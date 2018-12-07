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Xiaomi fotoğrafları daha kaliteli hale getirecek bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor

Bugün akıllı telefon kameraları geniş açı ve optik yakınlaştırma gibi pek çok özellik sunmaya başladı. Bununla birlikte bazı konularda halen iyi değil. Bunun üstesinden yapay zekâ gelebilir.
5 ay
3,5b
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3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi fotoğrafları daha kaliteli hale getirecek bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor

Her geçen yıl kendisini biraz daha geliştiren ve sadece akıllı telefon pazarında değil Nesnelerin İnterneti pazarında da lider firmalardan birisi haline gelen Xiaomi, yapay zekâ alanına önemli yatırımlar yapıyor.

Xiaomi DeepExposure nedir?

Firma hali hazırda gerek yonga setinin imkanlarından faydalanarak gerekse de yazılım geliştirerek ara yüzde ve kamerada yapay zekâ fonksiyonları kullanmaktaydı. Yeni geliştirilen yöntem ise fotoğraf teknolojilerine yönelik.

Xiaomi’nin DeepExposure adını verdiği yeni yapay zekâ düşük veya fazla pozlama olan fotoğraflara özel bir algoritma yoluyla filtreler uyguluyor ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den 48MP kameralı bir telefon geliyor"

DeepExposure teknolojisi GAN adı verilen ve iki nöral ağı bir arada kullanan bir teknikten yararlanıyor. GAN tekniği yapay zekânın önemli mühendisleri arasında gösterilen ve Google’da çalışan Ian Goodfellow tarafından geliştirilmiş.

DeepExposure fotoğrafın tamamını almak yerine önce segmentlere bölüyor ve her segmente farklı bir pozlama uyguluyor. Sonrasında bu parçalar nihai resmi oluşturmak için birleştiriliyor.

 

Xiaomi fotoğrafları daha kaliteli hale getirecek bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor

Xiaomi yapay zekâ ekibi hali hazırda DeepExposure teknolojisini eğitmekle meşgul. MIT-Adobe FiveK tarafından hazırlanmış yaklaşık 2000 fotoğraf ve sonrasında bunların her biri 5 farklı teknik ile düzeltilmiş versiyonları yapay zekaya işleniyor. Ayrıca 1000 adet de RAW fotoğraf mevcut. Yani toplamda 13 bin civarında fotoğrafla öğretim yapılıyor.

Bu öğretim için Google’ın TensorFlow altyapısı kullanılıyor. Hızlandırıcı tarafında ise Tesla tabanlı Nvidia P40 mevcut. Öğretim sayesinde yapay zekanın daha kolay eğitildiği ve resim işlemeyi de daha hızlı yaptığı ifade ediliyor. DeepExposure teknolojisi ilk olarak hangi modellerde kendisini gösterecek bilinmiyor.

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_builds_ai_deepexposure_to_restore_detail_in_over_under_exposed_photos-news-34568.php Yorum Yaz
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Akbaba89 5 ay en beğenilen
Yazılım ve pazarlama konusunda rakiplerinden fersah fersah geride malesef
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Sleeper 5 ay
Google cam (gcam) gelse yeter
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Akbaba89 5 ay en beğenilen
Yazılım ve pazarlama konusunda rakiplerinden fersah fersah geride malesef
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Pulstar 5 ay
Xiaomi önce şu dandik Galeri uygulamasını düzeltsin.
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