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Xiaomi yeni bir ürün daha lanse edecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yeni bir ürün daha lanse edecek

Artık her ay bir ürün lanse etmeyi alışkanlık haline getiren Çinli Xiaomi, Mart ayı için de rezervasyon yaptırmayı ihmal etmedi. İddiası olmayan ürünlerini genelde bir basın duyurusu ile yapan Xiaomi, 2 Mart itibariyle yeni ürününü tanıtmayı planlıyor.
Firmanın davetiye görselinde bir kibrit kutusu ve kibrit kutusunun içerisinde de giysiler ile şnorkel sığdırılmış bir valiz görülüyor. Bu bakımdan firmanın bir akıllı telefon tanıtmayacağı düşünülüyor.
Xiaomi'nin haftaya tanıtacağı ürünün su geçirmeyen bir aksiyon kamerası olacağı tahmin ediliyor. Zira görselde küçüklük ile seyahat ve tatil unsurları üzerinde durulmuş. Şimdiye kadar pek çok sektöre el atan Xiaomi halen aksiyon kamerası sektörüne bir hamle yapmış değil. Bu bakımdan akla gelen en iyi ihtimal küçük bir aksiyon kamerası. Bununla birlikte firmanın resmi duyurusuna kadar kesin bir şey söylemek mümkün değil. 



http://androidheadlines.com/2015/02/xiaomi-announce-small-waterproof-device-march-2nd-action-camera-perhaps.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emiLL 4 yıl
xiaomi çok kaliteli ve ucuz ürünler üretiyor. Xiaomi-Piston ve xiaomi 10400mah taşınabilir kullanıyorum üst düzey malzeme kalitesi var performanslarıda çok iyi
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doctor_bey 4 yıl
Sjcam'a rakip geliyor desenize
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carloska 4 yıl
piyasada telefonlari pek yok artik hobi olarak yapiyorlar sanirim
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kosedekibalici 4 yıl
xiaomi candır. her ürünleri f/p aksiyon kamerası çıkarsa ihtiyacım olmadıgı halde alırım
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emre1393 4 yıl
Aksiyon kamerası gelecektir, akilli gözlük planları olduğunu sanmıyorum simdilik,
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römercan 4 yıl
raspberry pi benzeri birşey geliyor römercan demişti dersiniz
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bmözdemir16 4 yıl
Hatırlatalım. Jaomi değil Şaomi Şa-o-mi :))) Erdi reise sevgiler...
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Fenomenon 4 yıl
Aksiyon kamerası iyi olur. Xiaomi f/p olarak çok iyi. En azından ucuz fiyata güvenerek alabiliriz.
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Guest423434424 4 yıl
Bu görseli hazırlayan arkadaşı çok aramışlar galiba..


Zekasına hayran kaldım.
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BirkanBilen 4 yıl
Bende sanal gözlük olabileceğini düşünüyorum.Zira şuan bütün firmalar Samsung dan sonra sanal gözlük yarışına ggireceğini düşünüyorum.Mesela LG G4'ün yanında ücretsiz sanal gözlük vereceği haberleri var.
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