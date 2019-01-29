Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon

Xiaomi Mi 9 modeli olabilir
3C olarak tanınan Çin’in sertifika kurumu tarafından M1902F1A ve M1902F1T model numaralı, 27W şarj desteğine sahip cihazlar ortaya çıkarıldı. Xiaomi Mi 8'in model numarası M1803E1A/T olarak biliniyor. Sızdırılan akıllı telefonun numarası da benzer yapıda. Hem CEO tarafından gelen açıklamalar hem de yakın zamanda tanıtılacağı düşünülünce bu akıllı telefonun Xiaomi Mi 9 olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca MDY-10-EH model numaralı 27W şarj aleti de öğrenilmiş oldu.
Daha önce sizlere ulaştırdığımız bilgiler ışığında Mi 9 modelinin 19 Şubat tarihinde tanıtılacağını söylemiştik. Bu zamana kadar sızdırılan özellikler cihazın, Snapdragon 855 işlemci, 6.4 inç AMOLED ekran, 6 GB RAM ve üç arka kamerayla birlikte geleceğini gösteriyor. Lansman tarihi yaklaştıkça hızlı şarj konusundaki bilgiler de netleşmeye başlayacaktır.
https://www.gizmochina.com/2019/01/29/mysterious-xiaomi-phone-with-27w-fast-charging-passes-3c-certification-could-it-be-the-xiaomi-mi-9/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle