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Xiaomi Redmi 1S satış rekorları kırmaya devam ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi 1S satış rekorları kırmaya devam ediyor

Tatmin edici donanımı uygun fiyata sunarak kendi ülkesinde satış rekorlarına imza atan Xiaomi, ülke dışında da popülaritesinden birşey kaybetmiş değil. Firma rekor kırmaya devam ediyor. 

Geçen hafta Hindistan pazarına Redmi 1S modelini sunan Xiaomi sadece 4.2 saniyede 40 000 cihaz satışı gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Yine aynı dönemde Endonezya'da piyasaya çıkan cihaz 7 dakikada 5000 adet sattı ve yoğunluktan perakendeci site 42 dakika erişime kapalı kaldı. 

Vatandaşlarının alım gücünün düşük olduğu ülkelerde Xiaomi'nin elde ettiği satış başarısı takdire şayan ve firma girdiği ülkede geniş bir teknik servis ağı kurmayı da ihmal etmiyor. 

Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki satış rakamları mağazaya veya siteye gelerek anlık sipariş veren tüketicileri kapsamıyor. Tüketiciler satışı yapacak olan siteye önceden kayıt olarak ön talep yapıyor ve satış başlar başlamaz eldeki tüm stoklar bu taleplere düşülüyor. Böylece çok kısa sürede satış rekoru kırılmış oluyor. 

Xiaomi'nin yıl sonu veya gelecek yıl itibariyle ülkemize girdiğinde bu modeli de getireceği tahmin ediliyor. Redmi 1S modelinde 4.7 inçlik 720p ekran, 1.6GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2000mAh gücünde batarya, Android 4.3 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Fiyatı ise 100$-170$ arasında değişiyor.  

http://www.techinasia.com/xiaomi-redmi-1s-sale-indonesia/ Yorum Yaz
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Akr3p0lis 5 yıl
xiaomi duy sesimi sen bu telefonu ülkemize resmi yollarla ithal et işte o zaman görürsün satış rekorunu :). Türkiye seni bekliyor 4 gölze. Kimse abartıyorsun filan demesin tamam marka olabilirler ama şuan bu özellliklere sahip cihazların yarısından bile ucuz çıkacak bi telefonda 2-3-4-5-6-7 tane alırıp gerekirse kırar kırar atarım :) Abi 350 tl ye bu özelliklerde garantili bildiğim kadarıyla bu güne kadar servislerinde güncellemelerinde bi sıkıntı yaşamamış telefon gelecek de gidip siz z3 müş s5 6s filan alacakmısınız? Gerçekçi olalım lütfen otobüse bindiğinizde herkesin elinde en az 1 telefon ve bu telefonların %80 i en az 700 tl nin üzerinde ki cihazlar. Yani ülkemizde telefona çok para veriliyor. Yine sözüm aşşağılamak değil ama asgari ücret ile ev geçindiren birinde htc one varsa xiaomi ülkemize girince otobüsü bile xiaomi ye yaptırırlar :)
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Uacellat_62 5 yıl
Gel artık be xiaomi gözümüz yollarda kaldı
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Lightr 5 yıl
Harika xiaomi katili geliyor
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BaranGunduz 5 yıl
Xiaomi gelene kadar telefon almak yok. Bekliyoruz reiz :(
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smart1978 5 yıl
Vestel artık millet uyandı ama kendileri farkında değiller. Vestel Venus filan kimseye hatta ihraç bile edemeyecek telefonları üretmeye devam edin derim.
Malzeme kalitesi görünüş filan Vestel Venus e genele bakıldığın epey bir fark atıyor özellikle fiyatıyla . O cihazın perakende fiyatı böyleyse bir de toptancıların resmi kanallarla getirildiğindeki daha düşük olacak fiyatına varsın ÖTV filan binsin yine Vestel Venus den daha ucuza hem de daha kaliteli bir cihaz olarak Türkiye de boy gösterir .
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matmuhendisi 5 yıl
Bak bunu bilmiyordum

Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki satış rakamları mağazaya veya siteye gelerek anlık sipariş veren tüketicileri kapsamıyor. Tüketiciler satışı yapacak olan siteye önceden kayıt olarak ön talep yapıyor ve satış başlar başlamaz eldeki tüm stoklar bu taleplere düşülüyor. Böylece çok kısa sürede satış rekoru kırılmış oluyor.
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Redunay 5 yıl
Aynı özelliklerde telefonlara ortalama 1500 lira veriyoruz
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Taha0194 5 yıl
Burda Xiaomi türkiye adı altında netten satîş yapsa güzel olur.
Diğer türlü operatörler ile 400 tl'yi bulur.
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baron77 5 yıl
Çin Hindistan gibi ulkelerde de vergiler var yani TR ye geldiginde bu ulkelerdeki satis fiyatinin uzerine vergi ekleyip hesaplamak dogru degil fiyat asagi yukari diger ulkerdekine yakin olacaktir
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Witcher3 5 yıl
Tr ye gelse max satis fiyati 400 lira olur hatta 350 bile olabilir. Valla diger markalar silinir piyasadan tamamen
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