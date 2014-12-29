Xiaomi yeni amiral gemi modelini Ocak ayında tanıtacak





Kısa süre önce 1.1 milyar dolar civarında yeni bir fon alarak toplam şirket değerini 45 milyar dolara yükselten Xiaomi, gelecek yıl için vites artırmış durumda ve gecikmeden yeni amiral gemi akıllı telefon modelini tanıtmak istiyor.





Firmanın patronu Lei Jun yatırımcılara teşekkür ettiği sosyal medyada Ocak 2015 itibariyle yeni amiral gemi modellerini tanıtacaklarını açıkladı. Ancak Jun modelin satışı ile ilgili kesin bir tarih vermedi.





Bu konuda ilk akla gelen CES 2015 fuarında Xiaomi'nin yeni modelini tanıtacağı yönünde. Ancak Çin'den gelen bilgiler 15 Ocak tarihindeki bir etkinlik ihtimalinin güç kazandığını belirtiyor. Bu bakımdan firma CES 2015 fuarını es geçebilir.





Xiaomi'nin özellikle ABD pazarına yönelik olarak Mi4S adında bir geçiş modeli hazırlayacağı ve bunu da CES 2015 fuarında tanıtacağı ifade ediliyordu. Ancak 15 Ocak tarihi sözkonusu olursa Xiaomi'nin Mi5 adıyla gelecek yılın amiral gemi modelini tanıtabileceği ihtimali akıllara geliyor.





Xiaomi'nin amiral gemi modelinde neler sunacağı bilinmiyor ancak 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Snapdragon 805 veya Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, daha iddialı bir arka kamera, geliştirilmiş MIUI arayüzü ve Android 5.0 işletim sistemi şimdilik iddia edilen özellikler arasında.

http://www.androidheadlines.com/2014/12/xiaomi-ceo-well-unveil-new-flagship-january-xiaomi-raised-1-1-billion-funding.html