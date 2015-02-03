Xiaomi bu kez bir insansız hava aracı geliştiriyor





Asıl şöhretini akıllı telefon pazarından elde eden Xiaomi, bununla birlikte pek çok farklı alanda da at koşturuyor. Akıllı TV, set ütü TV kutusu, oyun kontrolcüsü, taşınabilir şarj istasyonu, ampül ve hava temizleyici derken firma bu kez insansız hava araçları kategorisine adım atıyor.





Çin'den gelen bilgilere göre Xiaomi, sadece ülke sınırları içerisinde satışı yapılacak şekilde insansız hava araçları geliştiriyor ve bunun için özel bir ekip oluşturulmuş durumda. Xiaomi'nin yeni hava araçları DJI Phantom adındaki popüler bir üründen esinlenmiş ve aksiyon kameraları takmak için bir kasa da mevcut olacak.





Xiaomi'nin hali hazırda çalışan bir prototip geliştirdiği belirtiliyor. 4 pervaneli olan bu araç testlere başlamış durumda. En geç yıl sonuna kadar ilk ürünlerin piyasada olacağı tahmin ediliyor.





Piyasada değeri 40 milyar doları geçen ve sürekli büyüyen bir firma olarak Xiaomi'nin tek bir ürün çizgisi üzerinden bunu sürdürebilmesi elbette mümkün değil. Bu bakımdan firma gelir elde edebileceği yeni alanalara yatırım yapmayı tercih ediyor.

http://androidheadlines.com/2015/02/xiaomi-reportedly-working-quadcopter-drone.html