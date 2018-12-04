Apple ve Qualcomm kozlarını mahkemede paylaşacak

Qualcomm patronu Steve Mallenkopf’un Apple ile uzlaşacaklarına yönelik umut dolu konuşmalarına rağmen herhangi bir gelişmenin olmadığı ortaya çıktı. Apple ve Qualcomm gelecek yıl mahkemede kozlarını paylaşacak.

Geri dönüş yok

Qualcomm’un zeytin dalı uzatmasına rağmen Apple herhangi bir uzlaşma görüşmesinin olmadığını ve aylardır da iki firmanın bir araya gelmediğini açıklamıştı. San Diego federal mahkemesi de ilk duruşmanın tarihini belirledi.

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Bu yıl içerisinde iki tarafın da savunmalarını alan San Diego federal mahkemesi 15 Nisan 2019 tarihinde ilk duruşmayı yapacak. Qualcomm duruşmanın Şubat ayında yapılmasını istiyordu ancak yoğunluk nedeniyle bu kabul görmedi.

Apple uzun dönem modem ortağı olan Qualcomm’un patent lisanslama konusunda aynı konuyu iki kez ücretlendirdiğini ve ayrıca bazı teknolojilere de erişim hakkı istediğini iddia ederken belirli patentlerin serbest kullanıma dahil edilmesi için Federal Ticaret Komisyonu’na da başvuruda bulunmuştu.

Qualcomm ise Apple’ın patentlerini izinsiz olarak kullandığını ve hatta bazı teknolojilerini Intel ile paylaştığını iddia ediyor. Firma kendi teknolojilerini kullanan iOS cihazlarının satışının yasaklanmasını da talep ediyor.

Uzun yıllar sürmesi beklenen mahkeme sürecinde Apple’ın eli biraz daha güçlü zira Qualcomm’un tekelleşme suçlamasıyla ticaret komisyonunda devam eden bir soruşturması mevcut. Eğer soruşturma olumsuz sonuçlanırsa mahkeme Apple lehine karar verebilir.