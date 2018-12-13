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Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi

Mi Mix 3’ün 5G versiyonuyla gerçekleştirilen demoda Bedside Lamp isimli akıllı cihaz çok az bir gecikmeyle kontrol edilebildi. 5G, IoT cihazları yeni bir çağa taşıyacak.
5 ay
25,4b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi
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Xiaomi Mi Mix 3 geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı. Hatta 5G özellikli bir varyantın görselleri de paylaşılmıştı. Xiaomi ürün yöneticisi Donovan Sung tarafından Twitter üzerinde yeni bir demo videosu paylaşıldı. Bu videoda Mi Mix 3, 5G üzerinden yine bir başka Xiaomi ürünü MIJIA Bedside Lamp’ı kontrol ediyor. Bu testi ilginç kılan ise neredeyse sıfır gecikmeye sahip olması.

IoT cihazlar için yeni bir çağ

5G teknolojisi ile indirme hızlarının artış göstereceği bilinen bir gerçek. Ancak belki de en faydalı kazanımı neredeyse sıfıra inen gecikme değerleri ile sağlayacağız. Videoda izlediğiniz örnekte basit bir lamba kontrol ediliyor olsa da, başta IoT(Internet of Things) cihazlar olmak üzere birçok farklı ürün grubunu 5G sayesinde uzaktan erişip harekete geçirmek çok daha kolay bir hal alacak. Örneğin Amerika'da bir hastanede yer alan robotu, Türkiye'den kontrol ederek beyin ameliyatı gerçekleştiren bir cerrah için milisaniyelerin bile önemi olacak. Detaylar için Mesut Çevik tarafından kaleme alınan "5G Neden gerekli?" yazısına göz atmanızı tavsiye ederim.

Ayrıca Bkz. "5G'li Xiaomi Mi Mix 3 yeni görüntüsüyle karşımızda"

Xiaomi Mi Mix 3 5G versiyonu Snapdragon 855 çipsetinden gücünü alıyor ve X50 LTE modem ile 5G kullanımı sunuyor. Bu donanımı sayesinde 2 Gbps indirme hızına kadar desteğe sahip. Cihazın 2019’un ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor. Mi Mix 3'le yapılan demoyu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


https://www.gizmochina.com/2018/12/12/xiaomi-demos-the-swiftness-of-5g-for-iot-deploying-the-mi-mix-3-5g-and-a-smart-lamp/ Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Gayet iyiymiş de acaba aynısının 4G si ne kadar gecikmeli geliyor, karşılaştırmalı koysalar daha iyi olurmuş sanki.
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mokinto 5 ay
Bu kadar dalgadan sonra evde lamba olmadan biz isildayacagiz.
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deepkurt 5 ay
Kesin ip var...
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OverClocK1ng 5 ay
Resimdeki telefonun ekran tarafı müthiş...
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mokinto 5 ay
Bu kadar dalgadan sonra evde lamba olmadan biz isildayacagiz.
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serafon 5 ay
Lambanın geçişli renk değiştirmesi algıyı zayıflatıyor tek renk değişse daha iyi algılanır.
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susesa 5 ay
akıllı lamba kullananlar değerlendirsin.... Wifi'den iyi mi? 4Gden ne kadar iyi?
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mu5tafa 5 ay
Band 20 muhabbeti yüzünden bazı operatörlerde 4g yi bile bölük pörçük çeken xiaomi sunar..

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lerekdefrans 5 ay mu5tafa
bazı operatörler dediğin vodafone sanırım. o da çin versiyon cihazlardan dolayı. çoğu modelin de globali var onu alırsınız olur biter.
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Guest-6B5A59FD1 5 ay
Xiaomi nin nerdeyse tüm IoT cihazları evimizde var ve 4.5g ile bu tepkimenin nerdeyse 3 katı uzunluğunda işlem yapıyor hele Wi-fi ile deneyince 3 saniye farkediyor :D
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sis651 5 ay Guest-6B5A59FD1
Orada Xiaomi'nin beceriksizliği var bence. WiFi ile arada o kadar muazzam fark olması mantıklı değil hani, 4.5G de olsa arada WiFi'dan çok daha fazla katman var. Tabi sadece renk değiştirmek için bir İnternet sunucusuna ihtiyaç duyuyorsa iş değişir, onu bilemem. Ama WiFi ile 4.5G'den daha hızlı olması gerekli.
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Gayet iyiymiş de acaba aynısının 4G si ne kadar gecikmeli geliyor, karşılaştırmalı koysalar daha iyi olurmuş sanki.
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