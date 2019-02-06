Xiaomi çift ön kamera deliğine sahip telefon patenti aldı

Çentik kullanımına alternatif olarak geliştirilen ekran içerisinde kamera deliğini Samsung Galaxy A8s, Honor V20 ve Huawei Nova 4 gibi modellerle birlikte gördük. Bu ay tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10 serisinin de ekran içerisinde kamera deliğine sahip tasarımla gelmesi bekleniyor. Hatta Galaxy S10 Plus modelinde iki ön kamera bulunacağı için bu delik emsallerine kıyasla daha geniş. Ortaya çıkan bir patent başvurusu Xiaomi’nin çift ön kamera deliğine sahip telefon geliştirdiğini gösteriyor.

Kamera delikleri ayrı noktalarda

Samsung Galaxy S10 Plus modelinin sızan görsellerinde iki ön kamera yan yanana duruyor. S10 Plus'ın çift ön kamerası diğer modellere göre daha büyük bir kamera deliği oluştursa da Xiaomi’nin aldığı patente kıyasla daha sıradan olduğu söylenebilir. Resimlerde de görebileceğiniz üzere iki ön kameranın biri cihazın sol üstüne diğeri ise sağ üstüne konumlandırılmış. Yani iki farklı noktada kamera deliği bulunabilir. Patent alınırken farklı şekildeki tasarımların çizimleri de eklenmiş. Bu farklı patentler düşünülünce nihai tasarımda kameraların daha değişik konumlandırılma ihtimali tabii ki var. Örneğin sol taraftaki delikte kameralar bulunurken, sağ tarafta bildirim ışığı ve farklı bir sensör konumlandırılabilir.

Geçtiğimiz senenin Ekim ayında tanıtılan Mi Mix 3 modeli çift ön kameraya sahipti. Ancak bu ön kamera kısmı kızaklı mekanizma sayesinde ortaya çıkıyordu. İki kamera deliğine sahip bu yeni patentin uygulanacağı ilk telefon model de Mi Mix 4 olabilir. Ek olarak Mi veya Redmi marka modellerde de benzeri tasarımı görebiliriz.

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Xiaomi, 24 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nde bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek etkinlikte Mi Mix 3 modelinin 5G versiyonunu görmeyi bekliyoruz. Ayrıca daha öncesinde bazı sızıntıları ortaya çıkan katlanabilir telefonun tanıtılması da mümkün.

https://www.gizmochina.com/2019/02/06/xiaomi-patents-dual-punch-hole-display-could-it-be-for-mi-mix-4/