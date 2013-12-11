Xiaomi uluslararası pazara ilk adımını Singapur'dan atıyor





Çin'in beşinci en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna gelen Xiaomi, iddialı ürünler piyasaya sürse de henüz global pazarda boy gösterebilmiş değil. Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı kadrosuna katan Xiaomi, bu konuda önemli gelişmelere imza atıyor.





Bizzat Hugo Barra tarafından yapılan duyuruda, firmanın uluslararası pazara ilk adımını Singapur'dan atacağı açıklandı. İlk Xiaomi ürünlerinin Singapur pazarında görünmesi ise gelecek yılın ilk aylarında olacak. Firma öncelikli hedefini Güneydoğu Asya ülkeleri olarak belirledi.





Xiaomi hali hazırda Çin ve Çin'e dışişlerinde bağlı özerk Tayvan ile Hong Kong'da satışlarını yapıyor. Buna rağmen firma bu yılı 15 milyon civarında akıllı telefon satışı ile kapatmayı hedefliyor.





Üst seviye akıllı telefonlarını uygun fiyatlarla pazarlayan Xiaomi, bu açıdan yurtdışında da oldukça popüler ancak ürünleri sadece paralel ithalat yoluyla temin edilebiliyor. Firmanın global pazara açılma adımları elbette satış açısından daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Ancak ülkelerdeki vergilendirme oranları nedeniyle Çin'deki satış fiyatları biraz daha yükselebilir.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-is-ready-to-expand-globally-targets-Singapore-first_id50142