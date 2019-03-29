Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yeni videosu yayınlandı

Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmadı ancak bir video yayınladı. Yayınlanan yeni bir video ise Çinli şirketin, rakipleri Samsung ve Huawei'nin tasarımlarından farklı bir katlanabilir akıllı telefon düşündüğünü ortaya koyuyor.

İki yerden katlanıyor

Şirketin katlanabilir telefonunun, ilk bakışta Huawei Mate X'e benzediğini söylemek yanlış olmaz. İnce çerçeveleri ve dışar katlanır yapısıyla, rakip cihazla benzerlik gösteriyor. Ancak Xiaomi'nin cihazının iki yerden katlanarak farklı bir tasarım anlayışını yansıttığını söylemek mümkün. Dışa katlanır ekranlarda çizilme ve kirlenme riskinin olabileceği de bir başka tartışma konusu.

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Cihazın videosunda, hemaçıdan, hem de ekrandakiaçısından tablet modundan, akıllı telefon moduna geçişin oldukçagörüyoruz. Xiaomi'nin katlanabilir cihazı, akıllı telefona moduna geçince tipik telefonlara göre dahabir ekran sunuyor. Şirket katlanabilir telefonunukonusunda henüz bir bilgi vermiş değil.