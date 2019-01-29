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Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon

3C sertifika kurumu, 27W hızlı şarj desteğine sahip Xiaomi telefonları sızdırdı. Firmanın CEO’su Lei Jun tarafından daha önce paylaşılan bilgiler ışığında Mi 9 modeli olabileceği düşünülüyor.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon
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Xiaomi CEO’su Lei Jun geçtiğimiz hafta bir kullanıcının “Mi 9, 24W veya daha üstü hızlı şarj desteğine sahip olacak mı?” sorusuna çok daha iyisiyle gelecek şeklinde yanıt vermişti. Bugün öğrenilen yeni bilgiler ile 27W hızlı şarj desteğine sahip Xiaomi telefonlar görüldü.
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Xiaomi Mi 9 modeli olabilir

3C olarak tanınan Çin’in sertifika kurumu tarafından M1902F1A ve M1902F1T model numaralı, 27W şarj desteğine sahip cihazlar ortaya çıkarıldı. Xiaomi Mi 8'in model numarası M1803E1A/T olarak biliniyor. Sızdırılan akıllı telefonun numarası da benzer yapıda. Hem CEO tarafından gelen açıklamalar hem de yakın zamanda tanıtılacağı düşünülünce bu akıllı telefonun Xiaomi Mi 9 olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca MDY-10-EH model numaralı 27W şarj aleti de öğrenilmiş oldu.

Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon
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Daha önce sizlere ulaştırdığımız bilgiler ışığında Mi 9 modelinin 19 Şubat tarihinde tanıtılacağını söylemiştik. Bu zamana kadar sızdırılan özellikler cihazın, Snapdragon 855 işlemci, 6.4 inç AMOLED ekran, 6 GB RAM ve üç arka kamerayla birlikte geleceğini gösteriyor. Lansman tarihi yaklaştıkça hızlı şarj konusundaki bilgiler de netleşmeye başlayacaktır.


https://www.gizmochina.com/2019/01/29/mysterious-xiaomi-phone-with-27w-fast-charging-passes-3c-certification-could-it-be-the-xiaomi-mi-9/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renega 3 ay
6.4" mi? gelde sövme şimdi, gel de sövme! güzelim 5.7" ele tam oturuyorken 6" ele büyük geliyor 6.4nedir!!
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esmerbuyucu 3 ay
Millet kablosuz şarjda 20W'lara ulaştı bile.
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LittleMonster 3 ay esmerbuyucu
iPhone mu ulaştı :D
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Elsa 3 ay esmerbuyucu
OnePlus daha kabloluda 30W'ye yeni ulaştı (Warp charge), Telefona 20W ulaştıran Qi tarzı kablosuz kimde var?
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Askaparta 3 ay
Ben bu haberi okuyana kadar şarj olur artık.
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