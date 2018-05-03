Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi nihayet borsaya açılıyor

Hong Kong borsasına başvuruda bulunan Çinli teknoloji devi resmi olarak borsaya açılma hazırlıklarına başladı. Firmanın 100 milyar dolar pazar değerine ulaşması bekleniyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,7b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıldan bu yana borsaya açılmak için hazırlıklar yaptığı bilinen Çinli teknoloji devi Xiaomi nihayet başvurusunu yaptı. Beklenenlerin aksine teknoloji devi daha düşük bir miktar üzerinden borsaya açılıyor.

Xiaomi’nin pazar değeri ne kadar?

Xiaomi’nin adresi Hong Kong borsası oldu. Son dönemde teknoloji firmalarını borsasına çekmek isteyen Hong Kong yönetiminin getirdiği bazı kolaylıklar işe yaramış durumda. Xiaomi de bu fırsatı kaçırmadı.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Geçtiğimiz hafta yapılan ön satış süreci başvurusunda net bir rakam verilmiş değil ancak uzmanlar 10 milyar dolar civarında bir seviye bekliyor. Bu da firmanın toplam değerini 100 milyar dolara çıkarmış olacak. Xiaomi böylece bu yılın en büyük borsaya açılışını gerçekleştirecek.

Xiaomi borsadan gelecek paranın yüzde 30’unu yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti ekosistemi için harcayacak. Yüzde 30’unu Ar-Ge ve yüzde 30’unu da global büyümede kullanacak. Önemli bir mali destek bekleyen Xiaomi’nin bu sayede daha gelişmiş ürünler geliştirmesi ve daha fazla ülkede dağıtım ağı kurması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/03/xiaomi-files-for-hong-kong-ipo-expected-to-raise-at-least-10-billion/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakankaran 1 yıl
bunun hissesini nasış alabiliriz? neden diyenler nvidia ve apple ın 10 yıllık grafiğine baksın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 11 ay hakankaran
hakankaran
bunun hissesini nasış alabiliriz? neden diyenler nvidia ve apple ın 10 yıllık grafiğine baksın

Aynen xiaomi başarılı bir şirket, hisse alma yolunu bilen varsa paylaşabilir mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S10'un kod adı ve bazı özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Reddit'in kurucu ortağı: "Ethereum bu yıl sonunda 15.000 dolar seviyesine ulaşacak" 1 yıl OnePlus 6 Avengers: Infinity War özel sürümü ortaya çıktı 1 yıl Turtle Beach kulaklıklar ARAL ile ülkemize geldi 1 yıl Instagram Hikâyelere Spotify’dan nasıl şarkı eklenir? 1 yıl Apple Watch'a Türk Telekom Muud Geldi 1 yıl Yeni iPhone'ların kutusundan hızlı şarj adaptörü çıkacak 1 yıl GTX1050Ti aslında her şeye yeter mi? "Acer Nitro 5 incelemesi" 1 yıl Spotify'ın artık 75 milyon ücretli abonesi var 1 yıl HTC U12+ 23 Mayıs'ta tanıtılacak: İşte tüm bilinenler 1 yıl Windows 10 Nisan Güncellemesi'nin donma problemine yol açtığı ortaya çıktı 1 yıl LG'nin anketine bakılırsa kullanıcılar çentikten pek de nefret etmiyor 1 yıl Elon Musk, Tesla Model Y'nin üretim tarihini açıkladı 1 yıl Pentagon, tüm ABD üslerinde Huawei ve ZTE marka telefon satışını yasakladı 1 yıl ABD, yeni otomobillerde geri görüş kamerasını zorunlu hale getiriyor 1 yıl Google'ın gizlice "Arcade" adlı bir sosyal oyun geliştirdiği ortaya çıktı 1 yıl Xiaomi yeni S serisinin ilk işaretini verdi 1 yıl Wikipedia: "Türkiye'yi özledik, Türkiye olmadan dünya kaybeder" 1 yıl Disney'in VR ceketi, kullanıcılara oyunlardaki fiziksel tepkimeleri hissettirecek 1 yıl BMW 6 Serisi Gran Turismo, 620d ile yeni dizel motora kavuştu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi nihayet borsaya açılıyor Sonraki Xiaomi yeniden dördüncü büyük akıllı telefon üreticisi 1 yıl HBO'dan Westworld hayranlarını sevindirecek açıklama 1 yıl Londra'daki patlamaya cep telefonları neden oldu 1 yıl Gigabyte AORUS X470 Gaming anakartlar satışa sunuldu 1 yıl Bilim adamları, körlüğe çare olabilecek yapay retina geliştirdiler 1 yıl Cambridge Analytica kapanıyor 1 yıl Barış anlaşması Blockchain'de 1 yıl Apple, iPhone pil değişim programının zararını, "gereksiz" onarım yaparak çıkarmaya çalışıyor 1 yıl NASA'nın 800 milyon dolarlık dev görevi başlıyor "InSight bu hafta fırlatılıyor" 1 yıl Facebook mesajlaşma uygulamasını yeniden tasarlıyor 1 yıl Facebook ve RED profesyonel bir sanal gerçeklik kamerası geliştiriyor 1 yıl Düşen satışlara rağmen Sony mobil bölümden vazgeçmiyor 1 yıl DS, 2025'ten itibaren sadece elektrikli otomobil üretecek 1 yıl İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu kara noktalar belirlendi 1 yıl Oculus Go sanal gerçeklik başlığı 199 dolar fiyatla satışa sunuldu 1 yıl Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu 1 yıl 7500TL'e 109" 278cm 4K HDR deneyimi | BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon inceleme 1 yıl LG G7 ThinQ tanıtıldı! İşte LG G7 ThinQ özellikleri 1 yıl Çin'de 1.374 drone ile yapılan hava gösterisi dünya rekoru kırdı 1 yıl Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim