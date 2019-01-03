Tim Cook: İndirimli pil değişim kampanyası iPhone satışlarını düşürdü

Apple, 2017 yılında eski iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıkınca kendini müşterilerine affettirmek adına indirimli pil değişim kampanyası başlatmıştı. 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam eden kampanya kapsamında normalde 319 TL olan pil değişim ücreti 199 TL'ye düşürülmüştü.

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İndirimli pil değişim programı Apple'ın itibarını kurtarmak için yaptığı iyi bir PR hamlesi olsa da iPhone satışlarını olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Apple CEO’su Tim Cook, CNBC kanalına verdiği röportajda pil değişim kampanyasının zayıf iPhone satışlarında rol oynamış olabileceğini öne sürdü.

iPhone satışları beklenilen seviyede değil

Cook kısa süre önce iPhone'a yönelik talebin beklenenden daha zayıf olduğunu kabul etmişti. Apple'ın patronu satışlardaki düşüşü başta döviz kurları olmak üzere çeşitli nedenlere bağlasa da şimdi pil değişim programının buna etki etmiş olabileceğini söylüyor.

Tim Cook 2018'in başlarındaki bir demecinde, indirimli pil değişim programının iPhone satışlarını etkileyip etkilemeyeceğini düşünmediğini ifade ederek bu hareketin Apple müşterileri için yapılacak en doğru şey olduğunu söylemişti.

https://www.cnbc.com/2019/01/02/apple-warns-on-q1-results.html