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Xiaomi uluslararası pazara ilk adımını Singapur'dan atıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi uluslararası pazara ilk adımını Singapur'dan atıyor

Çin'in beşinci en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelen Xiaomi, iddialı ürünler piyasaya sürse de henüz global pazarda boy gösterebilmiş değil. Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı kadrosuna katan Xiaomi, bu konuda önemli gelişmelere imza atıyor.

Bizzat Hugo Barra tarafından yapılan duyuruda, firmanın uluslararası pazara ilk adımını Singapur'dan atacağı açıklandı. İlk Xiaomi ürünlerinin Singapur pazarında görünmesi ise gelecek yılın ilk aylarında olacak. Firma öncelikli hedefini Güneydoğu Asya ülkeleri olarak belirledi.

Xiaomi hali hazırda Çin ve Çin'e dışişlerinde bağlı özerk Tayvan ile Hong Kong'da satışlarını yapıyor. Buna rağmen firma bu yılı 15 milyon civarında akıllı telefon satışı ile kapatmayı hedefliyor.

Üst seviye akıllı telefonlarını uygun fiyatlarla pazarlayan Xiaomi, bu açıdan yurtdışında da oldukça popüler ancak ürünleri sadece paralel ithalat yoluyla temin edilebiliyor. Firmanın global pazara açılma adımları elbette satış açısından daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Ancak ülkelerdeki vergilendirme oranları nedeniyle Çin'deki satış fiyatları biraz daha yükselebilir. 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-ready-to-expand-globally-targets-Singapore-first_id50142 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 5 yıl en beğenilen
Bize gelsin bitirelim stoklarını
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cyberfalcon 5 yıl
Tayvan Çin'e bağlı özerk bir bölge değil bağımsız bir devlettir. Ama halkı çinlidir.
2 Yanıt Yanıtla +10
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thestell 5 yıl
Ne olursan ol ama gel.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yokmu şunu getircek bi babayiğit
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yokmu şunu getircek bi babayiğit
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Foo Fighters 5 yıl
Her seferinde yazıyorum. Patent sorunları olmasa adamlar yarın tüm dünyaya açılır zaten.
Bizim gördüğümüzü onlar da görüyor. Çin pazarı bile tek yetiyor adamlara. Niye açılsın ki dünyaya?
Patent sorunlarıyla uğraşmadan ucuza kaliteli ürün satıyor halkına.
Bizde ise yerli elektronik eşyaları çok daha pahalı ithallerden.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Açılmak iyidir.
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FERFEROS 5 yıl
Darısı bizim başımıza.
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Phantom II 5 yıl
Gelse yok satar burda
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CorelDraw04 5 yıl
beklediğim telefonlardan biri yada Gionee Elife E7
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Gordon Gekko 5 yıl
Şu hugo barra'yı her xiaomi haberinde yazın ama tamam mı
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DH Misafiri 5 yıl
chinde bile insanlar iphone kullanmıyor sanki türkiye zengin şehri
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FreeRun 5 yıl
bunlar türkiyeye gelse piyasa alt üst olur.
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