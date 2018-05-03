Xiaomi yeni S serisinin ilk işaretini verdi

Bir süredir Xiaomi’nin Redmi S şeklinde yeni bir akıllı telefon serisine başlayacağı konuşuluyor. Bazı mağazalarda Redmi S2 adıyla tanıtım yapıldığı ifade edilirken firmadan da yeni bir paylaşım geldi.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri

Kurdele şeklinde S harfini simgeleyen görsel bilgileri de doğrular nitelikte. Görselde herhangi bir bilgi yok ancak yaz sonlarına doğru yeni seri için bir tanıtım yapılması sürpriz olmayacaktır.

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5.99 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındırdığı belirtilen modele Snapdragon 625 yonga seti güç veriyor. Firmanın yeni Surge S2 yonga setini kullanacağı düşünülüyordu ancak bunun doğru olmadığı ifade ediliyor. Yeni telefon mevcut serilerdeki gibi ince çerçeve tasarımını devam ettiriyor.

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde LED flaş ile desteklenmiş özçekim kamerası mevcut. 3080mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı belirtilen modelin fiyatı da 176$ civarında olarak belirtilmiş.