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Xiaomi’den 48MP kameralı bir telefon geliyor

Nokia ile bir dönem popüler olan yüksek MP çözünürlüğünde kameralar yeniden gündeme geldi. Çinli üreticiler Megapiksel savaşlarını yeniden başlatmakta kararlı.
5 ay
5,2b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kamera kalitesi en önemli unsurlardan birisi haline geldi ve son yıllarda önemli çalışmalar ortaya çıkıyor. Bir dönem revaçta olan yüksek MP savaşları sonrasında yerini düşük çözünürlükte ancak kaliteli çekim yapan kamera mantığına bırakmıştı. Şimdi ise yeniden doğuyor.

MP yarışı başladı

Son olarak Nokia’nın Symbian ve sonrasında Windows Phone macerasında yer verdiği 41MP kameralı akıllı telefondan sonra bu denli yüksek bir çözünürlüğü görme fırsatımız olmamıştı. Bu yıl Huawei Mate 20 Pro buna bir son vermişti.

Görülen o ki yüksek MP çözünürlükler geri geliyor. Çinli Umidigi firmasının 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör kullanan telefon hazırladığı haberinden sonra Xiaomi de benzer bir telefonun ipuçlarını paylaştı.

Ayrıca Bkz. "Nokia 8.1 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı"

Henüz detaylar net değil ancak ya Sony IMX586 sensör ya da Samsung’un Bright GM1 sensörünü kullanacak. Her iki sensör de büyük boyutlarda ve 0.8 mikronmetre piksel büyüklüğüne sahip. Birden fazla fotoğrafı bir araya getirip daha kaliteli resimler oluşturan bu sensörler ayrıca dijital yakınlaştırma imkânı da veriyor. Bununla birlikte nispeten daha küçük olan pikseller karanlık ortamlarda performansı biraz düşürüyor.

Telefonu şu anda firmanın patronu Lin Bin tarafından kullanılıyor ve Bin fotoğraf kalitesinden oldukça memnun. Telefonun Ocak ayında muhtemelen CES 2019 fuarında tanıtılacağını belirtmiş. Sensöre ikinci bir sensörün eşlik edip etmediği bilinmiyor.

Huawei, Umidigi, Xiaomi derken Çinli üreticilerin yine bir trend başlatmak üzere olduğunu görüyoruz. Markaların göreceği ilgiye göre muhtemelen daha fazla akıllı telefon üreticisi bu trende katılacaktır.

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_teases_phone_with_48mp_camera_coming_in_january-news-34559.php Yorum Yaz
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dede17 5 ay en beğenilen
Gelsin baba gelsin yaw bu ecnebileri anlamıyorum hepsi bize en son teknolojiyi sunmak için paralıyor kendini demek ki biz kralız
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Emre.isikgoz 5 ay
Bundan sonra sıra neye gelecek acaba
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DODANLI 5 ay
Bir zamanlar telefonları incletme yarışı,
Ekran büyütme yarışı
Çerçeve inceltme yarışı
Çentik yarışı
Kamera sayısını arttırma yarışı
Şimdi de megapiksel büyütme.. Gerçi uzun zaman önce bunu denemislerdi.
Tıkandı bu sektörde ki gelişme.
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LGatakan 5 ay
Xiaomi'ye helal olsun. Huawei amacından saptı, daha premium bir marka olma rolüne büründü ama xiaomi kesinlikle kullanıcının yanında. Note 9'dan Mi Max 3'e geçtim, telefona ben değil, telefon bana hizmet ediyor.
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Bloodin 5 ay
Ya bu ne biçim haber, ne sensörün klasik telefon sensörlerinden daha büyük 1/2 inçlik sensör olduğundan bahsedilmiş, ne de iyice geliştirilmiş "Pixel Binning" teknolojisiyle sensörün 1.6 mikron boyutundaki 12 megapiksel ile çalışabileceğinden bahsedilmiş. Bu sensör iyi bir lens ve yazılım ile desteklenirse şimdiki amiral gemisi sensörler olan 12 megapiksellik Samsung sensörünü (S9, Note 9) ve 12 megapiksellik Sony IMX 363 sensörünü (Geri kalan neredeyse tüm amiral gemileri) tarihe gömer. Artık tüm amiral gemilerinde ya bu sensör, ya da Samsung'un yeni geliştirdiği bu sensörün neredeyse birebir aynısı olan 1/2 inçlik 48 megapiksellik sensör bulunacak :)
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mcebi001 5 ay Bloodin
Yavaş gömsün huawei nin kullandığı sensörler 1/1.7 inç ve çok daha büyük...
haber konusunda haklısınız fazla sıradan olmuş..
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dreamblue35 5 ay
olay sensör ün tam kare "1:1" olmasında! böyle bir sensörlü telefon gelmesi önümüzdeki 2-3 yıl içesinden bence mümkün değil
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cengiz7 5 ay
MP basit bir kodlama ile arttırılabilecek birşey, komşu piksellerin renk yoğunluğunu al koy ekstra oluşturduğun piksele. Gerçek fotoğraf kalitesi sensörden gelir
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dede17 5 ay en beğenilen
Gelsin baba gelsin yaw bu ecnebileri anlamıyorum hepsi bize en son teknolojiyi sunmak için paralıyor kendini demek ki biz kralız
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Bay Robot 5 ay
Olay MP’de değil kameranın ta kendisinde...
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barbarra 5 ay Bay Robot
seems good
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