Xiaomi yarın iki cihaz tanıtacağı iddialarını doğruladı





15 Ocak tarihindeki etkinliği için ipuçları paylaşmaya devam eden Xiaomi, bu kez iki cihaz tanıtılacağına ilişkin iddiaları doğrular nitelikte yeni bir etkinlik görseli daha paylaştı. Görseldeki yazı dikkat çekici.





Görselde NOT5 şeklinde bir ibare kullanılmış. Bu bakımdan Redmi Note 2 ve Mi5 modellerinin tanıtılması ihtimali güçleniyor. Redmi Note 2 firmanın 64-bitlik yeni Phablet modeli iken Mi5 de yeni amiral gemi modeli olacak. Ancak bu noktada biraz soru işaretleri mevcut zira firma Redmi Note 2 modeline daha fazla önem verdiğini gösteren bazı görseller paylaşmıştı.





Redmi Note 2 modelinde 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 veya MT6752 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 3100mAh gücünde batarya olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Mi5 modelinde ise Snapdragon 801 yongaseti olduğu benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı. Ancak Snapdragon 810 yongaseti olacağını söyleyenler de mevcut. Bu modellerin birisinde 5.1mm kasa kalınlığı mevcut. Ancak hangisinde tam olarak bilinmiyor. Bunun kesin cevabını ise yarın ki etkinlikte öğreneceğiz.