Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yarın iki cihaz tanıtacağı iddialarını doğruladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
618
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi yarın iki cihaz tanıtacağı iddialarını doğruladı

15 Ocak tarihindeki etkinliği için ipuçları paylaşmaya devam eden Xiaomi, bu kez iki cihaz tanıtılacağına ilişkin iddiaları doğrular nitelikte yeni bir etkinlik görseli daha paylaştı. Görseldeki yazı dikkat çekici. 

Görselde NOT5 şeklinde bir ibare kullanılmış. Bu bakımdan Redmi Note 2 ve Mi5 modellerinin tanıtılması ihtimali güçleniyor. Redmi Note 2 firmanın 64-bitlik yeni Phablet modeli iken Mi5 de yeni amiral gemi modeli olacak. Ancak bu noktada biraz soru işaretleri mevcut zira firma Redmi Note 2 modeline daha fazla önem verdiğini gösteren bazı görseller paylaşmıştı. 

Redmi Note 2 modelinde 64-bitlik 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 veya MT6752 yongaseti, 5.5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 3100mAh gücünde batarya olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Mi5 modelinde ise Snapdragon 801 yongaseti olduğu benchmark skorlarında ortaya çıkmıştı. Ancak Snapdragon 810 yongaseti olacağını söyleyenler de mevcut. Bu modellerin birisinde 5.1mm kasa kalınlığı mevcut. Ancak hangisinde tam olarak bilinmiyor. Bunun kesin cevabını ise yarın ki etkinlikte öğreneceğiz.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The-Engineer 4 yıl
Xiaomi güya 2014 bitmeden gelecekti Türkiye pazarına ; bu kadar vergiyi görünce kaçtı mı naptı adamlar , gözleri korktu herhalde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MadSlinger 4 yıl The-Engineer
bozokluht

Xiaomi güya 2014 bitmeden gelecekti Türkiye pazarına ; bu kadar vergiyi görünce kaçtı mı naptı adamlar , gözleri korktu herhalde


Adamlar akıllı. Ucuza satmaya çalışacaklardı çünkü Türkiye'de adı sanı hiç duyulmamış bir marka. Düşününce, birden bire Xiaomi denen ne idiği belirsiz firma çıkageliyor ve ürünlerini 2200 TL'den satışa sunuyor. Kim alır? Samsung, Apple, LG gibi bilindik firmalar varken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Mi5 büyük ihtimal S810 ile gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Growlithe 4 yıl
Orada ki 5 rakamı Redmi Note 2 modelinin inceliği olabilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Corsair Vengeance LPX DDR4 2800MHz 16GB Bellek Video İnceleme 4 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları artık Tivibu'da; TRT ve Tivibu 4K yayınlara başlıyor [Özel Değerlendirme] 4 yıl Microsoft ve Markafoni teknoloji ortaklığı 4 yıl Nova Launcher hakkında her şey "Nova Launcher inceleme" 4 yıl Lenovo'nun akıllı telefonları Türkiye'de 4 yıl Apple iPhone 6 Plus video inceleme "Apple'ın ilklerini taşıyan iPhone" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim