Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı





Çin akıllı telefon pazarında, Huawei ile birlikte liderlik mücadelesi veren Xiaomi, geçen yılı hedeflediği satış rakamının biraz altında tamamladı. 2015 yılı için 80-100 milyon akıllı telefon satışı hedefleyen firma, giderek ısınan rekabet nedeniyle bu rakamlardan geride kaldı.





Geçen yılın ilk çeyreğinde Çin pazarının lideri olan Xiaomi, Huawei'nin rekor hamlelerine cevap veremedi. Sonuç olarak firma 70 milyon akıllı telefon satışında kaldı. Bir önceki yıl da toplamda 61 milyon satış rakamına ulaşılmıştı. Böylece yıl bazında yüzde 15 civarında bir artış yakalandı. Yıl bazında yüzde 35 civarında artış elde eden Huawei ise, 100 milyon akıllı telefon ile ülke rekorlarını alt üst etti.





Artan rekabetin yanında Xiaomi için, Mi 5 amiral gemi modelinin gecikmesi büyük dezavantaj oldu. Normalde geçen yıl Temmuz ayında tanıtılması gereken model, Snapdragon 820 yonga setinin gecikmesi nedeniyle bu yıla kaldı. Yıl genelinde 10 milyon rakamına yaklaşmayı hedefleyen Mi 5'in genel rakamlara katkısı da böylece boşa çıkmış oldu.





Bu yıl ise Xiaomi'nin 70 milyon akıllı telefon satışını geçmesi ihtimali oldukça yüksek. Yıla Redmi 3 akıllı telefonu ile başlayan ve büyük ses getiren firma, Mi 5 amiral gemi modeli ile birlikte Mi Note, Redmi Note gibi serilere ağırlık verirse satışlarını artıracaktır.

http://www.androidheadlines.com/2016/01/official-xiaomi-has-sold-70-million-smartphones-in-2015.html