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Xiaomi yeni S serisinin ilk işaretini verdi

Xiaomi önümüzdeki aylarda yeni bir akıllı telefon serisine başlıyor. Redmi S2 olarak adlandırılan yeni telefon bazı yerlerde ortaya çıkmış durumda. Firma da ilk ipucunu verdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Xiaomi’nin Redmi S şeklinde yeni bir akıllı telefon serisine başlayacağı konuşuluyor. Bazı mağazalarda Redmi S2 adıyla tanıtım yapıldığı ifade edilirken firmadan da yeni bir paylaşım geldi.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri

Kurdele şeklinde S harfini simgeleyen görsel bilgileri de doğrular nitelikte. Görselde herhangi bir bilgi yok ancak yaz sonlarına doğru yeni seri için bir tanıtım yapılması sürpriz olmayacaktır. 

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5.99 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındırdığı belirtilen modele Snapdragon 625 yonga seti güç veriyor. Firmanın yeni Surge S2 yonga setini kullanacağı düşünülüyordu ancak bunun doğru olmadığı ifade ediliyor. Yeni telefon mevcut serilerdeki gibi ince çerçeve tasarımını devam ettiriyor. 

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kısmında 12MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde LED flaş ile desteklenmiş özçekim kamerası mevcut. 3080mAh kapasiteli bir batarya taşıyacağı belirtilen modelin fiyatı da 176$ civarında olarak belirtilmiş.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/02/xiaomi-teases-s-product-surge-s2-redmi-s2/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Sadece S harfi olan bir görsel var. altta " net bir bilgi yok" diyorsunuz. ama sanki kesin bilgiymiş gibi bir ton özellik sayıyorsunuz.
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Sadece S harfi olan bir görsel var. altta " net bir bilgi yok" diyorsunuz. ama sanki kesin bilgiymiş gibi bir ton özellik sayıyorsunuz.Bu yazılanlardan ha...
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.Eray. 1 yıl
redmi note 5 pro varken ölü doğdu
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esmerbuyucu 1 yıl
Redmi Note 5 Pro ve Mi A2'den hiç farkı olmayan bir model.
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melrock 1 yıl
verilen özellikler gerçekten S denen ve duyurusu yapılmamış modele mi ait!
bu arada bu özellikler gerçek mi acaba? eğer gerçek ise biraz daha kırpılmış Redmi Note serisinden ne farkı var. oldu olacak "Redmi Note 5 lite" falan deselermiş.
Xiaomi gitgide saçmalamaya başladı ve gözümden düştü artık. tüm modellerini 5.99" ekrana bağladı. üstelik kullandığı bataryaları da küçülterek. kardeşim istemiyorum o büyüklükte kasa. bana daha ufak bir kasa ve daha büyük pil ile (en azından eskisi gibi 4000mah mesela) daha uzun ekran süresi veren 6xx serisi işlemcili bir model çıkarsan ölür müsün?
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mladenbmv 1 yıl
çok fazla model çıkarmaya başladı bu iyiye alamet değil.
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Rachsuchtig 1 yıl
Çin'de
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interwap 1 yıl Rachsuchtig
Orada da yok. Duyurulan fiyatlar Xiaomi'nin satışı gibi bir şey. Oda toptan.
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interwap 1 yıl
Şu duyrulan fiyatlara nerede satılıyor arkadaş?
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Piêr Dé Sans 1 yıl en beğenilen
Sadece S harfi olan bir görsel var. altta " net bir bilgi yok" diyorsunuz. ama sanki kesin bilgiymiş gibi bir ton özellik sayıyorsunuz.
Bu yazılanlardan hangisi doğru?
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