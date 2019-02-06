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Xiaomi çift ön kamera deliğine sahip telefon patenti aldı

Samsung, Honor ve Huawei firmalarından sonra ekran içerisinde kamera deliğine sahip yeni bir akıllı telefon da Xiaomi’den gelecek. Ancak görünen o ki iki farklı kamera deliği bulunuyor.
3 ay
2,6b
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9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi çift ön kamera deliğine sahip telefon patenti aldı
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Çentik kullanımına alternatif olarak geliştirilen ekran içerisinde kamera deliğini Samsung Galaxy A8s, Honor V20 ve Huawei Nova 4 gibi modellerle birlikte gördük. Bu ay tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10 serisinin de ekran içerisinde kamera deliğine sahip tasarımla gelmesi bekleniyor. Hatta Galaxy S10 Plus modelinde iki ön kamera bulunacağı için bu delik emsallerine kıyasla daha geniş. Ortaya çıkan bir patent başvurusu Xiaomi’nin çift ön kamera deliğine sahip telefon geliştirdiğini gösteriyor.

Kamera delikleri ayrı noktalarda

Samsung Galaxy S10 Plus modelinin sızan görsellerinde iki ön kamera yan yanana duruyor. S10 Plus'ın çift ön kamerası diğer modellere göre daha büyük bir kamera deliği oluştursa da Xiaomi’nin aldığı patente kıyasla daha sıradan olduğu söylenebilir. Resimlerde de görebileceğiniz üzere iki ön kameranın biri cihazın sol üstüne diğeri ise sağ üstüne konumlandırılmış. Yani iki farklı noktada kamera deliği bulunabilir. Patent alınırken farklı şekildeki tasarımların çizimleri de eklenmiş. Bu farklı patentler düşünülünce nihai tasarımda kameraların daha değişik konumlandırılma ihtimali tabii ki var. Örneğin sol taraftaki delikte kameralar bulunurken, sağ tarafta bildirim ışığı ve farklı bir sensör konumlandırılabilir.

Geçtiğimiz senenin Ekim ayında tanıtılan Mi Mix 3 modeli çift ön kameraya sahipti. Ancak bu ön kamera kısmı kızaklı mekanizma sayesinde ortaya çıkıyordu. İki kamera deliğine sahip bu yeni patentin uygulanacağı ilk telefon model de Mi Mix 4 olabilir. Ek olarak Mi veya Redmi marka modellerde de benzeri tasarımı görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Apple’a şimdi de şarj adaptörü davası"

Xiaomi, 24 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlikte Mi Mix 3 modelinin 5G versiyonunu görmeyi bekliyoruz. Ayrıca daha öncesinde bazı sızıntıları ortaya çıkan katlanabilir telefonun tanıtılması da mümkün.


https://www.gizmochina.com/2019/02/06/xiaomi-patents-dual-punch-hole-display-could-it-be-for-mi-mix-4/ Yorum Yaz
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shkoksal 3 ay en beğenilen
Simetri hastaları için Samsung out, Xiaomi in :)
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brk6152 3 ay
Geniş açılı selfie özelliği olabilir
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kartalaraz 3 ay
Asıl ekranı bozmayan ekrana gömülü çıkartsınlar parmak izi gibi.
ASELSAN dan böule bir ekran bekliyorum.
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abdusauk 3 ay kartalaraz
İlginç bir beklenti.
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Mr. Jingles 3 ay
Kevgir gibi telefonlar yolda anlaşılan.
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StarSOzi 3 ay
Şimdiye kadar ki gördüğüm en özgün akıllıca tasarım halen oppo find x malesef. Eğer xiaomi mix 3 yada mi8 aynı tasarımla gelmiş olsaydı tereddütsüz fiyatına bakmaksızın alırdım. Ama malesef oppo dan geldi. Halende daha iyisi yok. O nedir ya ekranda yok çentik yok kara leke falan
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TheFormul 3 ay StarSOzi
Elbette Find X. Yalnız binlerce liraya satılan bu telefonlara hareketli kızak koymak bir risk. Yani koskoca Samsung da delik olacağına kızak koymayı bilir değil mi? demek ki çekindikleri şeyler var.
Kızak harici de en mantıklı şey kamera deliğidir bence. Ondan sonra da su damlası çentik gelir. Düz çentik ise rezalet bir görüntü.
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huseyincarnege 3 ay
la telefonların neresini delsekde camera taksak diye iyice hasta oldular
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shkoksal 3 ay en beğenilen
Simetri hastaları için Samsung out, Xiaomi in :)
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interwap 3 ay
Önce hangi üretici uygulayacak derken Xiaomi'den adım geldi. Birbirine yakın kameralara göre bence daha mantıklı. Tabi maliyet bir miktar yükselecektir.
Bu kombinasyon görüntünün nesnelerin konumu ve uzaklığı gibi bilgilerle alakalı daha farklı bilgiler sunabilir.
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