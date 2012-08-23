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Xiaomi Mi-One S yarım saatten kısa sürede tükendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Son verilere göre, Çin'in en çok satan üçüncü Android telefonu olan Xiaomi Mi-One, yenilenmiş versiyonuyla bugün tekrar piyasaya sürüldü. Mi-One S adlı cihazın üretimi tamamlanan 200,000 adedi yarım saatten kısa sürede tamamen tükendi.
İlk telefonu 34 saatte 300,000 satan uzak doğulu üretici, yeni aygıtını çok daha hızlı bir şekilde satmayı başardı. Phone 1S olarak da isimlendirilen akıllı telefona; 4.0 inç büyüklüğünde 854 x 480 piksel TFT LCD ekran, 1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 çipset, Adreno 220 GPU, 1GB RAM, 4GB ROM, 8MP f/2.2, 28nm arkadan aydınlatmalı kamera, 2MP görüntülü görüşme kamerası, 1930mAh pil ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonu eşlik ediyor. 
Geçen yıldan bu yana 3.5 milyonun üzerinde satışı gerçekleşen Mi-One'ın ardından çok daha makul bir seviyeden, 234$ fiyat etiketiyle pazara giriş yapan Mi-One S'in de benzer bir başarı elde etmesi bekleniyor. Halihazırda 200,000 adet satıldı ve bir milyonun üzerinde tüketici yeni parti ürünler için rezervasyon yaptırdı. 
Qualcomm'un dört çekirdekli ilk yongası Snapdragon S4 Pro APQ8064'ün güç verdiği ilk cihaz olarak nitelendirilen Mi-Two ise; Ekim ayında benzer şekilde üreticinin internet sitesi üzerinden dağıtıma hazır ürünlerin adedince 315$'dan siparişe açılacak. Şuan için Çin dışında faaliyet göstermeyen Xiaomi, son dönemde yapılan yüklü yatırımlar sayesinde yıl sonuna kadar Tayvan'a giriş yapacak. 2013'te ise; İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine sevkiyatın başlayacağı bildiriliyor. Böylece oldukça ucuz bu telefonlar kolayca Türkiye'ye de ithal edilebilecek. 

https://www.facebook.com/events/401278573255395/ Yorum Yaz
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.Hector. 7 yıl
234 dolardan türkiyeye giriş yapsa 450 küsür tl yapar burada çinden fazla satılır.Piyasada 450 liraya giriş seviyesi android cihaz bulmak bile zor şu an.
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KeShhh® 7 yıl en beğenilen
Bu özelliklerde bu fiyata TR'ye girse 3 tane alırım, bozuldukça açar açar yenisini kullanırım... ((=
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WhiteLeon 7 yıl
amdfanatic
cindenyolla.com/... bu firma ile temasa geçip bir liste yapsak, indirimli alsak, ne dersiniz?

Mantıklı belkide yakında satışa sunarlar. Devamlı mail ve telfon açan olursa kesin getirirler. Ben hemen birtane yolluyorum. :)
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yakamoz77 7 yıl
amdfanatic
cindenyolla.com/... bu firma ile temasa geçip bir liste yapsak, indirimli alsak, ne dersiniz?

u siteden birde lg optimus g getirsekte olmazmı?
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kasim33 7 yıl
amdfanatic
cindenyolla.com/... bu firma ile temasa geçip bir liste yapsak, indirimli alsak, ne dersiniz?

buradan alışveriş yapan varmı 5.3" ekranlı android tel begendim gelirmi acaba ?
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agaçe 7 yıl
güel bir şeye benziyor yarım saatte 200 000 satması normal çin yani 1.5 milyar nüfus
fakat o fiyattan türkiyede satışa girerse peynir ekmek gibi satılır (bi zamanlar 5800 da olduğu gibi)
sonuç olarak iyi bi telefon benziyor
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amdfanatic 7 yıl
cindenyolla.com/...

bu firma ile temasa geçip bir liste yapsak, indirimli alsak, ne dersiniz?
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join 7 yıl
ilelebet
Ithal ürünlerde kdv nin yüksek olmasının sebebi insanları yerli ürünlere teşvik etmektir. Sürekli ithal eden ama üretmeyen bir ülkenin akibeti malumdur. Kapitülasyonları hatırlayalım. Yazıda bahsedilen telefon htc one s in snapdragon s3 islemcili versiyonunun hemen hemen aynısı. Yani tekerleği sıfırdan icat etmeye gerek yok. Işlemci ve çipseti qualcommdan alıyorsun ekranı samsungdan kamera sensörünü sonyden işletim sistemini google dan ve sana sadece kasa tasarımını yapıp üzerinde kendi markanı basmak kalıyor. Biz bu kadarını da yapamayacak kadar aciz bir ülke miyiz? Kendi kendimizi aşağılayıp duracagimiza birkaç girişimci biraraya gelelim, son kullanıcıya ulaşan bir tek telefonu dahi olmayan ülkemiz için bir akıllı telefon geliştirelim, herkes ucuz ucuz alsın rahat rahat kullansın başka ülkelere gıpta etmekten de vazgeçelim.

