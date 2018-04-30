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Xiaomi, Surge 2 yonga seti için çalışmalarını yoğunlaştırdı

Yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Xiaomi Surge 2 yonga seti için hazırlıklar son aşamaya geldi. Firmanın TSMC’ye yüklü sipariş geçtiği ifade ediliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Surge S1 ile mobil işlemci pazarına ilk adımını atan Xiaomi kalıcı olmanın peşinde. Firmanın üzerinde çalıştığı Surge S2 yonga seti için hazırlıkların yoğunlaştığı ve son aşamaya geldiği ifade ediliyor.

Surge S1 

28nm sürecinde üretilen Surge S1 yonga seti; 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi ile Snapdragon 625, Helio P20 gibi o dönemin rakiplerine göre daha iyi benchmark skorları elde etmişti. Surge S1 yonga setini Xiaomi Mi 5c modelinde görme şansı bulmuştuk.

Surge S2 

Surge S2 yonga seti ise TSMC’nin 16nm süreciyle üretilecek. Xiaomi’nin pazarda ilk adımları olduğu için risk almadığı ve orta seviyeden yol almayı tercih ettiği ifade ediliyor. Bu bakımdan yeni yonga setinde 4 adet Cortex-A73 çekirdeği, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali G71MP8 grafik birimi yer alıyor. UFS 2.1 ve LPDDR4 desteği ile son dönem hızlı belleklere de imkân tanıyor.

Xiaomi’nin TSMC ile üretim konusunda anlaşmaya vardığı ve büyük miktarda siparişler verdiği gelen bilgiler arasında. Bu bakımdan yılın ikinci yarısında yeni yonga setinin piyasaya çıktığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Fiyat-performans ürünü bir akıllı telefonda yer alması beklenen yeni yonga seti böylece önemli satış rakamlarına da ulaşmış olacak.

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_reportedly_working_hard_with_tsmc_on_its_custom_surge_s2_chipset-news-30767.php Yorum Yaz
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renega 1 yıl OverClocK1ng
keşke vestel de üretse 28 üretse.
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esmerbuyucu 1 yıl
Helio'yu beğenmeyenler hadi şimdi Surge'nizle mutluluklar
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OverClocK1ng 1 yıl
28nm de ne yaaaa...
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SeKSandDoRT 1 yıl

trumpın aptalca atar gider yapması çalışmaların hızlandırılmasına neden oldu, iyide oldu, 2/3 sene sonra kendi işlemcisi ve kendi yazılımıyla çalışan yerel çin markalarını bolca göreceğiz gibi, android uygulamarıyla da uyumlu çalışır muhtemel..
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muratai 1 yıl SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

trumpın aptalca atar gider yapması çalışmaların hızlandırılmasına neden oldu, iyide oldu, 2/3 sene sonra kendi işlemcisi ve kendi yazılımıyla çalışan yerel çin markalarını bolca göreceğiz gibi, android uygulamarıyla da uyumlu çalışır muhtemel..

Ne o canınız çin malı çakma android OS çekiyor galiba?
Çinde satılan telefonlarda google play yok, google servisleri zte gibi bazı telefonlarda (çin sürümü tabiki) OS bazında engellenmiş durumda.
Özgürlük yok, herşey çin devleti tarafından izleniyor ve arka kapılar mevcut.

Google play i olmayan android li telefonu kullanmak bile işkence, apk ile program kursan bile güncelleme derdi var, google hizmetleri yok (maps vb) ne işe yarar böyle telefon ?
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