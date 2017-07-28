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Xiaomi satışları arttırmak için 1 milyar dolarlık kredi aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi farklı bölgelerde faaliyet gösteren 18 bankadan 1 milyar dolar kredi aldı. Şirket bu parayla mağaza sayısını arttıracak.
1 yıl
2,6b
1
11
Cep Telefonları
Furkan Babur
Yazar
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Akıllı telefon piyasasında son zamanların belki de adından en çok söz ettiren şirketi olan Xiaomi, çevrimdışı satış ağını güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı. Şirket; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Çin , Hong Kong ve Tayvan'da faaliyet gösteren toplam 18 banka ile üç yıllık Sendikasyon Kredisi anlaşması imzaladığını duyurdu. Xiaomi'nin yan kuruluşu olan Xiaomi H.K. aracılığıyla gerçekleştirilen anlaşmayı dünyanın önde gelen yatırım kuruluşlarından Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of China be Wing Lung Bank koordine etti. Peki Xiaomi, 1 milyar dolarlık krediyi ne için kullanacak? 


 

Şu an 20 ülkede satış yapan ve çevrimdışı satış yani mağazacılık faaliyetlerini arttırmak isteyen şirket bu parayla daha önce faaliyet göstermediği veya mağaza sayısının az olduğu ülkelerde yeni Mi Home mağazaları açmayı planlıyor. Ülkesinde 149 Mi Home'a sahip olan Xiaomi, toplamda 100 Mi Home açmayı hedeflediği Hindistan'da da ilk mağazasını geçtiğimiz aylarda açmıştı. Mi Home'lar aracılığıyla çevrimiçi ve çevrimdışı satış olanaklarının birleştirmek isteyen şirket, mağazalarında ürünleri için özel deneme alanları ve sipariş yardımcısı gibi seçeneklerle müşterileri mağazalara çekmeye çalışıyor. 


Rekor Satışa Ulaştı 

2011'de akıllı telefon piyasasına ilk girdiği andan bugüne kadar telefon kullanıcılarıyla arasını iyi tutmayı ve kendi kullanıcı kitlesini yaratmayı başaran Xiaomi, geçtiğimiz ay şirket CEO'su Lei Jun'un yaptığı açıklamaya göre 2017'nin ikinci çeyreğinde 23 milyondan fazla telefon satarak bir rekora imza attı. Bu büyük başarıya rağmen şirketin en fazla satış yaptığı ülkelerin başında Çin, Hindistan ve diğer Asya ülkeleri geliyor. Xiaomi halen diğer bölgelerde hedeflediği satışlara ulaşabilmiş değil. 


Çin'in Apple olarak anılan şirket geride bıraktığımız çeyrekte Çin'de 15 milyondan fazla akıllı telefon satmayı başardı ve kendi topraklarında Apple'ın gerisine düşmeyeceğini gösterdi. ABD konusunda ise şirketten beklenen adım henüz gelmiş değil. Şirket yetkilileri satış yapılan ülke sayısını(ABD'yi de kastederek) arttırmayı planladıklarını sık sık dile getirse de Xiaomi; scooter, hava temizleyici ve birtakım aksesuarlar dışında ABD'de akıllı telefon satışına başlamadı. 


Xiaomi'nin 1 milyar dolarlık krediyi kullanacağı ülkeler henüz net değil. Bu ülkelerden birinin Hindistan olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Xiaomi baş mali sorumlusu Shou Zi Chew'in açıklamalarına göre şirket bu parayı faaliyet alanını genişletmek için kullanacak. Chew'in bu açıklaması şirketin Avrupa pazarına yönelik hamleler yapabileceği ihtimalini de akıllara getiriyor.

https://techcrunch.com/2017/07/27/xiaomi-secures-1b-loan-to-expand-its-international-presence-and-offline-retail-footprint/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
King Stannis 1 yıl en beğenilen ozgurkimil
ozgurkimil
Bunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.

Telefon haricinde pek çok ürün üretiyor Xiaomi.
ozgurkimilBunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.
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Angel of the Lord 1 yıl
Bildiğim kadarıyla tonla stok sıkıntısı çekiyor yeni modelleri bu firmanın. Parayı fabrikaya verse ya biraz da. Sonra telefonlar kara borsaya düşüyor sürekli.
Bildiğim kadarıyla tonla stok sıkıntısı çekiyor yeni modelleri bu firmanın. Parayı fabrikaya verse ya biraz da. Sonra telefonlar kara borsaya düşüyor sürekli. ...
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aydinsukru 1 yıl ozgurkimil
ozgurkimil

Bunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.

Fazla merak etme Sadece telefon üretmeyen 50 milyar dolarlık değere sahip 7 yıllık startup bir şirket için 1 milyar dolar para değil
ozgurkimilBunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.
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fuujitsu 1 yıl
Çin in Apple ı Huawei dir Xiaomi değil.
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kadirirdem 1 yıl
Ayrılda gel Xiaomi....
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BekirTemel 1 yıl
Mi mixx 2 rekabetçi bir fiyatla ülkeye gelsin, alırım.
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Kerim5100 1 yıl
Türkiye'ye 3-5 mağaza açsalar krediyi misliyle geri alırlar.
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Windows10 1 yıl
tr ye telefonları getirsin xiaomi resmi olarak ve servis güvencesi versin.
sadecee %10-15 kar koysalar, kredi çekmelerine gerek kalmaz.
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Fenomenon 1 yıl
rekabet her zaman için iyidir.
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kımyasal 1 yıl
Çin'in Apple ı olurlar,diğer yandan karaborsayı bir nebze engellerler.Ayrıca perakende karı ile kazançlarını saymıyorum
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Angel of the Lord 1 yıl
Bildiğim kadarıyla tonla stok sıkıntısı çekiyor yeni modelleri bu firmanın. Parayı fabrikaya verse ya biraz da. Sonra telefonlar kara borsaya düşüyor sürekli.
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ozgurkimil 1 yıl
Bunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla +1
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aydinsukru 1 yıl ozgurkimil
ozgurkimil

Bunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.

Fazla merak etme Sadece telefon üretmeyen 50 milyar dolarlık değere sahip 7 yıllık startup bir şirket için 1 milyar dolar para değil
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King Stannis 1 yıl ozgurkimil
ozgurkimil
Bunlar değil miydi sattığımız telefonlardan tek kuruş kar etmiyoruz diyen? Nasıl ödeyecekler bu krediyi merak ediyorum.

Telefon haricinde pek çok ürün üretiyor Xiaomi.
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akıllı telefon pazarı, xiaomi ve
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