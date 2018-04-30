Xiaomi, Surge 2 yonga seti için çalışmalarını yoğunlaştırdı

Geçen yıl Surge S1 ile mobil işlemci pazarına ilk adımını atan Xiaomi kalıcı olmanın peşinde. Firmanın üzerinde çalıştığı Surge S2 yonga seti için hazırlıkların yoğunlaştığı ve son aşamaya geldiği ifade ediliyor.

Surge S1

28nm sürecinde üretilen Surge S1 yonga seti; 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860 grafik birimi ile Snapdragon 625, Helio P20 gibi o dönemin rakiplerine göre daha iyi benchmark skorları elde etmişti. Surge S1 yonga setini Xiaomi Mi 5c modelinde görme şansı bulmuştuk.

Surge S2

Surge S2 yonga seti ise TSMC’nin 16nm süreciyle üretilecek. Xiaomi’nin pazarda ilk adımları olduğu için risk almadığı ve orta seviyeden yol almayı tercih ettiği ifade ediliyor. Bu bakımdan yeni yonga setinde 4 adet Cortex-A73 çekirdeği, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali G71MP8 grafik birimi yer alıyor. UFS 2.1 ve LPDDR4 desteği ile son dönem hızlı belleklere de imkân tanıyor.

Xiaomi’nin TSMC ile üretim konusunda anlaşmaya vardığı ve büyük miktarda siparişler verdiği gelen bilgiler arasında. Bu bakımdan yılın ikinci yarısında yeni yonga setinin piyasaya çıktığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Fiyat-performans ürünü bir akıllı telefonda yer alması beklenen yeni yonga seti böylece önemli satış rakamlarına da ulaşmış olacak.