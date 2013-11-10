Xiaomi'den 4 dakikada 100 000 akıllı telefon satışı





Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı kadrosuna katarak akıllı telefon pazarında vites yükselten ve Çin'in Apple'ı olarak adlandırılan Xiaomi, bir süre önce 86 saniyede 100 000 akıllı telefon satarak rekor kırmıştı. Firma yeni bir başarıya daha imza attı.





Xiaomi Red Rice adı akıllı telefon modeli birkaç ay önce Çin 3G altyapısına uyumlu olarak piyasaya sürülmüştü. 4.7 inçlik 720p ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı MT6589T işlemci, 1GB RAM ve 8MP çözünürlükte arka kamera taşıyan Red Rice, global 3G ağlarına uyumlu versiyonu ile önceki günlerde bir kez daha satışa çıktı.





China Unicom operatörü tarafından satışa sunulan Red Rice WCDMA modeli ilk 4 dakika 5 saniyede 100 000 adet satarak orta seviye segmentte bir rekora imza attı. Cihazın 130$ fiyat etiketine sahip olması da bunda en büyük etken.





Red Rice modelinin hem WCDMA uyumlu olması hem de fiyat-performans olarak öne çıkması, global pazarlarda ilgi çekeceği anlamına geliyor. Ancak Xiaomi resmi olarak Çin dışına çıkmadığı için cihaza ancak paralel kanallardan ulaşılabiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-sells-its-first-batch-of-100000-WCDMA-Red-Rice-Hongmi-phones-in-4-minutes_id49175