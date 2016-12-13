Xiaomi merakla beklenen yeni elektrikli aracını tanıttı

Xiaomi, 15 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak olan "Mi Electric Scooter" adlı ikinci elektrikli aracı piyasaya sürdü. Mi Electric Scooter, Haziran ayında 450 dolarlık fiyat etiletiyle piyasaya sürülen Mi QiCycle ürününden bu yana Xiaomi ve MiJia ürün gamının ikinci elektrikli aracı oldu.

Mi Electric Scooter, tıpkı önceki QiCycle gibi katlanabilir bir elektrikli araç olarak büyük avantaj sağlıyor. Uçak sınıfı alüminyumdan üretilmiş scooter modeli 12.5 kilogram ağırlığa sahip. Ürün sadece saniyeler içerisinde katlanarak taşınabilirlik anlamında kolaylık sağlamıyor aynı zamanda ön taraftaki E-ABS kilitlenme önleyici ve arka kısımda mekanik diskli çift fren sistemi ile son derece güven veriyor. Scooter'un saatte 25 km hıza çıkabildiğini de ekleyelim.

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Öte yandan Mi Electric Scooter akıllı özelliklere sahip bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarıyla eşleştirerek her türlü istatistiği takip edebiliyorlar. Mi QiCycle 450 dolara fiyat etiketine sahipken Mi Scooter, gerçekten de rekabetçi bir fiyatla 290 dolara satışa sunulmuş durumda. Ürün yelpazesini su arıtıcı, dronelar, pilav makinesi, televizyon üniteleri ve elektrikli araçlarla genişleten Xiaomi yakın zamanda da duracak gibi görünmüyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/12/xiaomi-intro-electric-scooter-dual-brake-system.html