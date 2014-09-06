Xiaomi Redmi 1S satış rekorları kırmaya devam ediyor





Tatmin edici donanımı uygun fiyata sunarak kendi ülkesinde satış rekorlarına imza atan Xiaomi, ülke dışında da popülaritesinden birşey kaybetmiş değil. Firma rekor kırmaya devam ediyor.





Geçen hafta Hindistan pazarına Redmi 1S modelini sunan Xiaomi sadece 4.2 saniyede 40 000 cihaz satışı gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Yine aynı dönemde Endonezya'da piyasaya çıkan cihaz 7 dakikada 5000 adet sattı ve yoğunluktan perakendeci site 42 dakika erişime kapalı kaldı.





Vatandaşlarının alım gücünün düşük olduğu ülkelerde Xiaomi'nin elde ettiği satış başarısı takdire şayan ve firma girdiği ülkede geniş bir teknik servis ağı kurmayı da ihmal etmiyor.





Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki satış rakamları mağazaya veya siteye gelerek anlık sipariş veren tüketicileri kapsamıyor. Tüketiciler satışı yapacak olan siteye önceden kayıt olarak ön talep yapıyor ve satış başlar başlamaz eldeki tüm stoklar bu taleplere düşülüyor. Böylece çok kısa sürede satış rekoru kırılmış oluyor.





Xiaomi'nin yıl sonu veya gelecek yıl itibariyle ülkemize girdiğinde bu modeli de getireceği tahmin ediliyor. Redmi 1S modelinde 4.7 inçlik 720p ekran, 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2000mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 100$-170$ arasında değişiyor.

http://www.techinasia.com/xiaomi-redmi-1s-sale-indonesia/