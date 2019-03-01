Xiaomi giriş seviyesi Mi LED TV 4A Pro televizyonunu duyurdu

Akıllı telefon pazarında giriş seviyesine tatmin edici özelliklerde ürünler sunan Xiaomi, televizyon pazarında da aynı stratejiyi devam ettirmeye çalışıyor. Hindistan’da resmiyet kazanan Mi LED TV 4A Pro modeli bunun son örneği.

Xiaomi Mi LED TV 4A Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi LED TV 4A Pro giriş seviyesine hitap eden bir televizyon. Bir önceki model olan Xiaomi Mi LED TV 4A da giriş seviyesiydi ve firmanın en çok satan televizyonlarından birisi haline gelmişti.

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32 inçlik ekrana sahip olan televizyonda 1366×768 piksel çözünürlük bulunuyor. Ekran 60Hz tazeleme hızına sahip ve 178 derecelik görüş açısı sunuyor. 732x478x189mm boyutlara sahip olan televizyon 4Kg ağırlığında.

Donanım tarafında 4 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-450 MP3 grafik birimli Amlogic yonga seti yer alıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerine PatchWall UI kullanıcı ara yüzü giydirilmiş. Yedinci nesil görüntü motoru yanında 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Chromecast ve Google Play desteği olan televizyonda farklı platformların içerik uygulamaları da bulunuyor. Bluetooth tabanlı Mi Remote kumandası üzerinden Google Assistant komutları verebiliyorsunuz. USB, Ethernet ve HDMI portları olan Mi LED TV 4A Pro 32 için 183$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.