Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon

Xiaomi CEO’su Lei Jun geçtiğimiz hafta bir kullanıcının “Mi 9, 24W veya daha üstü hızlı şarj desteğine sahip olacak mı?” sorusuna çok daha iyisiyle gelecek şeklinde yanıt vermişti. Bugün öğrenilen yeni bilgiler ile 27W hızlı şarj desteğine sahip Xiaomi telefonlar görüldü.

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Xiaomi Mi 9 modeli olabilir

3C olarak tanınan Çin’in sertifika kurumu tarafından M1902F1A ve M1902F1T model numaralı, 27W şarj desteğine sahip cihazlar ortaya çıkarıldı. Xiaomi Mi 8'in model numarası M1803E1A/T olarak biliniyor. Sızdırılan akıllı telefonun numarası da benzer yapıda. Hem CEO tarafından gelen açıklamalar hem de yakın zamanda tanıtılacağı düşünülünce bu akıllı telefonun Xiaomi Mi 9 olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca MDY-10-EH model numaralı 27W şarj aleti de öğrenilmiş oldu.

Daha önce sizlere ulaştırdığımız bilgiler ışığında Mi 9 modelinin 19 Şubat tarihinde tanıtılacağını söylemiştik. Bu zamana kadar sızdırılan özellikler cihazın, Snapdragon 855 işlemci, 6.4 inç AMOLED ekran, 6 GB RAM ve üç arka kamerayla birlikte geleceğini gösteriyor. Lansman tarihi yaklaştıkça hızlı şarj konusundaki bilgiler de netleşmeye başlayacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/01/29/mysterious-xiaomi-phone-with-27w-fast-charging-passes-3c-certification-could-it-be-the-xiaomi-mi-9/