Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'den internet tarayıcısı geldi: Mint Browser ile tanışın

Çinli teknoloji devi Xiaomi mobil cihazlar için geliştirdiği Mint Browser adlı internet tarayıcısını kullanıma sundu. Uygulama düşük özellikli telefonlarda akıcı bir web deneyimi sunmayı hedefliyor.
4 ay
15,4b
1
23
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Play Store'da mobil cihazar için geliştirilmiş birçok internet tarayıcısı bulunuyor. Bunların arasında kısıtlı depolama alanına sahip düşük özellikli cihazlar için geliştirilmiş olanlar da var. Xiaomi'nin yeni internet tarayıcısı işte tam da bu tür modellere hitap ediyor. Yani amacı düşük kapasiteli Android cihazlarda akıcı bir web deneyimi sunmak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir"
Çinli şirketin kullanıma sunduğu Mint Browser, diğer tarayıcılara kıyasla hafızada çok az yer kaplıyor. Zira uygulama sadece 10 MB boyutunda. Ayrıca kullanıcı arayüzü, üst kısımda adres çubuğundan başka hiçbir şey olmadığı için son derece sade bir deneyim sunuyor. Alt tarafta ise sesli komut verilmesini sağlayan mikrofon düğmesi mevcut.

Google Play Store'dan indirilebiliyor

Mint Browser veri sıkıştırma özelliğine sahip olduğu için internet paketinden tasarruf edilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca sekmeli tarama, gizli mod, sesli arama ve okuma modu gibi standart bir tarayıcıdan beklenebilecek hemen hemen tüm işlevleri bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi'nin yeni hafif internet tarayıcısını denemek isterseniz buraya tıklayarak Google Play Store üzerinden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mi.globalbrowser.mini Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
9unkarekoku 4 ay en beğenilen
Xiaomi kendi tarayıcısını Google Play'de yayınlamış öyle ahım şahım bir hızı Yok yalnız. Ve adblock desteği de yok. Samsung internet her türlü daha iyi bundan.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barakus 4 ay
Bu tarayıcınında orasından burasından reklam fışkırır artık.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gecmisten gelen muallim 4 ay
Mi tarayıcı kullanan birisi olarak uygululama hiç beklentimi karşılamadı açıkçası, kullanışlı bulmadım yada kullanım alışkanlığıma ters diyebilirim.Benim favorim mi tarayıcıydi şimdi chrome ve via ikisini ağırlıklı olarak tabi el altında puffin bekletiyorum kurtarıcı oluyor bazen😀
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 4 ay
Telefonda Opera kullanıyorum değişmez tercihim ama bazen Chrome kullanırken Samsung Tarayıcısına döndüm ki bence Chrome'dan daha iyi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 4 ay
En iyisi Brave ve Opera ikilisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 4 ay
Son MIUI güncellemeleri ile dahili tarayıcıyı kısayola atadiklari yetmezmiş gibi bir de başka tarayıcı çıkartıyorlar. Dahili tarayıcı ise kıyafet giydirilmiş bol reklamli eski bir Chrome'dan başka bir şey değil. Zaten dahili uygulamalarına koydukları reklamlar iyice sinir bozucu olmaya başladı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 4 ay yorumculuklar
Bu olaya sadece ben gicik olmamışım demek mi, yaa ne diye aşağıdan itelemeye kısayol atarlar anlamadım.hadi atadın iptal edelim oda yok. Sırf bu yüzden root atip tarayıcıyı toptan silicem. Hatta reklam çıkan o dandik dahili uygulamalarıda silicem. Ucuza tel zatıyoruz diye heryeri reklam dolduruyorlar

