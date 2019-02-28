Giriş seviyesine Samsung Galaxy A10 takviyesi

Yeni yıla hızlı başlayan Samsung ilk önce fiyat-performansa oynayan yeni Galaxy M serisini tanıttı. Sonrasında ise yeni isimlendirmeyle Galaxy A serisi geldi. Tanıtımlarına devam eden Samsung şimdi de Galaxy A10 modelini tanıttı.

Galaxy A10 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A10 modelinde 6.2 inçlik 1520x720 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran yer alıyor. Infinity-V çentik tasarımı ve nispeten ince alt çerçeveler ile segmentine göre iyi bir ekran-kasa oranına sahip diyebiliriz.

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Modele 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Exynos 7884 yonga seti güç veriyor. Yanında ise 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi geliyor. Bunun haricinde başka bir seçenek yok.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera f/1.9 diyafram aralığına sahip. Gece çekimleri için özel bir yazılım desteği de sağlanmış. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 3400mAh kapasiteli batarya uzun bir kullanım ömrü sunuyor.

Android 9.0 işletim sistemi ile geldiği için kullanıcılar One UI ara yüzünü deneyimleme şansını elde edecek. Galaxy A10 için 120$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş.