Xiaomi telif hakkı ihlalinden suçlu bulundu

Xiaomi, telif hakkı ihlali yapmaktan suçlu bulundu. Çinli şirket Eylül ayının sonunda Mi 9 Pro 5G modelini tanıtmak için bir etkinlik düzenlemişti. Lansmanda yapılan sunum sırasında bazı akıllı telefonların şarj hızının karşılaştırıldığı bir kare gösterildi.

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Xiaomi, perdeye yansıtılan sunumda Huawei Mate 30 Pro'nun resmi görseli yerine Ağustos ayında hazırlanmış "resmi olmayan" bir görselini kullandı. Techgarage internet sitesi tarafından yayınlanan bu render, ünlü tasarımcı Ben Geskin tarafından daha cihaz piyasaya sürülmeden bir ay önce oluşturulmuştu.

YouTube videoyu yayından kaldırdı

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Xiaomi'nin neden Huawei'nin orijinal basın görseli yerine İsviçreli bir"resmi olmayan" render'ını kullandığı bilinmiyor. Muhemelen hazırlanan görselin son dereceolması nedeniyle böyle bir olay yaşandı. Techgarage’ın telif hakkı ihlaliardından YouTube, 24 Eylül'de gerçekleşen Xiaomi basın etkinliğini