Xiaomi, bazı akıllı telefonlarına bootloader kilidi koymaya başladı

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Fiyat-performans şampiyonu telefonlarla, milyonlarca tüketicinin gönlünü fetheden Xiaomi, konu geliştiricilere gelince aynı fetihleri gerçekleştiremiyor. Firmanın son hamlesi, bağımsız ROM kurmayı seven akıllı telefon kullanıcılarını oldukça kızdıracak.
Bir süre önce MIUI 7 arayüzünün dağıtımına başlayan Xiaomi, Redmi Note 3 modelinin güncelleme ile birlikte bootloader kilidi kapalı hale geleceğini açıkladı. Bu modelin ardından Xiaomi Mi4c ve Xiaomi Mi Note Pro modellerinde de bootloader kilidinin kapatılması planlanıyor.
Kullanıcının kişisel verilerini güvenlik altına almak için yapıldığı belirtilen bu hamlenin aslında tek bir anlamı var: Kullanıcılar artık cihazlarına bağımsız ROM kurmak istediklerinde, bootloader kilidini açacak bir kod edinmek zorunda. Peki bu kod nasıl edinilecek? Kullanıcılar, kod için bireysel başvuru yapacaklar ve Xiaomi geliştiricileri, gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra kısa mesaj ile bu kodu gönderecekler. Tabii bu süreç, 21 güne kadar çıkabilecek.
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Xiaomi'nin bu kararından sonra forumlarda sayısız eleştiri gelmeye başladı. Bazı aciliyeti olan durumlarda kullanıcıların 21 güne kadar beklemek zorunda olması hayal kırıklığı yarattı. Ayrıca Xiaomi'nin Diamond üyelerinin çok daha kısa sürede kod alabilecek olması, öfkeyi artıran diğer bir faktör.
http://www.androidheadlines.com/2016/01/xiaomi-locks-redmi-note-3-bootloader-mi-4c-note-pro-next.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta şifreye ulaşımın aynı Apple iOS gibi tamamen kapatılması daha uygun ve doğru olur.Hem bu yöntemle ayrıcalık olarak gösterilen Diamond üyelerin şifreye daha çabuk ulaşması sorununuda çözer,hemde daha sağlıklı ve Apple iOS gibi daha oturaklı bir sistem olur.
Aynı şeyi Apple bize yıllardır iOS ile uyguluyor,buna bu kadara tepki göstermeyen arkadaşlar gelipte gözünü Xiaomi ye dikti?
Bu konuda bizim Xiaomi ye tepki göstermek yerine isteyeceğimiz iki şey var;
-İşletim sistemleriyle yarışacak ve ezecek kadar hem tasarım hem performans hem batarya hemde diğer çeşitli konularda devrim açmış bir MIUI sistemi (Artık MIUI 7.2 demi olur bilmem)
-İkinciside (eğer araksdaşın dediği gibi Xiaominin garantisi yoksa) tüm dünyaya en hızlı ve kaliteli şekilde açılarak gittiği yerlerde hem satış yapan hemde garanti ağı kurması gerekli.Tabii ki kalite ve müşteri anlayışı burada vazgeçilmez bir nokta.
bu durum mi4 e windows kurmak istediğimizde bir engel oluşturacak mı?
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