Xiaomi nihayet borsaya açılıyor

Geçen yıldan bu yana borsaya açılmak için hazırlıklar yaptığı bilinen Çinli teknoloji devi Xiaomi nihayet başvurusunu yaptı. Beklenenlerin aksine teknoloji devi daha düşük bir miktar üzerinden borsaya açılıyor.

Xiaomi’nin pazar değeri ne kadar?

Xiaomi’nin adresi Hong Kong borsası oldu. Son dönemde teknoloji firmalarını borsasına çekmek isteyen Hong Kong yönetiminin getirdiği bazı kolaylıklar işe yaramış durumda. Xiaomi de bu fırsatı kaçırmadı.

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Geçtiğimiz hafta yapılan ön satış süreci başvurusunda net bir rakam verilmiş değil ancak uzmanlar 10 milyar dolar civarında bir seviye bekliyor. Bu da firmanın toplam değerini 100 milyar dolara çıkarmış olacak. Xiaomi böylece bu yılın en büyük borsaya açılışını gerçekleştirecek.

Xiaomi borsadan gelecek paranın yüzde 30’unu yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti ekosistemi için harcayacak. Yüzde 30’unu Ar-Ge ve yüzde 30’unu da global büyümede kullanacak. Önemli bir mali destek bekleyen Xiaomi’nin bu sayede daha gelişmiş ürünler geliştirmesi ve daha fazla ülkede dağıtım ağı kurması bekleniyor.