İyi güzel demişsinde. Sırf yerli mal alınsın diye abartılı kastırılan vergileri fırsat bilip fahiş fiyatlar ile beş para etmez ürün satmak isteyen mantığımız var malesef. Yerli üretim diye kuş serisi otomobillerin fiyatlarını hatırlayın yada bir bilene sorun ne demek istediğimi anlarsınız. Kusura bakmayın milliyetçilik yapmanın anlamı yok. Bizden bi cacık olmaz.
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Carfreak 7 yıl
Teknoloji konusunda maddi olarak en sıkıntılı ülke biziz.450TL ne demek ya
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inanc13 7 yıl
ilelebet
Ithal ürünlerde kdv nin yüksek olmasının sebebi insanları yerli ürünlere teşvik etmektir. Sürekli ithal eden ama üretmeyen bir ülkenin akibeti malumdur. Kapitülasyonları hatırlayalım. Yazıda bahsedilen telefon htc one s in snapdragon s3 islemcili versiyonunun hemen hemen aynısı. Yani tekerleği sıfırdan icat etmeye gerek yok. Işlemci ve çipseti qualcommdan alıyorsun ekranı samsungdan kamera sensörünü sonyden işletim sistemini google dan ve sana sadece kasa tasarımını yapıp üzerinde kendi markanı basmak kalıyor. Biz bu kadarını da yapamayacak kadar aciz bir ülke miyiz? Kendi kendimizi aşağılayıp duracagimiza birkaç girişimci biraraya gelelim, son kullanıcıya ulaşan bir tek telefonu dahi olmayan ülkemiz için bir akıllı telefon geliştirelim, herkes ucuz ucuz alsın rahat rahat kullansın başka ülkelere gıpta etmekten de vazgeçelim.

Aynen katılıyorum dostum onlar üretiyor biz niye üretemiyoruz
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ilelebet 7 yıl
Ithal ürünlerde kdv nin yüksek olmasının sebebi insanları yerli ürünlere teşvik etmektir. Sürekli ithal eden ama üretmeyen bir ülkenin akibeti malumdur. Kapitülasyonları hatırlayalım. Yazıda bahsedilen telefon htc one s in snapdragon s3 islemcili versiyonunun hemen hemen aynısı. Yani tekerleği sıfırdan icat etmeye gerek yok. Işlemci ve çipseti qualcomm'dan alıyorsun ekranı samsung'dan kamera sensörünü sony'den işletim sistemini google dan ve sana sadece kasa tasarımını yapıp üzerinde kendi markanı basmak kalıyor. Biz bu kadarını da yapamayacak kadar aciz bir ülke miyiz? Kendi kendimizi aşağılayıp duracagimiza birkaç girişimci biraraya gelelim, son kullanıcıya ulaşan bir tek telefonu dahi olmayan ülkemiz için bir akıllı telefon geliştirelim, herkes ucuz ucuz alsın rahat rahat kullansın başka ülkelere gıpta etmekten de vazgeçelim.
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brandomercury2 7 yıl
Çİne gidiş geliş en ucuz 2700tl (THY) 10 tane alıp geri dönsem 4500tl de telefona toplam 7200tl eder harçlardanda 1000tl ödesek 8200 tl 9 tanesini 1000tl den satsam elimde 800 tl + xiaomi mione s siparişlerin önceden almış olsam direk kardayım :D
bunlar olabilirdi pasaportum olsaydı
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redoano 7 yıl
Sırf stabil miui telefon olduğu için, miui üreticilerinin telefonu olduğu için alınır.. Helal olsun adamlara yıllardır uğraşıyorlar miui ekibi akıllı telefonlar üzerine. Miui arayüzü (launcher değil arayüz diyuorum genel olarak arayüz) bence HTC sense ile kıyaslanabilecek tek arayüz. Diğerleri stock android üzerine basıyorlar dandik launcherı sonra salıyorlar piyasaya. MIUI iyidir, kullanması keyiflidir, kullanıcı dostudur :)
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waltran 7 yıl
2013te umarım bir çok geçmedne gelirde alırız fiyatı artsa bile görüntüsü ve kapakları çok hoş sırf bu yüzden alırım rengarenk 10 tane kapak alırsın heheh :D
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