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 4 ay
Reklam engelleme koymaları imkansız, adamlar kendi kendilerine reklam koyuyor zaten. Tam yeni sekme açarken reklam falan çıkar bundan uzak durun :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barakus 4 ay
Bu tarayıcınında orasından burasından reklam fışkırır artık.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbell 4 ay
Son günlerde PC'de Opera, telefonda da Opera Touch kullanıyorum. Opera Touch, mobilde uzun zamandır kullandığım en rahat tarayıcı oldu. Siteler hızlı açılması bir yana, uygulama oldukça akıcı ve şık. Bir kaç özellik eksik olmasına rağmen ( vpn gibi ki o da neredeyse hiçbir tarayıcıda yok) memnunum. Reklam engelleme özelliği de var.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01halil 4 ay Akbell
Yükledim sizin yazınızı okuyunca evet gayet hızlı açıyor siteleri basit görünümlü gece modu olması güzel yalnız vpn çalışmıyor yada bu özellik yok misal bitturk.net girmiyor.Baska ayar falan mi var acaba dedim yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 4 ay
Güzel bişeye benziyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Espa 4 ay
Mobilde Microsoft edge tarayıcı üstüne tanımam. Karanlık Mod, adblock, güzel arayüz. 2. Samsung Internet.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fortune1905 4 ay Espa
edge yi bende beğeniyorum . güzel bir tarayıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 4 ay Espa
samsung internet de **** var mı ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 4 ay en beğenilen
Xiaomi kendi tarayıcısını Google Play'de yayınlamış öyle ahım şahım bir hızı Yok yalnız. Ve adblock desteği de yok. Samsung internet her türlü daha iyi bundan.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15416 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, xiaomi ve
8 etiket daha akıllı telefon cep telefonu mint browser Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Xiaomi'nin 2. Yetkili Mi Store Mağazasına Özel Açılış Fırsatları 4 ay Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel sızdırıldı 4 ay Huawei 200 milyon cihazlık satış hedefine ulaşmayı başardı 4 ay 2si1 | Ne yaptın sen Turkcell? 4 ay Asus'un yeni telefonlarının tasarımı hazır 4 ay Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk 4 ay Telegram'a anket ekleme özelliği geldi 4 ay Petrol ve doğalgaz hatlarını yerli İHA'lar koruyacak 4 ay Microsoft, Windows 10 ve Xbox One için web kameraları geliştiriyor 4 ay Vodafone'dan mobil internet paylaşımıyla ilgili açıklama geldi 4 ay Fortnite eşyalarınızı satabilirsiniz 4 ay Asus Aura Sync ve Gigabyte yazılımlarında açık keşfedildi 4 ay Türk tasarımcıdan Mercedes SL'ye bambaşka bir boyut kazandıran tasarım çalışması 4 ay Türk Telekom’un hisse devri tamamlandı, yeni yönetim kurulu belli oldu 4 ay Helio P35 işlemcili Xiaomi Mi Play resmen tanıtıldı 4 ay 2019'un kablosuz ağ trendleri 4 ay Huawei'nin yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Kirin 985 olacak 4 ay Acer’dan üst seviye kavisli oyuncu monitörü 4 ay IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi 4 ay Dokuzuncu nesil Intel F serisi işlemciler detaylanıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'den internet tarayıcısı geldi: Mint Browser ile tanışın Sonraki Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir 4 ay Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı 4 ay 2019'da mobil internet paylaşımı ücretli olacak! 4 ay ABD'de bu yıl 252 mobil uygulama geliştiricisi dolar milyoneri oldu 4 ay Ethereum’un kurucu ortağı, 2019’da büyük yükselişler yaşanacağını öngörüyor 4 ay Samsung, "Pulse" kod adlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor 4 ay Riptide geliştiricilerinden Beach Buggy Racing 2 gokart oyunu 4 ay Avrupa pazarına yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life 4 ay Aquaman gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 4 ay Huawei, 40W SuperCharge uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı çıkarabilir 4 ay Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı 4 ay Elon Musk, Starship'in ilk test uçuşu için tarih verdi 4 ay Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar 4 ay Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite 4 ay El tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı ile her yüzeye renkli baskı yapın 4 ay Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı 4 ay Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin 4 ay Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı 4 ay Ses dalgalarıyla havada duran nesneler 4 ay Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim