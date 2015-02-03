Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi bu kez bir insansız hava aracı geliştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
14
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi bu kez bir insansız hava aracı geliştiriyor

Asıl şöhretini akıllı telefon pazarından elde eden Xiaomi, bununla birlikte pek çok farklı alanda da at koşturuyor. Akıllı TV, set ütü TV kutusu, oyun kontrolcüsü, taşınabilir şarj istasyonu, ampül ve hava temizleyici derken firma bu kez insansız hava araçları kategorisine adım atıyor. 

Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi, sadece ülke sınırları içerisinde satışı yapılacak şekilde insansız hava araçları geliştiriyor ve bunun için özel bir ekip oluşturulmuş durumda. Xiaomi'nin yeni hava araçları DJI Phantom adındaki popüler bir üründen esinlenmiş ve aksiyon kameraları takmak için bir kasa da mevcut olacak. 

Xiaomi'nin hali hazırda çalışan bir prototip geliştirdiği belirtiliyor. 4 pervaneli olan bu araç testlere başlamış durumda. En geç yıl sonuna kadar ilk ürünlerin piyasada olacağı tahmin ediliyor. 

Piyasada değeri 40 milyar doları geçen ve sürekli büyüyen bir firma olarak Xiaomi'nin tek bir ürün çizgisi üzerinden bunu sürdürebilmesi elbette mümkün değil. Bu bakımdan firma gelir elde edebileceği yeni alanalara yatırım yapmayı tercih ediyor.  

http://androidheadlines.com/2015/02/xiaomi-reportedly-working-quadcopter-drone.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Sadece Çinde satılacak olması beni üzdü, kısa film grubumuz için böyle bir şey lazımdı ya tüh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Dikey entagrasyon kelimesinin anasını ağlatan şirket xiaomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xSwindLer 4 yıl
Satisa cikarsa aliriz , tam f/p ürünü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomii 4 yıl
Yaw Şu Mi 5 i adam gibi cikarsinda istersen fuze uretsin.Adamlar ilgisinivtamamen telefona vermiyor ki.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maestro58 4 yıl Xiaomii
Xiaomii
Yaw Şu Mi 5 i adam gibi cikarsinda istersen fuze uretsin.Adamlar ilgisinivtamamen telefona vermiyor ki.

Sizi xiaomi yetkilisi zannettim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
çok hızlı büyüdü Xiaomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Maestro58 4 yıl
Telefonları bitti sıra uçaklara geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysican 4 yıl
Bizim bütün firmaların değeri 40 milyar dolar değil be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 4 yıl
Artık Amerikayı bununla indirirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2148 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Apn4Apps ile Daha Fazla Pil Ömrü "Apn4Apps İnceleme" 4 yıl Microsoft Lumia 535 akıllı telefon inceleme "Windows Phone'a giriş seviyesinde büyük ekran ve 1GB RAM takviyesi" 4 yıl LG Music Flow H7 Wireless Multi-room Speaker 4 yıl Donanım Haber: "Donanım dünyasının öne çıkan gelişmeler" 4 yıl Twelve South HiRise Ayarlanabilir Stand Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim