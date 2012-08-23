Xiaomi Mi-One S yarım saatten kısa sürede tükendi

Son verilere göre, Çin'in en çok satan üçüncü Android telefonu olan Xiaomi Mi-One, yenilenmiş versiyonuyla bugün tekrar piyasaya sürüldü. Mi-One S adlı cihazın üretimi tamamlanan 200,000 adedi yarım saatten kısa sürede tamamen tükendi.

İlk telefonu 34 saatte 300,000 satan uzak doğulu üretici, yeni aygıtını çok daha hızlı bir şekilde satmayı başardı. Phone 1S olarak da isimlendirilen akıllı telefona; 4.0 inç büyüklüğünde 854 x 480 piksel TFT LCD ekran, 1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 çipset, Adreno 220 GPU, 1GB RAM, 4GB ROM, 8MP f/2.2, 28nm arkadan aydınlatmalı kamera, 2MP görüntülü görüşme kamerası, 1930mAh pil ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu eşlik ediyor.

Geçen yıldan bu yana 3.5 milyonun üzerinde satışı gerçekleşen Mi-One'ın ardından çok daha makul bir seviyeden, 234$ fiyat etiketiyle pazara giriş yapan Mi-One S'in de benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor. Halihazırda 200,000 adet satıldı ve bir milyonun üzerinde tüketici yeni parti ürünler için rezervasyon yaptırdı.

Qualcomm'un dört çekirdekli ilk yongası Snapdragon S4 Pro APQ8064'ün güç verdiği ilk cihaz olarak nitelendirilen Mi-Two ise; Ekim ayında benzer şekilde üreticinin internet sitesi üzerinden dağıtıma hazır ürünlerin adedince 315$'dan siparişe açılacak. Şuan için Çin dışında faaliyet göstermeyen Xiaomi, son dönemde yapılan yüklü yatırımlar sayesinde yıl sonuna kadar Tayvan'a giriş yapacak. 2013'te ise; İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine sevkiyatın başlayacağı bildiriliyor. Böylece oldukça ucuz bu telefonlar kolayca Türkiye'ye de ithal edilebilecek.

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