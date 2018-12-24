Xiaomi'den internet tarayıcısı geldi: Mint Browser ile tanışın

Google Play Store'da mobil cihazar için geliştirilmiş birçok internet tarayıcısı bulunuyor. Bunların arasında kısıtlı depolama alanına sahip düşük özellikli cihazlar için geliştirilmiş olanlar da var. Xiaomi'nin yeni internet tarayıcısı işte tam da bu tür modellere hitap ediyor. Yani amacı düşük kapasiteli Android cihazlarda akıcı bir web deneyimi sunmak.

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Çinli şirketin kullanıma sunduğu Mint Browser, diğer tarayıcılara kıyasla hafızada çok az yer kaplıyor. Zira uygulama sadece 10 MB boyutunda. Ayrıca kullanıcı arayüzü, üst kısımda adres çubuğundan başka hiçbir şey olmadığı için son derece sade bir deneyim sunuyor. Alt tarafta ise sesli komut verilmesini sağlayan mikrofon düğmesi mevcut.

Google Play Store'dan indirilebiliyor

Mint Browser veri sıkıştırma özelliğine sahip olduğu için internet paketinden tasarruf edilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca sekmeli tarama, gizli mod, sesli arama ve okuma modu gibi standart bir tarayıcıdan beklenebilecek hemen hemen tüm işlevleri bünyesinde barındırıyor.

hafif internet tarayıcısını denemek isterseniz Xiaomi'nin yeniinternet tarayıcısını denemek isterseniz buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.globalbrowser.mini