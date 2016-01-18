Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı





Fiyat-performans şampiyonu telefonlarla, milyonlarca tüketicinin gönlünü fetheden Xiaomi, konu geliştiricilere gelince aynı fetihleri gerçekleştiremiyor. Firmanın son hamlesi, bağımsız ROM kurmayı seven akıllı telefon kullanıcılarını oldukça kızdıracak.





Bir süre önce MIUI 7 arayüzünün dağıtımına başlayan Xiaomi, Redmi Note 3 modelinin güncelleme ile birlikte bootloader kilidi kapalı hale geleceğini açıkladı. Bu modelin ardından Xiaomi Mi4c ve Xiaomi Mi Note Pro modellerinde de bootloader kilidinin kapatılması planlanıyor.





Kullanıcının kişisel verilerini güvenlik altına almak için yapıldığı belirtilen bu hamlenin aslında tek bir anlamı var: Kullanıcılar artık cihazlarına bağımsız ROM kurmak istediklerinde, bootloader kilidini açacak bir kod edinmek zorunda. Peki bu kod nasıl edinilecek? Kullanıcılar, kod için bireysel başvuru yapacaklar ve Xiaomi geliştiricileri, gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra kısa mesaj ile bu kodu gönderecekler. Tabii bu süreç, 21 güne kadar çıkabilecek.





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Xiaomi'nin bu kararından sonra forumlarda sayısız eleştiri gelmeye başladı. Bazı aciliyeti olan durumlarda kullanıcıların 21 güne kadar beklemek zorunda olması hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca Xiaomi'nin Diamond üyelerinin çok daha kısa sürede kod alabilecek olması, öfkeyi artıran diğer bir faktör.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/xiaomi-locks-redmi-note-3-bootloader-mi-4c-note-pro-next.html