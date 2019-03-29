Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yeni videosu yayınlandı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmadı ancak bir video yayınladı. Yayınlanan yeni bir video ise Çinli şirketin, rakipleri Samsung ve Huawei'nin tasarımlarından farklı bir katlanabilir akıllı telefon düşündüğünü ortaya koyuyor.
İki yerden katlanıyor
Şirketin katlanabilir telefonunun, ilk bakışta Huawei Mate X'e benzediğini söylemek yanlış olmaz. İnce çerçeveleri ve dışar katlanır yapısıyla, rakip cihazla benzerlik gösteriyor. Ancak Xiaomi'nin cihazının iki yerden katlanarak farklı bir tasarım anlayışını yansıttığını söylemek mümkün. Dışa katlanır ekranlarda çizilme ve kirlenme riskinin olabileceği de bir başka tartışma konusu.Cihazın videosunda, hem fiziksel açıdan, hem de ekrandaki animasyonlar açısından tablet modundan, akıllı telefon moduna geçişin oldukça akıcı olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin katlanabilir cihazı, akıllı telefona moduna geçince tipik telefonlara göre daha geniş ve kısa bir ekran sunuyor. Şirket katlanabilir telefonunu ne zaman tanıtacağı konusunda henüz bir bilgi vermiş değil.
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BUNUN KAMERASI NEREDE XD
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gerçekten tasarım güzel olmuş fiyatıda 1000 1500 dolar arası olursa yok satar
ama tabiki Doğu Türkistan zulmu nedeniyle çin mallarına karşıyım