Xiaomi Mi Band 2 göründü

Xiaomi’nin giyilebilir cihaz pazarındaki en önemli silahı olan ve kısa sürede 10 milyon satış barajına yaklaşan Mi Band serisi, üçüncü nesli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın patronu Lei Jun, şimdiden cihazı kullanmaya başladı.

Şimdiye kadar firmaya ait, ilk nesil Mi Band ve nabız ölçer eklenmiş Mi Band 1S modellerini görmüştük. Mi Band 2, oldukça farklı bir tasarım anlayışı ile geliyor. Uzun süredir beklenen LCD ekran, nihayet yeni nesildeki yerini almış. Ayrıca ekranın altında fiziksel bir buton da yer alıyor.

Ekranın dokunmatik olup olmadığı bilinmiyor ancak fiziksel buton ile kontrol sağlandığı kesin. LCD ekran nedeniyle önceki nesillerde 1 aya kadar çıkan kullanım süresi kısalabilir. Veya firma, bataryayı biraz daha büyüterek soruna çözüm bulabilir.

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"Xiaomi Mi Max gün sayıyor"

Lei Jun’un paylaşımları arasında dikkat çeken Xiaomi Mi Max olarak bildiğimiz cihazın da artık sahneye çıkmaya hazır hale gelmesi. Jun, bu cihazı da hali hazırda denemeye başlamış. Mi Max modelinin amiral gemisi bir Phablet olması bekleniyordu ancak benchmark skorlarına göre Snapdragon 650 yonga seti, 2GB RAM ve 6.4 inçlik Full HD ekran taşıyacağı anlaşılıyor.

Xiaomi Mi Max modeli, kısa süre sonra piyasada olacak. Xiaomi Mi Max ve Mi Band 2 modelleri için 10 Mayıs tarihinde bir lansman yapılması planlanıyor. Hemen sonrasında da satışlar başlayacak.