Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook: İndirimli pil değişim kampanyası iPhone satışlarını düşürdü

Apple, iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıkınca indirimli pil değişim kampanyası başlatmıştı. Şirketin patronu Tim Cook ucuz pil değişiminin iPhone satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
4 ay
11,3b
1
88
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, 2017 yılında eski iPhone'ları kasten yavaşlattığı ortaya çıkınca kendini müşterilerine affettirmek adına indirimli pil değişim kampanyası başlatmıştı. 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam eden kampanya kapsamında normalde 319 TL olan pil değişim ücreti 199 TL'ye düşürülmüştü.
Ayrıca Bkz. "LG modüler kamera sistemine sahip bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor"
İndirimli pil değişim programı Apple'ın itibarını kurtarmak için yaptığı iyi bir PR hamlesi olsa da iPhone satışlarını olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Apple CEO’su Tim Cook, CNBC kanalına verdiği röportajda pil değişim kampanyasının zayıf iPhone satışlarında rol oynamış olabileceğini öne sürdü.

iPhone satışları beklenilen seviyede değil

Cook kısa süre önce iPhone'a yönelik talebin beklenenden daha zayıf olduğunu kabul etmişti. Apple'ın patronu satışlardaki düşüşü başta döviz kurları olmak üzere çeşitli nedenlere bağlasa da şimdi pil değişim programının buna etki etmiş olabileceğini söylüyor.
Tim Cook 2018'in başlarındaki bir demecinde, indirimli pil değişim programının iPhone satışlarını etkileyip etkilemeyeceğini düşünmediğini ifade ederek bu hareketin Apple müşterileri için yapılacak en doğru şey olduğunu söylemişti.

https://www.cnbc.com/2019/01/02/apple-warns-on-q1-results.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kara_06 4 ay en beğenilen
Birisi şuna desin ki yenilik yok telefonlarda ondan almiyoruz ve tabi ki fiyatları 8 k ona verecegime gider tatilimi yaparım kalan para ile de telefon alirim, arabanin deposunu da fullerim bir güzel. Niye alayım ki ?
Birisi şuna desin ki yenilik yok telefonlarda ondan almiyoruz ve tabi ki fiyatları 8 k ona verecegime gider tatilimi yaparım kalan para ile de telefon alirim, a...
Devamını Gör
Yanıtla +109
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 4 ay
:))) "yavaşlatma güncellemelerimize geri dönüyoruz, böyle kazancımız düşüyor"
Yanıtla +83
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EFSANEBRAD 4 ay
İphone, ipad sahibi biri olarak söylüyorum beter olun
Yanıtla +56
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
osman80... 4 ay
Apple 300 dolara telefon çıkarmadığı sürece piyasada tutunamaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Her yıl değişen bir teknolojide 12 bin lira kimse senin çentikli çöpüne vermez 5 sene sonra centiklilere takoz diyecekken. ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 ay
Tim’cim böyle bahanelerin arkasına saklanmaya gerek yok. 1000 dolar ve üzerine ürün satarsan olacağı budur. Bazı arkadaşlar demiş ki yenilik yok. Yahu hangi cihazda yenilik var? Android piyasası da aynı. İşlemciyi ve kamerayı güncelleyip satıyorlar. Apple yenilik yapmadan her sene rekor kıran bir şirketti. Bu yıl satışlar düştü ve tam da 1000 dolarlık cihazlar yaptığı yıl oldu. Bakın bu cihazlar eski fiyatlar olan 649-749-849 dolardan satılsa bu yıl da rekor kırarlardı. Demek ki insanlar yüksek meblağ ödemek istemiyor. Bu fiyattan satmaya devam ederseniz millet gider pilini yeniletir 2 yılda bir değiştirdiği modeli 3-4 yılda bir değiştirir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 4 ay
eğer bu ivme ile satmaya devam etselerdi 2019-20 de iphone lar 20-25 bin bandında satılırdı
tüketici keriz yerine konduğunu ancak anlayabildi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 ay
Eskiden 649 dolardan sattığı amiral gemileri artık 1000 dolardan satmaya çalışıyor. Çinliler yani Huawei ve Xiaomi 400 500 dolara çok iyi cihazlar sunuyor kamera instagram WhatsApp Twitter Facebook chrome arasında dönüp duran kitle için gayet yeterli stabil hızlı cihazlar var iphone nun nerdeyse üçte bir fiyatına.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 4 ay
Ben Apple'ı akpye benzetiyorum ikisi de halkı düdüklüyor, totalde ikisi de sürekli kazanıyor.Demek ki biz deve diken ilişkisi yaşıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barsahin 4 ay
Tüm dünyada ciddi bir hastalık var, "kendini mükemmel sanma" hastalığı, insanlar kusurlarını asla görmeyip suçu hep başkasında ve başka olaylarda arıyor. Tim Cook'a sormak isterim, sürekli yemek yediğin herkesten daha pahalı olan ama bunu hakeden bir lokanta, gün gelse yemeklerin kalitesini düşürse bu da yetmezmiş gibi fiyatı da ciddi oranda artırsa gitmeye devam eder misin yoksa "hadi ordan"mı dersin?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Cartman. 4 ay
iPhone ve Mac kullanıcısı olarak yazıyorum. Haydi oradan teres! Sizin hiç mi suçunuz yok sanki... Jobs’tan sonra yenilikçi bir firmanın içine nasıl edilir, onu gösterdiniz millete. Kimse almayacak, eskisi gibi olmayacak satışlarınız, böylece seve seve (!) indireceksiniz o fiyatları.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gatetrans 4 ay
Adamlar resmen müşterilerine sizleri düdükledik dediler. Yeni alın alın diye sistemi yavaşlattık dediler. Bizim gibi ülkelerin para birimleri değer kaybedip bu hataları da üstüne gelince evet kaçınılmaz son geldi. Bunu anlamak için profesör olmaya gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdusauk 4 ay
İnsanların iphone almasının sebebi kaliteydi.
Şimdi hem yazılım hem tasarım dandikleşti hem de aşırı pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11255 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, tim cook ve
8 etiket daha cep telefonu pil değişim programı zayıf satış Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Xiaomi’nin katlanabilir telefonu sızdırıldı iddiası 4 ay Samsung'un katlanabilir telefonu üç kamera ile gelecek 4 ay Xiaomi Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlandı 4 ay Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, Android uygulamalarını çalıştırabilecek 4 ay Apple hisseleri çakıldı: Yüzde 9 oranında düşüş var 4 ay Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor 4 ay Project Cars geliştiricisinden yeni bir konsol hazırlığı 4 ay Galaxy Digital hisselerinin neredeyse %80'i Mike Novogratz'ın elinde 4 ay Xiaomi açıkladı: Redmi bağımsız bir marka oluyor, ilk telefon 10 Ocak'ta tanıtılacak 4 ay Thunderbird, 2019'da yeni bir arayüzle güncellenecek 4 ay Microsoft'un yeni geliştirdiği teknolojiyle, sesli asistan fısıltıyı anlayabilecek 4 ay Köseoğlu, Avrupa bankalarının yapay zeka politikalarını belirleyecek 4 ay Olympus, spor odaklı kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor 4 ay ASELSAN Lisesi kurulacak! 4 ay Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir 4 ay Void Pro'dan iyi, Void Pro'dan ucuz! "Corsair HS70 incelemesi" 4 ay 2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller 4 ay Giriş seviyesi Casper Via G3 satışa sunuldu 4 ay Online veteriner randevu sistemi: Vet Randevu 4 ay LG, yapay zeka destekli yeni TV'lerini tanıtmaya hazırlanıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Tim Cook: İndirimli pil değişim kampanyası iPhone satışlarını düşürdü Sonraki Hyundai CES 2019'da robot gibi yürüyen araç konseptini tanıtacak 4 ay LG modüler kamera sistemine sahip bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor 4 ay Samsung, otomobiller için geliştirdiği Exynos Auto V9 yonga setini duyurdu 4 ay Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' iniş yaptı: İşte tarihi fotoğraf 4 ay ABD, Patriot satışı için Türkiye’ye teklifini sundu 4 ay NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu 4 ay Rolls-Royce, dünyanın en hızlı elektrikli uçağını üretecek 4 ay PewDiePie hayranı hackerlar bu kez Google cihazlarına yöneldi 4 ay ODTÜ İşletme Topluluğu’ndan sanal borsa yarışması 4 ay Windows 10 en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi oldu 4 ay USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi 4 ay İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi 4 ay Su damlası çentikli Moto Z4 Play'in görüntüleri yayınlandı 4 ay AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 4 ay Sony, CES 2019'da düzenleyeceği etkinliğin tarihini açıkladı 4 ay Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı 4 ay GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli 4 ay New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı 4 ay Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor 4 ay Amazon, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim