Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Qualcomm kozlarını mahkemede paylaşacak

Apple ve Qualcomm’un uzlaşma yolu aradığına dair söylentiler boş çıktı. Apple hakkını mahkemede aramaya kararlı. Qualcomm ise önce tekelleşme davasından kurtulmak zorunda.
5 ay
3b
1
4
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Qualcomm patronu Steve Mallenkopf’un Apple ile uzlaşacaklarına yönelik umut dolu konuşmalarına rağmen herhangi bir gelişmenin olmadığı ortaya çıktı. Apple ve Qualcomm gelecek yıl mahkemede kozlarını paylaşacak.

Geri dönüş yok

Qualcomm’un zeytin dalı uzatmasına rağmen Apple herhangi bir uzlaşma görüşmesinin olmadığını ve aylardır da iki firmanın bir araya gelmediğini açıklamıştı. San Diego federal mahkemesi de ilk duruşmanın tarihini belirledi.

Ayrıca Bkz. "App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu"

Bu yıl içerisinde iki tarafın da savunmalarını alan San Diego federal mahkemesi 15 Nisan 2019 tarihinde ilk duruşmayı yapacak. Qualcomm duruşmanın Şubat ayında yapılmasını istiyordu ancak yoğunluk nedeniyle bu kabul görmedi.

Apple uzun dönem modem ortağı olan Qualcomm’un patent lisanslama konusunda aynı konuyu iki kez ücretlendirdiğini ve ayrıca bazı teknolojilere de erişim hakkı istediğini iddia ederken belirli patentlerin serbest kullanıma dahil edilmesi için Federal Ticaret Komisyonu’na da başvuruda bulunmuştu.

Qualcomm ise Apple’ın patentlerini izinsiz olarak kullandığını ve hatta bazı teknolojilerini Intel ile paylaştığını iddia ediyor. Firma kendi teknolojilerini kullanan iOS cihazlarının satışının yasaklanmasını da talep ediyor.  

Uzun yıllar sürmesi beklenen mahkeme sürecinde Apple’ın eli biraz daha güçlü zira Qualcomm’un tekelleşme suçlamasıyla ticaret komisyonunda devam eden bir soruşturması mevcut. Eğer soruşturma olumsuz sonuçlanırsa mahkeme Apple lehine karar verebilir.

 

https://www.engadget.com/2018/12/01/apple-and-qualcomm-in-court-april-15th/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rampage 5 ay en beğenilen faniseyler
cahil yobaz diye bahsettiğiniz kendiniz oluyorsunuz sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Allah Allah, ya nerede paylaşacaklardı çok merak ediyorum.
Yok, sokakta düello yapacaklardı. Ekrem yine kopardın bizi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faniseyler 5 ay
İslam alimleri keşifleri için patent bedeli isteseler herhalde avrupa ve americanların paraları yetmez.(İslam alimlerinin karanlık orta çağı aydınlatan kefişlere imza attığından bilhaber cahil yobazlarında şimdi karşı çıkacağına eminim)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rampage 5 ay faniseyler
cahil yobaz diye bahsettiğiniz kendiniz oluyorsunuz sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Microsoft PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama özelliği geliyor 5 ay 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici otomobiller [Galeri] 5 ay Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yeni mürettebatıyla tanışın: Yapay zekâ CIMON 5 ay Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor 5 ay Grammy adayları Apple Music üzerinden açıklanacak 5 ay İnsanın evrim yolculuğu-1: İnsanlardan önce ne vardı? 5 ay Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor 5 ay Samsung, Galaxy A8 Star'ın portre modunun tanıtımında stok fotoğraf kullandı 5 ay Mitsubishi Electric yeni bir mobil haritalama sistemi geliştirdi 5 ay Tumblr yetişkin içeriği yasaklayacağını açıkladı 5 ay Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu 5 ay Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü? 5 ay Apple 5G destekli iPhone'u 2020'ye kadar piyasaya sürmeyecek 5 ay Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı 5 ay NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı 5 ay Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı 5 ay Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı 5 ay Quora 100 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 5 ay Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple ve Qualcomm kozlarını mahkemede paylaşacak Sonraki Tron yeni bir uygulama geliştirme yarışması duyurdu 5 ay App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu 5 ay Facebook ve MIT, 4 milyar insana açık adres tanımlayacak yapay zeka geliştiriyor 5 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı 5 ay Nvidia Titan RTX duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay SpaceX, aynı Falcon 9 roketini üçüncü defa indirmeyi başardı 5 ay 2si1 | Sony'e neden ceza kesildi? 5 ay Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA 5 ay Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek 5 ay PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu 5 ay Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi 5 ay Google Play 2018 en iyiler belli oldu 5 ay Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı 5 ay Hyundai'nin pickup modeli "en kısa sürede" yollarda olacak 5 ay Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Geri dönüştürülebilir su bazlı yakıt geliştirildi 5 ay Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor 5 ay Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor 5 ay Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı 5 ay Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim