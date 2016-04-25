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Xiaomi Mi Band 2 göründü

Xiaomi’nin beğenilen giyilebilir cihazı Mi Band 1, artık bir LCD ekrana kavuşmak üzere. Firmanın patronu, paylaşımlarında yeni nesli kullanmaya başlamış bile.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en önemli silahı olan ve kısa sürede 10 milyon satış barajına yaklaşan Mi Band serisi, üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın patronu Lei Jun, şimdiden cihazı kullanmaya başladı.

Şimdiye kadar firmaya ait, ilk nesil Mi Band ve nabız ölçer eklenmiş Mi Band 1S modellerini görmüştük. Mi Band 2, oldukça farklı bir tasarım anlayışı ile geliyor. Uzun süredir beklenen LCD ekran, nihayet yeni nesildeki yerini almış. Ayrıca ekranın altında fiziksel bir buton da yer alıyor.

Ekranın dokunmatik olup olmadığı bilinmiyor ancak fiziksel buton ile kontrol sağlandığı kesin. LCD ekran nedeniyle önceki nesillerde 1 aya kadar çıkan kullanım süresi kısalabilir. Veya firma, bataryayı biraz daha büyüterek soruna çözüm bulabilir.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Max gün sayıyor"

Lei Jun’un paylaşımları arasında dikkat çeken Xiaomi Mi Max olarak bildiğimiz cihazın da artık sahneye çıkmaya hazır hale gelmesi. Jun, bu cihazı da hali hazırda denemeye başlamış. Mi Max modelinin amiral gemisi bir Phablet olması bekleniyordu ancak benchmark skorlarına göre Snapdragon 650 yonga seti, 2GB RAM ve 6.4 inçlik Full HD ekran taşıyacağı anlaşılıyor.

Xiaomi Mi Max modeli, kısa süre sonra piyasada olacak. Xiaomi Mi Max ve Mi Band 2 modelleri için 10 Mayıs tarihinde bir lansman yapılması planlanıyor. Hemen sonrasında da satışlar başlayacak. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/04/xiaomis-ceo-shows-off-mi-band-2-xiaomi-max-image-surfaces.html Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Adamın kaşları yok?
O kadar parası var ama kaşları yok :(
1 Yanıt Yanıtla +28
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Kefelon 3 yıl
İşte bu be. Sonunda eklediler şu saati. Umarım pilinden de çok şey kaybetmemiştir. 1 aydı önceki nesil 10-15 güne razıyım bunda yine ben. Bu arada alırken baya tereddütle almıştım ilk nesil Mi Band'imi ama hayatımı düzene sokmama yardımcı oldu resmen. Birde 15-20 dolarlık fiyatlara alışmıştık inşallah uçmazlar bir anda...
İşte bu be. Sonunda eklediler şu saati. Umarım pilinden de çok şey kaybetmemiştir. 1 aydı önceki nesil 10-15 güne razıyım bunda yine ben. Bu arada alırken baya...
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forumlarabak 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Adamın kaşları yok?
O kadar parası var ama kaşları yok :(

İnsan hep avunacak birşeyler buluyor değil mi :))
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N20 2 yıl
Beyler eğer Android telefonunuzun dilini ingilizce yaparsanız bileklik üzerinde arayanın ismini görebilirsiniz.
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*GameOver* 3 yıl
arkadaşlar şu bilekliği iphone ile kullanan varmı tüm fonksiyonları tam çalışıyormu malum iphone ile hiç uyumlu olmuyor bu tür şeyler almalımıyım bilemedim 100 liraya geliyo nerdeyse
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alimmm78 3 yıl *GameOver*
Kolda kızarıklık yapıyormuş bu bileklik.
Ben de almayı düşünüyordum bunları görünce vazgeçtim. Bunu bir araştırın almadan
Muhtemelen tam verimli çalışmayacaktır.
Moto360 1.gen kullandım iphone de iyi çalışmıyordu. Bu tür şeyler genelde android için yapılmış gibi
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ryalp 3 yıl *GameOver*
Evet ben kullanıyorum neyi sormak istiyorsun
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muhamnet 3 yıl
2 fotodan birinde fotoğraf çekme kabiliyetine mi vurgu var? Neden boş masayı çekmiş? Ki telefon da masada 2. fotoğrafta.
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ekrem71 3 yıl muhamnet
muhamnet

2 fotodan birinde fotoğraf çekme kabiliyetine mi vurgu var? Neden boş masayı çekmiş? Ki telefon da masada 2. fotoğrafta.

Alt kısımda Xiaomi Max telefonu var
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interwap 3 yıl
Mi max 2 versiyon ile gelecek. Biri 650 diğeri 820 içeriyor. Ayrıca 3D touch olacak.
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MegaWolt38 3 yıl
Ben ekransız almak istemedim her ne kadar Xiaomi kalitesi olsa da, onun yerine AliExpress'ten Makibes ID107 aldım. Youtube'de videolarını izleyebilirsiniz.
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otemiz 3 yıl
Umarım Xiaomi Yi2'yi de tanıtırlar
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BRNSpawn 3 yıl
LCD panel yerine mono renk dizilimine sahip oled olursa pil ömrü konusunda sorun çıkmaz
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Kefelon 3 yıl
İşte bu be. Sonunda eklediler şu saati. Umarım pilinden de çok şey kaybetmemiştir. 1 aydı önceki nesil 10-15 güne razıyım bunda yine ben. Bu arada alırken baya tereddütle almıştım ilk nesil Mi Band'imi ama hayatımı düzene sokmama yardımcı oldu resmen. Birde 15-20 dolarlık fiyatlara alışmıştık inşallah uçmazlar bir anda...
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0MG90 3 yıl
Tamda Mi Band 1s alacaktım Aliexpress'ten, bunu bekleyeyim
Haberin başında da Mi Band 1 yazıyor, 2 olması lazım yanlış yazmışsınız
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Adamın kaşları yok?
O kadar parası var ama kaşları yok :(
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forumlarabak 3 yıl V4LKyR
V4LKyR
Adamın kaşları yok?
O kadar parası var ama kaşları yok :(

İnsan hep avunacak birşeyler buluyor değil mi :))
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