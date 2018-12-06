Xiaomi’den 48MP kameralı bir telefon geliyor

Akıllı telefon pazarında kamera kalitesi en önemli unsurlardan birisi haline geldi ve son yıllarda önemli çalışmalar ortaya çıkıyor. Bir dönem revaçta olan yüksek MP savaşları sonrasında yerini düşük çözünürlükte ancak kaliteli çekim yapan kamera mantığına bırakmıştı. Şimdi ise yeniden doğuyor.

MP yarışı başladı

Son olarak Nokia’nın Symbian ve sonrasında Windows Phone macerasında yer verdiği 41MP kameralı akıllı telefondan sonra bu denli yüksek bir çözünürlüğü görme fırsatımız olmamıştı. Bu yıl Huawei Mate 20 Pro buna bir son vermişti.

Görülen o ki yüksek MP çözünürlükler geri geliyor. Çinli Umidigi firmasının 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör kullanan telefon hazırladığı haberinden sonra Xiaomi de benzer bir telefonun ipuçlarını paylaştı.

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Henüz detaylar net değil ancak ya Sony IMX586 sensör ya da Samsung’un Bright GM1 sensörünü kullanacak. Her iki sensör de büyük boyutlarda ve 0.8 mikronmetre piksel büyüklüğüne sahip. Birden fazla fotoğrafı bir araya getirip daha kaliteli resimler oluşturan bu sensörler ayrıca dijital yakınlaştırma imkânı da veriyor. Bununla birlikte nispeten daha küçük olan pikseller karanlık ortamlarda performansı biraz düşürüyor.

Telefonu şu anda firmanın patronu Lin Bin tarafından kullanılıyor ve Bin fotoğraf kalitesinden oldukça memnun. Telefonun Ocak ayında muhtemelen CES 2019 fuarında tanıtılacağını belirtmiş. Sensöre ikinci bir sensörün eşlik edip etmediği bilinmiyor.

Huawei, Umidigi, Xiaomi derken Çinli üreticilerin yine bir trend başlatmak üzere olduğunu görüyoruz. Markaların göreceği ilgiye göre muhtemelen daha fazla akıllı telefon üreticisi bu trende katılacaktır.