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Xiaomi'den 4 dakikada 100 000 akıllı telefon satışı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den 4 dakikada 100 000 akıllı telefon satışı

Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı kadrosuna katarak akıllı telefon pazarında vites yükselten ve Çin'in Apple'ı olarak adlandırılan Xiaomi, bir süre önce 86 saniyede 100 000 akıllı telefon satarak rekor kırmıştı. Firma yeni bir başarıya daha imza attı.

Xiaomi Red Rice adı akıllı telefon modeli birkaç ay önce Çin 3G altyapısına uyumlu olarak piyasaya sürülmüştü. 4.7 inçlik 720p ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı MT6589T işlemci, 1GB RAM ve 8MP çözünürlükte arka kamera taşıyan Red Rice, global 3G ağlarına uyumlu versiyonu ile önceki günlerde bir kez daha satışa çıktı.

China Unicom operatörü tarafından satışa sunulan Red Rice WCDMA modeli ilk 4 dakika 5 saniyede 100 000 adet satarak orta seviye segmentte bir rekora imza attı. Cihazın 130$ fiyat etiketine sahip olması da bunda en büyük etken.

Red Rice modelinin hem WCDMA uyumlu olması hem de fiyat-performans olarak öne çıkması, global pazarlarda ilgi çekeceği anlamına geliyor. Ancak Xiaomi resmi olarak Çin dışına çıkmadığı için cihaza ancak paralel kanallardan ulaşılabiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-sells-its-first-batch-of-100000-WCDMA-Red-Rice-Hongmi-phones-in-4-minutes_id49175 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
catborise 6 yıl en beğenilen
adamlar achivement kasiyor sanki :)
Yanıtla +8
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HeavyClocker 6 yıl kpln04
kpln04
bu telefon 130$ ise bizim saçma gümrük kanunumuzda 150 euro altı cihazlar takılmıyorsa (öyle hatırlıyorum) bunu sorunsuz getirebilir miyiz

Hocam telefonda fiyatı önemli değil,hiçbir şekilde geçmiyor.
kpln04bu telefon 130$ ise bizim saçma gümrük kanunumuzda 150 euro altı cihazlar takılmıyorsa (öyle hatırlıyorum) bunu sorunsuz getirebilir miy...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Kulak Misafiri 6 yıl
Kızıl Pirinç mi yani adı. Çok geleneksel bir isim olmuş.
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damn2u 6 yıl
Arkasında Xiaomi + Miui desteği olduğu sürece 200 dolar seviyesinden bile sorgusuz alınabilecek bir telefon. Keşke ülkemizde de Xiaomi ve Meizu ürünlerini görebilsek.
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Ters Adam 6 yıl
Bundan bitanede ben alicam
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okan_cehapelioglu 6 yıl
xiaomi facebook hesabından takip ediyorum marka Hindistan ve güney amerikaya acılcak yoğun talep var inşallah ilerleyen zamanlarda ülkemizede gelir
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darknesss45 6 yıl
2 gb ram koyaymısda 135$ olaymıs iyi olurmus
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ewerpower 6 yıl darknesss45
darknesss45

2 gb ram koyaymısda 135$ olaymıs iyi olurmus

aynı fikirdeyim...
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iboocum 6 yıl
Türkiye'de satılsa orayı yıkarlar
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JoeyBane 6 yıl
Burda da satilsa ya o fiyattan.
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DH Misafiri 6 yıl
niye tr kimse getirmez ilede pahalı telefon geliyor sanki tr amerikadan daha zengin insanlar var hep iphone bilmem hangi pahalı marka bu markalar gelsin milletin yüzü gülsün herkes zengin değilki
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onurair 6 yıl
Yakında google xiaomi yi satın alır bknz. Microsoft-Nokia olayları
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SSDc 6 yıl
Xiaomi neden Türkiyeye gelmedi?
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kpln04 6 yıl
bu telefon 130$ ise bizim saçma gümrük kanunumuzda 150 euro altı cihazlar takılmıyorsa (öyle hatırlıyorum) bunu sorunsuz getirebilir miyiz
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HeavyClocker 6 yıl kpln04
kpln04
bu telefon 130$ ise bizim saçma gümrük kanunumuzda 150 euro altı cihazlar takılmıyorsa (öyle hatırlıyorum) bunu sorunsuz getirebilir miyiz

Hocam telefonda fiyatı önemli değil,hiçbir şekilde geçmiyor.
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