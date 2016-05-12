Xiaomi'den 4K çözünürlükte yeni aksiyon kamerası: Xiaomi Yi 4K

Xiaomi geçtiğimiz sene piyasaya sunduğu Xiaomi Yi ile aksiyon kamerası pazarına ilk adımını atımıştı, $80 fiyat etiketiyle sunulan kamera tüketicilerin ilgisini çekmişti. Çin'li firma bu defa daha üstün özelliklere sahip yeni bir aksiyon kamerası modelini duyurdu; Xiaomi Yi 4K.

Daha öncesinde Google'ın Nexus 5X ve 6P telefonlarında gördüğümüz düşük ışıkta oldukça yetenekli 12MP'lik Sony IMX377 sensörünü barındıran Xiaomi Yi 4K aksiyon kamerası Ambarella'nın A9SE95 çipsetine sahip. Belirtilenlere göre 4K çözünürlükte 30fps video kaydı yapabilen kamera 720p'de 240fps ve 1080p'de 120fps yavaş çekim yetenekleriyle de geliyor. 155 derece geniş açı lensle gelen kamera f/2.8 diyafram açıklığına sahip ve 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 saniye aralıklarıyla time lapse video kayıt yeteneğiyle donatılmış.

Geçen senenin modelinin aksine 2.19 inç boyutlu Corning Gorilla Glass ile korunan dokunamatik ekrana sahip kameranın bu ekranı 330ppi değerinde. Bütün bunlara ekstra olarak Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantı yetenekleri bulunan modelin bataryası 1400mAh kapasitede ve 2 saat aralıksız video kaydı ile 8 saat bekleme süresine yetebilecek düzeyde.

Siyah, beyaz ve pembe olarak 3 farklı renk seçeneğiyle gelen Xiaomi Yi 4K aksiyon kamerası kutu içeriğinde ise su geçirmez kılıf, UV lens, filtreler ve Bluetooth deklanşör kontrolcüsünü barındırıyor. Geçen senenin modeline kıyasla $200 gibi daha yüksek bir fiyattan şu an için yalnızca Çin'de satışa sunulan kameranın, ilerleyen dönemde Çin'deki satıcılar yardımıyla diğer ülkelere de gönderileceği düşünülüyor.

http://www.androidheadlines.com/2016/05/xiaomi-yi-4k-action-camera-launches-china-200.html