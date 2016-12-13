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Xiaomi merakla beklenen yeni elektrikli aracını tanıttı

Xiaomi'nin 12 Aralık tarihinde yeni elektrikli aracını tanıtması bekleniyordu. Basın davetiyelerindeki lastik iznin ebatı otomobil heyecanı yaratsa da şirket yeni bir elektrikli scooter modeli tanıttı
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, 15 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak olan "Mi Electric Scooter" adlı ikinci elektrikli aracı piyasaya sürdü. Mi Electric Scooter, Haziran ayında 450 dolarlık fiyat etiletiyle piyasaya sürülen Mi QiCycle ürününden bu yana Xiaomi ve MiJia ürün gamının ikinci elektrikli aracı oldu.
Mi Electric Scooter, tıpkı önceki QiCycle gibi katlanabilir bir elektrikli araç olarak büyük avantaj sağlıyor. Uçak sınıfı alüminyumdan üretilmiş scooter modeli 12.5 kilogram ağırlığa sahip. Ürün sadece saniyeler içerisinde katlanarak taşınabilirlik anlamında kolaylık sağlamıyor aynı zamanda ön taraftaki E-ABS kilitlenme önleyici ve arka kısımda mekanik diskli çift fren sistemi ile son derece güven veriyor. Scooter'un saatte 25 km hıza çıkabildiğini de ekleyelim.
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Öte yandan Mi Electric Scooter akıllı özelliklere sahip bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarıyla eşleştirerek her türlü istatistiği takip edebiliyorlar. Mi QiCycle 450 dolara fiyat etiketine sahipken Mi Scooter, gerçekten de rekabetçi bir fiyatla 290 dolara satışa sunulmuş durumda. Ürün yelpazesini su arıtıcı, dronelar, pilav makinesi, televizyon üniteleri ve elektrikli araçlarla genişleten Xiaomi yakın zamanda da duracak gibi görünmüyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/12/xiaomi-intro-electric-scooter-dual-brake-system.html Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Bakın tüm içtenlikle söylüyorum bu kendine hayrı olmayan araca vereceğiniz parayla gidin kendinize adam gibi bir bisiklet alın, şehir yaşantısında o kadar hareketsizleştik ki obezite, kalp damar problemlerinde ciddi artış var insanlar yakında yürümeyi unutacaklar birde üstüne böyle bir şeye binen bir sürü insanı hayal edemiyorum, gidin alın bisikletinizi bu araçla gideceğiniz kısa mesafe her yere daha konforlu şekilde gidebilirsiniz ayriyeten sporunuzu yapın gruplara katılın turlar düzenleyin sosyalleşin mis gibi bu nedir yahu. Son olarak 15-16 yaşından büyükseniz ki ben bunun üstünde kendimi hayal edemiyorum yakışıksız bir şey, koskoca adam zeka geriliği varmış gibi bunun üzerinde durması bilemiyorum doğrusu.
Bakın tüm içtenlikle söylüyorum bu kendine hayrı olmayan araca vereceğiniz parayla gidin kendinize adam gibi bir bisiklet alın, şehir yaşantısında o kadar harek...
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3 Yanıt Yanıtla +50
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Emre D 2 yıl
Güzel şeyler ama dolar bizi mahvediyor. Şu hâliyle bile 1600 lira ediyor. Vergisi mergisi derken 2000-2500 lirayı bulur bizde. Hayallerde ancak.
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DH Misafiri 2 yıl
Xiaomi güzel bir iş çıkarmış. Beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de olacaktır. Yapılan yorumlar bazen çok saçma yerlere varabiliyor. Okurken beni çok güldürdünüz. Allah iyiliğinizi versin.
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MEMATİ 2 yıl
Çocukluğumdan beri böyle şeylere merağım var diyelim aldık kaç gün kullanıcaz 😄
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haydarali34 2 yıl
25 km hızla giderken düşen bir daha iflah olmaz
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patatessiz patso 2 yıl
Buyuk fabrikalarda calisanlar icin bire bir bence.
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aspirin_00 2 yıl
bayır çıkamıyor sanırım düz yolda
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Barbaroscakir 2 yıl
Almak gerekiyor aslında lazım oluyor
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esmerbuyucu 2 yıl
Scooter sürmeyi seven biri olarak bu ürünü beğendim. Bisiklet sürmeyi de severim.
Fakat öyle saçma salak yorumlar yapılmış ki. Kimse 7/24 bisiklet sürmek zorunda değil. Bisiklet sürmekten yorulup kullanıyor olabilir. Bisikletin selesi kıçına batıyordur. Oturmayı sevmiyordur vesayire.
Bisiklet sürmeyi savunurken bu scooterı kötülemiş. Zihniyet bozuk işte medeniyetin neden olmadığı bu topraklarda olamayacağı da aşikar.
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Bu ürünün en iyi kullanım alanı havaalanlarıdır kuşkusuz. Ne kadar gereksiz desenizde bu gibi yerlerdeki görevlilerin elinde olsa havada karada kullanırlar. Ki frenli bi yapıya da sahip olduğu için gideri var.
Çarşıda pazarda kullanmazdım ama biri bişey der felan diye değil. Yanından araba geçer su birikintisi vardır bir güzel duşunu aldırır sana ve böyle yüzlerce olumsuz durumla karşılaşırsınız. Kurallara uyulmadığı için bisiklette de bu olumsuz durumlar söz konusu.
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Why Shy 2 yıl
Ürün ile alakasız boş gereksiz bir tartışmaya girmişsiniz.Ben konuyu toparlıyım , bu ürün bir şarj ile kaç km gidiyor? Bayır çıkabiliyor mu?
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