Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi

Xiaomi Mi Mix 3 geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkmıştı. Hatta 5G özellikli bir varyantın görselleri de paylaşılmıştı. Xiaomi ürün yöneticisi Donovan Sung tarafından Twitter üzerinde yeni bir demo videosu paylaşıldı. Bu videoda Mi Mix 3, 5G üzerinden yine bir başka Xiaomi ürünü MIJIA Bedside Lamp’ı kontrol ediyor. Bu testi ilginç kılan ise neredeyse sıfır gecikmeye sahip olması.

IoT cihazlar için yeni bir çağ

5G teknolojisi ile indirme hızlarının artış göstereceği bilinen bir gerçek. Ancak belki de en faydalı kazanımı neredeyse sıfıra inen gecikme değerleri ile sağlayacağız. Videoda izlediğiniz örnekte basit bir lamba kontrol ediliyor olsa da, başta IoT(Internet of Things) cihazlar olmak üzere birçok farklı ürün grubunu 5G sayesinde uzaktan erişip harekete geçirmek çok daha kolay bir hal alacak. Örneğin Amerika'da bir hastanede yer alan robotu, Türkiye'den kontrol ederek beyin ameliyatı gerçekleştiren bir cerrah için milisaniyelerin bile önemi olacak. Detaylar için Mesut Çevik tarafından kaleme alınan "5G Neden gerekli?" yazısına göz atmanızı tavsiye ederim.

Ayrıca Bkz.

"5G'li Xiaomi Mi Mix 3 yeni görüntüsüyle karşımızda"

Xiaomi Mi Mix 3 5G versiyonu Snapdragon 855 çipsetinden gücünü alıyor ve X50 LTE modem ile 5G kullanımı sunuyor. Bu donanımı sayesinde 2 Gbps indirme hızına kadar desteğe sahip. Cihazın 2019’un ilk çeyreğinde Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor. Mi Mix 3'le yapılan demoyu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2018/12/12/xiaomi-demos-the-swiftness-of-5g-for-iot-deploying-the-mi-mix-3-5g-and-a-smart-lamp/