor.