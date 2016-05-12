Xiaomi'den 4K çözünürlükte yeni aksiyon kamerası: Xiaomi Yi 4K

Haber Editörü
Xiaomi geçtiğimiz sene piyasaya sunduğu Xiaomi Yi ile aksiyon kamerası pazarına ilk adımını atımıştı, $80 fiyat etiketiyle sunulan kamera tüketicilerin ilgisini çekmişti. Çin'li firma bu defa daha üstün özelliklere sahip yeni bir aksiyon kamerası modelini duyurdu; Xiaomi Yi 4K.
Daha öncesinde Google'ın Nexus 5X ve 6P telefonlarında gördüğümüz düşük ışıkta oldukça yetenekli 12MP'lik Sony IMX377 sensörünü barındıran Xiaomi Yi 4K aksiyon kamerası Ambarella'nın A9SE95 çipsetine sahip. Belirtilenlere göre 4K çözünürlükte 30fps video kaydı yapabilen kamera 720p'de 240fps ve 1080p'de 120fps yavaş çekim yetenekleriyle de geliyor. 155 derece geniş açı lensle gelen kamera f/2.8 diyafram açıklığına sahip ve 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 / 60 saniye aralıklarıyla time lapse video kayıt yeteneğiyle donatılmış.
Geçen senenin modelinin aksine 2.19 inç boyutlu Corning Gorilla Glass ile korunan dokunamatik ekrana sahip kameranın bu ekranı 330ppi değerinde. Bütün bunlara ekstra olarak Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bağlantı yetenekleri bulunan modelin bataryası 1400mAh kapasitede ve 2 saat aralıksız video kaydı ile 8 saat bekleme süresine yetebilecek düzeyde.
Siyah, beyaz ve pembe olarak 3 farklı renk seçeneğiyle gelen Xiaomi Yi 4K aksiyon kamerası kutu içeriğinde ise su geçirmez kılıf, UV lens, filtreler ve Bluetooth deklanşör kontrolcüsünü barındırıyor. Geçen senenin modeline kıyasla $200 gibi daha yüksek bir fiyattan şu an için yalnızca Çin'de satışa sunulan kameranın, ilerleyen dönemde Çin'deki satıcılar yardımıyla diğer ülkelere de gönderileceği düşünülüyor.
http://www.androidheadlines.com/2016/05/xiaomi-yi-4k-action-camera-launches-china-200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sırf bu özelliğinden dolayı aee s71t plus aldım
o kadar arg-ge v.b. ürün çıkar xiaomi gibi firma evvela çin pazarına sun sonra dünyaya
aslında şuda var xiaomi türkiye yi kayda değer bir pazar olarak görmüyor bildiğim kadarı ile rusta ve hindistan pazarı dururken... sanırım bu nedenden türkiyede distribütorlük açmadı
hocam, geniş açıda çekim yapacak ve geniş alana odaklanacak olduğu için 1/1.8 falan uygun olmaz. 1/1.8 olsa makro çekime daha uygun olur. aksiyon kameraları için 1/2.3 daha uygun
Cep telefonlarının 7-8mm kalınlığını düşünürsek bir lens ve arkasına daha büyük sensör koyamazsınız. Aksiyon kameralarının kalınlıkları mm ile değil cm ile ölçülüyor. Bunun en az 2 katı büyüklükde sensör koymak mümkün. Gopronun mükemmel, Gopronun gerisinde kalmış demedim. Bu durum Gopro içinde üzücü.
İki kat büyük sensör koyarsanız ona ışık sağlayacak daha büyük lensler koymalisiniz
Kameraların hacminin yarıdan fazlasını pil kaplıyor. Boyutu korumak isterseniz bu defa pili küçültme zorundasınız. O hiç istemez zaten
Xiaomi'den beklemezdim. Keşke GoPro gibi aksiyon kamerasında tek bir tasarım çizgisinde ilerleseydi. Diğer cihaz daha iyi görünüyor.
Ayrıca sensör bu amaçla üretilmemiş.