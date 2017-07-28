Xiaomi satışları arttırmak için 1 milyar dolarlık kredi aldı

Akıllı telefon piyasasında son zamanların belki de adından en çok söz ettiren şirketi olan Xiaomi, çevrimdışı satış ağını güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çin , Hong Kong ve Tayvan'da faaliyet gösteren toplam 18 banka ile üç yıllık Sendikasyon Kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Xiaomi'nin yan kuruluşu olan Xiaomi H.K. aracılığıyla gerçekleştirilen anlaşmayı dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarından Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of China be Wing Lung Bank koordine etti. Peki Xiaomi, 1 milyar dolarlık krediyi ne için kullanacak?





Şu an 20 ülkede satış yapan ve çevrimdışı satış yani mağazacılık faaliyetlerini arttırmak isteyen şirket bu parayla daha önce faaliyet göstermediği veya mağaza sayısının az olduğu ülkelerde yeni Mi Home mağazaları açmayı planlıyor. Ülkesinde 149 Mi Home'a sahip olan Xiaomi, toplamda 100 Mi Home açmayı hedeflediği Hindistan'da da ilk mağazasını geçtiğimiz aylarda açmıştı. Mi Home'lar aracılığıyla çevrimiçi ve çevrimdışı satış olanaklarının birleştirmek isteyen şirket, mağazalarında ürünleri için özel deneme alanları ve sipariş yardımcısı gibi seçeneklerle müşterileri mağazalara çekmeye çalışıyor.





Rekor Satışa Ulaştı

2011'de akıllı telefon piyasasına ilk girdiği andan bugüne kadar telefon kullanıcılarıyla arasını iyi tutmayı ve kendi kullanıcı kitlesini yaratmayı başaran Xiaomi, geçtiğimiz ay şirket CEO'su Lei Jun'un yaptığı açıklamaya göre 2017'nin ikinci çeyreğinde 23 milyondan fazla telefon satarak bir rekora imza attı. Bu büyük başarıya rağmen şirketin en fazla satış yaptığı ülkelerin başında Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri geliyor. Xiaomi halen diğer bölgelerde hedeflediği satışlara ulaşabilmiş değil.





Çin'in Apple olarak anılan şirket geride bıraktığımız çeyrekte Çin'de 15 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı ve kendi topraklarında Apple'ın gerisine düşmeyeceğini gösterdi. ABD konusunda ise şirketten beklenen adım henüz gelmiş değil. Şirket yetkilileri satış yapılan ülke sayısını(ABD'yi de kastederek) arttırmayı planladıklarını sık sık dile getirse de Xiaomi; scooter, hava temizleyici ve birtakım aksesuarlar dışında ABD'de akıllı telefon satışına başlamadı.





Xiaomi'nin 1 milyar dolarlık krediyi kullanacağı ülkeler henüz net değil. Bu ülkelerden birinin Hindistan olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Xiaomi baş mali sorumlusu Shou Zi Chew'in açıklamalarına göre şirket bu parayı faaliyet alanını genişletmek için kullanacak. Chew'in bu açıklaması şirketin Avrupa pazarına yönelik hamleler yapabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor.

https://techcrunch.com/2017/07/27/xiaomi-secures-1b-loan-to-expand-its-international-presence-and-offline-retail-footprint/