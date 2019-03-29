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Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yeni videosu yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi de tıpkı rakipleri gibi katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi de cihazın yeni bir videosu yayınlandı.
1 ay
8,7b
1
10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmadı ancak bir video yayınladı. Yayınlanan yeni bir video ise Çinli şirketin, rakipleri Samsung ve Huawei'nin tasarımlarından farklı bir katlanabilir akıllı telefon düşündüğünü ortaya koyuyor.

İki yerden katlanıyor

Şirketin katlanabilir telefonunun, ilk bakışta Huawei Mate X'e benzediğini söylemek yanlış olmaz. İnce çerçeveleri ve dışar katlanır yapısıyla, rakip cihazla benzerlik gösteriyor. Ancak Xiaomi'nin cihazının iki yerden katlanarak farklı bir tasarım anlayışını yansıttığını söylemek mümkün. Dışa katlanır ekranlarda çizilme ve kirlenme riskinin olabileceği de bir başka tartışma konusu.
Cihazın videosunda, hem fiziksel açıdan, hem de ekrandaki animasyonlar açısından tablet modundan, akıllı telefon moduna geçişin oldukça akıcı olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin katlanabilir cihazı, akıllı telefona moduna geçince tipik telefonlara göre daha geniş ve kısa bir ekran sunuyor. Şirket katlanabilir telefonunu ne zaman tanıtacağı konusunda henüz bir bilgi vermiş değil.

https://passport.weibo.com/visitor/visitor?entry=miniblog&a=enter&url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2F2202387347%2FHmSZeBXQl%3Ffrom%3Dpage_1006062202387347_profile%26wvr%3D6%26mod%3Dweibotime&domain=.weibo.com&sudaref=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2F&ua=php-sso_sdk_client-0.6.28&_rand=1553847625.2079 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 ay
Bu önlü arkalı katlanıyor iyi güzel ama
BUNUN KAMERASI NEREDE XD
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hamza5806 1 ay en beğenilen shkoksal
aynen eskiden nokia telefonların arka kapağını oynaya oynaya yalama yaparlardı aynı hesap
-------
gerçekten tasarım güzel olmuş fiyatıda 1000 1500 dolar arası olursa yok satar
ama tabiki Doğu Türkistan zulmu nedeniyle çin mallarına karşıyım
aynen eskiden nokia telefonların arka kapağını oynaya oynaya yalama yaparlardı aynı hesap-------gerçekten tasarım güzel olmuş fiyatıda 1000 1500 dolar...
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cebrail.bsrn 1 ay
Katlanabilir kılıf yapıp çizilme ve zarar görme riskini en aza indirebilirler sanırım ki yapması çok da zor olmayacatır bu şirketler için.
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Askaparta 1 ay
Eğlenceli gözüküyor ama ucuza almak için daha çok ucuza eğleneceğiz.
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sheff2x 1 ay
Android uygulamada video yüklenemedi hatası bir bende mi var acaba?
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joven 1 ay
Katlanabilir telefonları özellikle tablet ve telefon kullananlar
tercih edeceklerdir diye düşünüyorum
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faniseyler 1 ay
Ben katlanır ekranlardan umutluyum. ekranlar aşırı büyüdü artık ele avuca sığmaz oldular. Katlanabilirlik tek çözüm gibiydi. ayrıca katlanır ekranların gelişen dayanıklı ekranları inşallah katlanmayan telefonların kırılan ekranlarına da çare olur.
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shkoksal 1 ay
Mükemmel be :))
Türkler bunu çıtır pıtır aç kapa yapar durur, tesbih ederiz biz bunu
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The.Mafia 1 ay shkoksal
İki gün sonrada bozarız hocam 😂
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hamza5806 1 ay shkoksal
aynen eskiden nokia telefonların arka kapağını oynaya oynaya yalama yaparlardı aynı hesap
-------
gerçekten tasarım güzel olmuş fiyatıda 1000 1500 dolar arası olursa yok satar
ama tabiki Doğu Türkistan zulmu nedeniyle çin mallarına karşıyım
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Kerim5100 1 ay
Bu önlü arkalı katlanıyor iyi güzel ama
BUNUN KAMERASI NEREDE XD
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yhanozdemir 1 ay
Sağ ve soldan katlanıyor ama katlandığında tamamen arka taraf kapanmıyor. Arka orta tarafta boş yer kalıyor, kamera oraya konuşlandırılmış.
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