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Giriş seviyesine Samsung Galaxy A10 takviyesi

Samsung’un yeni Galaxy A akıllı telefon serisine son üye Galaxy A10 oldu. Fiyat-performans olarak iddialı olmaya çalışacak Galaxy A10 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
2,4b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni yıla hızlı başlayan Samsung ilk önce fiyat-performansa oynayan yeni Galaxy M serisini tanıttı. Sonrasında ise yeni isimlendirmeyle Galaxy A serisi geldi. Tanıtımlarına devam eden Samsung şimdi de Galaxy A10 modelini tanıttı.

Galaxy A10 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A10 modelinde 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran yer alıyor. Infinity-V çentik tasarımı ve nispeten ince alt çerçeveler ile segmentine göre iyi bir ekran-kasa oranına sahip diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Klavyeli Android telefonu ön siparişe başladı"

Modele 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga seti güç veriyor. Yanında ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi geliyor. Bunun haricinde başka bir seçenek yok.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera f/1.9 diyafram aralığına sahip. Gece çekimleri için özel bir yazılım desteği de sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3400mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Android 9.0 işletim sistemi ile geldiği için kullanıcılar One UI ara yüzünü deneyimleme şansını elde edecek. Galaxy A10 için 120$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A10-specs-price-release-date_id114163 Yorum Yaz
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0quz28 2 ay en beğenilen blank42
hocam şakamı yapıyorsunuz xiaomi dediğiniz firma 120 dolara bu telefonun her anlamda 2 katı özellikte telefon çıkartıyor işlemciden tut kullanılan panele kadar neden insanlar daha fazla para verip daha düşük bileşenlere sahip telefonlar alsın ki ??
hocam şakamı yapıyorsunuz xiaomi dediğiniz firma 120 dolara bu telefonun her anlamda 2 katı özellikte telefon çıkartıyor işlemciden tut kullanılan panele kadar ...
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Fenomenon 2 ay
zaten a serisinin alt modelleri hep dandik oldu.
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astegon 2 ay
Babaanne - Anneanne - Dede- Büyükbaba telefonu mis gibi.
55-60+ için nefis bir cihaz torunlar. Doğumgünlerini unutmayın.
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scorpion20 2 ay astegon
bayramlık
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BekirHan 2 ay
Geçen modelinden A3 2017 yani tek farkı ekranın büyümesi ve çentik eklenmesi. Onun dışında ANT+ desteğinin kalkacak olması gibi saçma downgrade ler içeriyor. Komik...
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eP_362 2 ay
Kimse dememiş, ağır çöp.
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hamza5806 2 ay
2gb ram+muhteşem samsung yazılımı=konuşma sırasında bile kasma
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Bloodin 2 ay
A diye geçiyor, daha alt sınıf olan M'lerden kötü duruyor, Samsung da saçmalamaya başladı modelleme konusunda...
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blank42 2 ay
Samsung Giriş ve orta seviyesinde bombalamaya başladı.Huawei ve xiaomi gibi markalar yerine bu telefonlar alınabilir.
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Rajeesh 2 ay blank42
doların aşırı değerlenmesi + çinli firmaların markete baskısı samsung, iphone gibi firmalara ağır baskı yapmaya başladı. keşke şu rekabeti ultrabooklar tarafında da görsek. çinli markaların bile fiyatları yüksek
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0quz28 2 ay blank42
hocam şakamı yapıyorsunuz xiaomi dediğiniz firma 120 dolara bu telefonun her anlamda 2 katı özellikte telefon çıkartıyor işlemciden tut kullanılan panele kadar neden insanlar daha fazla para verip daha düşük bileşenlere sahip telefonlar alsın ki ??
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