Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı

Telefonlarına bağımsız ROM kurmak isteyenlerin ilk adımı olan bootloader kilidi, kapalı olarak geldiği takdirde can sıkabiliyor. Xiaomi bazı modellerinde bootloader kilidini kapatıyor.
3 yıl
6,8b
1
21
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı


Fiyat-performans şampiyonu telefonlarla, milyonlarca tüketicinin gönlünü fetheden Xiaomi, konu geliştiricilere gelince aynı fetihleri gerçekleştiremiyor. Firmanın son hamlesi, bağımsız ROM kurmayı seven akıllı telefon kullanıcılarını oldukça kızdıracak. 

Bir süre önce MIUI 7 arayüzünün dağıtımına başlayan Xiaomi, Redmi Note 3 modelinin güncelleme ile birlikte bootloader kilidi kapalı hale geleceğini açıkladı. Bu modelin ardından Xiaomi Mi4c ve Xiaomi Mi Note Pro modellerinde de bootloader kilidinin kapatılması planlanıyor. 

Kullanıcının kişisel verilerini güvenlik altına almak için yapıldığı belirtilen bu hamlenin aslında tek bir anlamı var: Kullanıcılar artık cihazlarına bağımsız ROM kurmak istediklerinde, bootloader kilidini açacak bir kod edinmek zorunda. Peki bu kod nasıl edinilecek? Kullanıcılar, kod için bireysel başvuru yapacaklar ve Xiaomi geliştiricileri, gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra kısa mesaj ile bu kodu gönderecekler. Tabii bu süreç, 21 güne kadar çıkabilecek. 

>>Xiaomi Redmi 3 resmi: En ucuza en iyisi

Xiaomi'nin bu kararından sonra forumlarda sayısız eleştiri gelmeye başladı. Bazı aciliyeti olan durumlarda kullanıcıların 21 güne kadar beklemek zorunda olması hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca Xiaomi'nin Diamond üyelerinin çok daha kısa sürede kod alabilecek olması, öfkeyi artıran diğer bir faktör. 

http://www.androidheadlines.com/2016/01/xiaomi-locks-redmi-note-3-bootloader-mi-4c-note-pro-next.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Garantin yok bi seyin yok niye kilid koyarsin be xiaomi
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 gün
benim xoimi red 5 a format attım tlf kilitlendi bunun için tlf götürdüm oda açamadı ne yapmam lazım tlf kullanamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Mi 4c kullanıcısıyım hevesle aldım ama görüyorum ki tüketicileri kızdıracak bir harekette bulundu. Fakat bu yanlıştan kısa zamanda geri dönerler gibi yoksa çok kayıp yaşayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar,ben anlamıyorum ya,neden bu olaya bu kadar dünyada ve forumumuzda tepki gösteriliyor? Kardeşim,bize eğer Xiaomi gerçek anlamda adam akıllı bir ROM sunarsa,ne ihtiyacımız var bizim başka ROM lara? Burada bize gereken Xiaomi nin gerçekten işletim sistemleriyle yarışacak ve ezecek bir ROM sunması;önemli olan bu.
Hatta şifreye ulaşımın aynı Apple iOS gibi tamamen kapatılması daha uygun ve doğru olur.Hem bu yöntemle ayrıcalık olarak gösterilen Diamond üyelerin şifreye daha çabuk ulaşması sorununuda çözer,hemde daha sağlıklı ve Apple iOS gibi daha oturaklı bir sistem olur.
Aynı şeyi Apple bize yıllardır iOS ile uyguluyor,buna bu kadara tepki göstermeyen arkadaşlar gelipte gözünü Xiaomi ye dikti?
Bu konuda bizim Xiaomi ye tepki göstermek yerine isteyeceğimiz iki şey var;
-İşletim sistemleriyle yarışacak ve ezecek kadar hem tasarım hem performans hem batarya hemde diğer çeşitli konularda devrim açmış bir MIUI sistemi (Artık MIUI 7.2 demi olur bilmem)
-İkinciside (eğer araksdaşın dediği gibi Xiaominin garantisi yoksa) tüm dünyaya en hızlı ve kaliteli şekilde açılarak gittiği yerlerde hem satış yapan hemde garanti ağı kurması gerekli.Tabii ki kalite ve müşteri anlayışı burada vazgeçilmez bir nokta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
merhaba,xiaomi mi4 telefonuma aldığım usb flaş belleği tanımıyor.flaşh bellekteki görüntüyü seyrediyorum .fakat resim .bilgiyi flaş belleğe yükleyemiyorum.yardımcı olursanız sevinirim.saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 3 yıl
bana saçma geliyor bırak kullanan adam karar versin ben parasını verip satın aldıysam ne istersem yaparım üretici firma zaten böyle durumlarda garanti dışı bırakıp yan çizmesini iyi biliyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aniceman 3 yıl
şimdilik yok ama yarın bir gün sıra mi4e de gelirse
bu durum mi4 e windows kurmak istediğimizde bir engel oluşturacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
Miui forumunda en az diamond seviyesinde iseniz kod almanıza gerek yok, mi hesabınızla unlock programını kullanarak açabilirsiniz kilidi. Geri kalanlar unlock sayfasından kod isterken çince lütfen isteğimi onaylayın mesajıyla kayıt oluştursunlar. Bi kaç gün sonra onaylaninca onlar da aynı şekilde açabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 3 yıl
amaç root yapılmasını engellemek ise neden kilit açılmak istendiğinde izin veriyorlar madem tamamen kapatsın kilidi ya da kilit koymasın millet özgürse root rom kurabilsin androidi seçmemizde sebep sınırsız özgürlük olması yoksa ne farkı kalır ios win phone den
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
netfaruk 3 yıl
Tam da redmi note 3 alma arefesinde iyi olmadı şimdi bu haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 3 yıl
kendi kaybeder..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6781 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi bootloader ve
4 etiket daha redmi note 3 bootloader locked Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl TSMC, bu yıl 10nm sürecine geçiyor 3 yıl Yakınlık sensörü yerini ultrasonik sensörlere bırakabilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 4GB HBM2 DRAM üretimine başladı 3 yıl Windows 10 mobil'in kamera uygulamasına "Force HDR" özelliği ekleniyor 3 yıl Corsair'ın tepe modellerinden HX850i güç kaynağı incelemesi 3 yıl Amazon, drone ile teslimatlara başlayan ilk şirket olmayı planlıyor 3 yıl Microsoft, Xbox 360 sunucularının bu yıl kapanacağı iddiasını yalanladı 3 yıl Google arama sonuçları, Google Play Store ile entegre oluyor 3 yıl Müzik piyasasında dijital fikri mülkiyet dönemi 3 yıl Telefonunuzun bataryasında çocuk işçi izleri mi var? 3 yıl AMD Polaris, iç bağlantılarda 100GB/s bant genişliği hedefliyor 3 yıl Iron Maiden'in mobil oyunu bu yaz geliyor 3 yıl Parola seçimi konusunda akıllanmıyoruz! 3 yıl 2020 yılında, robotlar 5 milyon işçinin yerini alacak 3 yıl Panasonic'ten Android işletim sistemi yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Twitter'a bir süredir erişim sağlanamıyor (Güncellendi) 3 yıl "Myo" ile çok önemli bir ilke imza atıldı 3 yıl Yeni nesil iPhone'larda, LiFi ile internet çok daha hızlı olacak 3 yıl Simpsons'ın yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi geliştiriyor 3 yıl YotaPhone 2 inceleme videosu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı Sonraki Facebook, uygulama içi tarayıcısını geliştiriyor 3 yıl Emisyon skandalında bu kez hedef Renault 3 yıl Bu ultrabook oyuncular için: Razer Blade Stealth ilk inceleme videosu 3 yıl Detroit Auto Show'dan 4 konsept otomobil ve 1 uygulama 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl İngiliz astronot uzay yürüyüşü sırasında selfie çekti 3 yıl Lexus LC 500, adından bahsettirmeye devam ediyor 3 yıl Apple iAd reklam servisini kapatıyor peki şimdi ne olacak? 3 yıl Android cihazından sildiğiniz uygulama ve oyunları kolayca bulun 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu Miitomo, Mart ayında geliyor 3 yıl WhatsApp artık tamamen ücretsiz 3 yıl Uber ve Airbus'dan önemli ortaklık 3 yıl Huawei'nin yeni melez dizüstü modeli detaylanıyor 3 yıl SpaceX, okyanus üstü inişte yine sorun yaşadı 3 yıl Samsung'un yeni fitness takip bilekliği internete sızdırıldı 3 yıl Özçekim odaklı Oppo F1, Avrupa'da satışa çıkıyor 3 yıl Ortaokul ve Lise müfredatlarına kodlama dersleri ekleniyor 3 yıl Mobilite: Xiaomi Redmi 3, Huawei P9, LG G5, Xperia C6 ve dahası... 3 yıl Qualcomm'dan Çin'e özel sunucu odaklı yonga seti 3 yıl AMD'den ARM tabanlı sunucu işlemcisi: Opteron A1100 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim