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Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı

Akıllı telefon pazarında ilk 5 mücadelesi veren Çinli Xiaomi, bu yıl satış hedefleri tutturamayınca, ülkesindeki liderlik yarışında rakibi Huawei'nin gerisinde kaldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı


Çin akıllı telefon pazarında, Huawei ile birlikte liderlik mücadelesi veren Xiaomi, geçen yılı hedeflediği satış rakamının biraz altında tamamladı. 2015 yılı için 80-100 milyon akıllı telefon satışı hedefleyen firma, giderek ısınan rekabet nedeniyle bu rakamlardan geride kaldı. 

Geçen yılın ilk çeyreğinde Çin pazarının lideri olan Xiaomi, Huawei'nin rekor hamlelerine cevap veremedi. Sonuç olarak firma 70 milyon akıllı telefon satışında kaldı. Bir önceki yıl da toplamda 61 milyon satış rakamına ulaşılmıştı. Böylece yıl bazında yüzde 15 civarında bir artış yakalandı. Yıl bazında yüzde 35 civarında artış elde eden Huawei ise, 100 milyon akıllı telefon ile ülke rekorlarını alt üst etti. 

Artan rekabetin yanında Xiaomi için, Mi 5 amiral gemi modelinin gecikmesi büyük dezavantaj oldu. Normalde geçen yıl Temmuz ayında tanıtılması gereken model, Snapdragon 820 yonga setinin gecikmesi nedeniyle bu yıla kaldı. Yıl genelinde 10 milyon rakamına yaklaşmayı hedefleyen Mi 5'in genel rakamlara katkısı da böylece boşa çıkmış oldu.

Bu yıl ise Xiaomi'nin 70 milyon akıllı telefon satışını geçmesi ihtimali oldukça yüksek. Yıla Redmi 3 akıllı telefonu ile başlayan ve büyük ses getiren firma, Mi 5 amiral gemi modeli ile birlikte Mi Note, Redmi Note gibi serilere ağırlık verirse satışlarını artıracaktır. 

http://www.androidheadlines.com/2016/01/official-xiaomi-has-sold-70-million-smartphones-in-2015.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye'ye gelse bu çin malı telefonlar vergiler ve kurdan dolay markalı telefonlarla aynı paraya satılmak zorunda kalır. dolayısıyla ucuz olmadıktan sonra millet niye gidip çin malı telefon alsın. en doğrusunu yapıyorlar. kendi ülkelerinde gayet ucuz satabiliyorlar ve alternatif oluyor.
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Master_Evil 3 yıl
bu telefonları dışardan getirince daha uygun fiyatlı oluyor
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mstkrmn89 3 yıl
Pazara bak satışların %15 artıyor yinede 70 milyonla rakibine geçiliyorsun
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dranas 3 yıl
BU yıl içinde gelmelerini bekliyorum. bakalım nasıl olacak.
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kadirirdem 3 yıl
Oldukça iyi satmış helal olsun...
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Fenomenon 3 yıl
Dünyaya açılsa 150 milyon da satar ama kolay iş değil tabi.
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl
Tüketim çılgınlığı tavan yapmış durumda.Apple gibi herhangi bir şeyi "yılın özelliği" diye sunarak iyi reklam yapsalar yeter diye düşünüyorum.
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wolf silver 3 yıl
Xaomi bizim gibi gelişmekte ülkelere gelmese işi zor... Şu redmi note 3 ile gelin ortalığın anasını..... ??????
1 Yanıt Yanıtla +1
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anldrms34 3 yıl wolf silver
wolf silver
Xaomi bizim gibi gelişmekte ülkelere gelmese işi zor... Şu redmi note 3 ile gelin ortalığın anasını..... ??????

Bu sattığı rakam sadece cin içinde zaten Turkiyenin nüfusu kadar(neredeyse) satmış Xiaomi gelmeyerek doğru bir hareket yapıyor Turkiyede vergiler le hem karı minimum olacak hem de istediği satış rakamları çok mümkün olmayacak bu yuzden Cin ve Hindistan ağırlıklı gidiyorlar sebebi maglum populasyon
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1BilimAdamı 3 yıl
Düzgün arz yapamaz iseler geçmelerinin imkanı yok
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