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Xiaomi giriş seviyesi Mi LED TV 4A Pro televizyonunu duyurdu

Giriş seviyesine tatmin edici özellikler ve içerikler sunan Xiaomi Mi LED TV 4A Pro akıllı televizyonu duyuruldu. Xiaomi Mi LED TV 4A Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
8,9b
1
10
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında giriş seviyesine tatmin edici özelliklerde ürünler sunan Xiaomi, televizyon pazarında da aynı stratejiyi devam ettirmeye çalışıyor. Hindistan’da resmiyet kazanan Mi LED TV 4A Pro modeli bunun son örneği.

Xiaomi Mi LED TV 4A Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi LED TV 4A Pro giriş seviyesine hitap eden bir televizyon. Bir önceki model olan Xiaomi Mi LED TV 4A da giriş seviyesiydi ve firmanın en çok satan televizyonlarından birisi haline gelmişti.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesine Samsung Galaxy A10 takviyesi"

32 inçlik ekrana sahip olan televizyonda 1366×768 piksel çözünürlük bulunuyor. Ekran 60Hz tazeleme hızına sahip ve 178 derecelik görüş açısı sunuyor. 732x478x189mm boyutlara sahip olan televizyon 4Kg ağırlığında.

Donanım tarafında 4 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-450 MP3 grafik birimli Amlogic yonga seti yer alıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerine PatchWall UI kullanıcı ara yüzü giydirilmiş. Yedinci nesil görüntü motoru yanında 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Chromecast ve Google Play desteği olan televizyonda farklı platformların içerik uygulamaları da bulunuyor. Bluetooth tabanlı Mi Remote kumandası üzerinden Google Assistant komutları verebiliyorsunuz. USB, Ethernet ve HDMI portları olan Mi LED TV 4A Pro 32 için 183$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.gizmochina.com/2019/02/28/xiaomi-launches-mi-led-tv-4a-pro-and-mi-sports-bluetooth-earphones-basic-in-india/ Yorum Yaz
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emre1393 2 ay en beğenilen
bunu hindistan'da üretip yine hindistan pazarında satacaklar, globalde satmazlar. hindistan'da içinde google servisleri ve kendi içerik servisleri bulunan ucuz akıllı tv olarak satacaklar.
bunu hindistan'da üretip yine hindistan pazarında satacaklar, globalde satmazlar. hindistan'da içinde google servisleri ve kendi içerik servisleri bulunan ucuz ...
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scorpion20 2 ay
nerde satılacak bu?
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Symbianist 2 ay
32 inçlik ekranda 768p çözünürlük. Ne desem bilemedim. ~49 PPI ile 90’lar nostaljisi olur artık.
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Tenvir 2 ay
Xiaomi icin ilk defa boyle bir sey yaziyorum. Bu fiyata resmen "çöp" kimse de kalkip savunmasin. O cozunurlukte erkan mi kaldi?
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L.o.T.u.S 2 ay
Giriş seviyesi altı
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spaydix 2 ay
cop
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emre1393 2 ay en beğenilen
bunu hindistan'da üretip yine hindistan pazarında satacaklar, globalde satmazlar. hindistan'da içinde google servisleri ve kendi içerik servisleri bulunan ucuz akıllı tv olarak satacaklar.
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a_y_k_u_t 2 ay
Tam böyle bir tv ihtiyacım var, androidli ve 32". Alttaki arkadaşın dediği gibi de bu şekilde bir sürü tv falan yok. Ha 800 liraya axen alıp üstüne 200 liraya android tv box takarsın aynı şeye gelir orası ayrı.
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Bukalemun 2 ay a_y_k_u_t
Ben 40" Full HD +uydu alıcı (3 hdmı ve 1 scart , Usb ) WOON aldım. 2018/02 de 980TL idi. Çek ve puan ile 650 TL ye malettim. 5mt hdmı kablo ile ps3 ve laptop a da bağladım. Hersey süper şuanda. Tvbox çokta gerekli değil.
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koyunsavar 2 ay
Burda Durum Çok komik olmaya başladı. zaomi nin 32 inç HD TV çıkarması çok önemli birşeymiş gibi haber oluyor.. Böyle hurda tv her marka çıkarıyor.fiyatta diğerleri gibi ancak 200 dolar eder.
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