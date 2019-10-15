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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi telif hakkı ihlalinden suçlu bulundu

    Xiaomi, 24 Eylül'deki lansman etkinliğinde akıllı telefonların şarj hızlarını karşılaştıran bir sunum yapmıştı. Ancak şirketin hazırladığı sunumda telif hakkı ihlaline neden olan bir hata vardı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, telif hakkı ihlali yapmaktan suçlu bulundu. Çinli şirket Eylül ayının sonunda Mi 9 Pro 5G modelini tanıtmak için bir etkinlik düzenlemişti. Lansmanda yapılan sunum sırasında bazı akıllı telefonların şarj hızının karşılaştırıldığı bir kare gösterildi.
    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X, Ekim ayı sonunda satışa sunulacak"
    Xiaomi, perdeye yansıtılan sunumda Huawei Mate 30 Pro'nun resmi görseli yerine Ağustos ayında hazırlanmış "resmi olmayan" bir görselini kullandı. Techgarage internet sitesi tarafından yayınlanan bu render, ünlü tasarımcı Ben Geskin tarafından daha cihaz piyasaya sürülmeden bir ay önce oluşturulmuştu.

    YouTube videoyu yayından kaldırdı

    Xiaomi'nin neden Huawei'nin orijinal basın görseli yerine İsviçreli bir teknoloji blogunun "resmi olmayan" render'ını kullandığı bilinmiyor. Muhemelen hazırlanan görselin son derece gerçekçi olması nedeniyle böyle bir olay yaşandı. Techgarage’ın telif hakkı ihlali şikayetinin ardından YouTube, 24 Eylül'de gerçekleşen Xiaomi basın etkinliğini yayından kaldırdı.

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    Guaire 1 sa. en beğenilen
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    Guaire 1 sa. en beğenilen
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    ukc34 2 sa.
    Garip bir haber. Çin malı sonuçta, çokta umrumda :lol:
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    sniper23 4 sa.
    Nerede suçlu bulundu tam olarak? Çin kendi şirketlerine yapılan hak ihlilali davalarını sallamayan bir ülke. Sadece video kaldırılınca haklı mı bulundu?
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    seamewe5 5 sa.
    Ayfonada 7.5 watt yazmış terbiyesizler. 18w hızlı şarj var ayfon 11 pro da.
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    Golden Gate 3 sa.
    Ve Apple hızlı şarjı icat etti

    Asıl terbiyesizlik, senelerdir rakiplerinde olan bir özelliği, seneler sonra getiren bir firmayı işmiş gibi savunmak.
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    Xloud 5 sa.
    Ürünün böyle bir rengi yok hazırlayan baya cahil ve bilinçsizmiş.
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