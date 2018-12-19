Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Bu hafta Snapdragon 855 yonga seti barındıran Z5 Pro GT amiral gemisi modeli ile dikkatleri üzerine çeken Lenovo, sessiz sedasız S5 Pro GT akıllı telefon modeline de resmiyet kazandırdı. GT modeli orijinal versiyona göre daha iyi performansa sahip.

Lenovo S5 Pro GT özellikleri ve fiyatı

6.2 inçlik çentikli ekranında 1080 x 2246 piksel çözünürlük sunan Lenovo S5 Pro GT modeli tasarım anlamında S5 Pro modelinden farklı değil. GT ibaresi yonga seti ve bellek konfigürasyonlarındaki farklılığa işaret ediyor.

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Lenovo S5 Pro GT modelinde Snapdragon 660 yonga seti ile performans önemli ölçüde arttırılmış. 6GB RAM yanına 4GB RAM seçeneği eklenirken 64GB ve 128GB depolama kapasiteleri mevcut.

Arka kısımda 12MP+20MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken çentik kısmında da 20MP+8MP çözünürlüğünde çift özçekim kamerası bulunuyor. Bu kısımda ayrıca kızılötesi sensör tabanlı bir yüz tanıma sistemi de kendisine yer bulmuş.

3500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj desteğine sahip. Dirac audio ile ses kalitesi arttırılıyor. Lenovo S5 Pro GT şu şekilde bir fiyatlandırmaya sahip:

4GB RAM + 64GB depolama – 174$

6GB RAM + 64GB depolama – 188$

6GB RAM + 128GB depolama – 217$