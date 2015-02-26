Xiaomi yeni bir ürün daha lanse edecek





Artık her ay bir ürün lanse etmeyi alışkanlık haline getiren Çinli Xiaomi, Mart ayı için de rezervasyon yaptırmayı ihmal etmedi. İddiası olmayan ürünlerini genelde bir basın duyurusu ile yapan Xiaomi, 2 Mart itibariyle yeni ürününü tanıtmayı planlıyor.

Firmanın davetiye görselinde bir kibrit kutusu ve kibrit kutusunun içerisinde de giysiler ile şnorkel sığdırılmış bir valiz görülüyor. Bu bakımdan firmanın bir akıllı telefon tanıtmayacağı düşünülüyor.

Xiaomi'nin haftaya tanıtacağı ürünün su geçirmeyen bir aksiyon kamerası olacağı tahmin ediliyor. Zira görselde küçüklük ile seyahat ve tatil unsurları üzerinde durulmuş. Şimdiye kadar pek çok sektöre el atan Xiaomi halen aksiyon kamerası sektörüne bir hamle yapmış değil. Bu bakımdan akla gelen en iyi ihtimal küçük bir aksiyon kamerası. Bununla birlikte firmanın resmi duyurusuna kadar kesin bir şey söylemek mümkün değil.









http://androidheadlines.com/2015/02/xiaomi-announce-small-waterproof-device-march-2nd-action-camera-perhaps.html