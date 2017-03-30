Xiaomi'den Hindistan çıkarması: 20.000 Hindistanlıya iş imkanı sunacak

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Telefon satış sıralamasında Çin’de 4.sırada dünya genelinde ise 7.sırada bulunan Çinli teknoloji devi Xiaomi, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından olan Hindistan’daki pazar payını ve sattığı ürünleri arttırmak için yeni hamleler yapacak. 2017 Küresel Ekonomik Ticaret Zirvesi’nde konuşan Xiaomi Başkanı Lei Jun, şirketin Hindistan ve küresel pazarda yapmayı planladığı işleri ve hedeflerini açıkladı.

Hindistan Kilit Role Sahip

Şirketin ilk kez 2014 yılında girdiği ve iki yıldır önemli yatırımlara imza attığı Hindistan’da son olarak geçtiğimiz yılı 1 milyar dolarlık gelirle kapattığının altını çizen Jun, bu yatırımların önümüzdeki 3 yıl boyunca artarak devam edeceğini ve bu süreçte toplamda 20.000 Hindistanlıya iş imkanı sunacaklarını belirtti. Xiaomi’nin birkaç yıl öncesine kadar Çin’deki diğer yerel tedarikçilerden farksız sıradan bir firma olduğunu hatırlatan Jun, rakipleri arasından sıyrılmanın Hindistan’daki kullanıcıların yoğun ilgisiyle mümkün olduğunu ve ülkede Xiaomi ürünleri satan mağazaların sayısının 8 milyonun üstüne çıktığını söyledi.

Tabi yatırımların ve Hindistan’daki kullanıcılara yönelik ürünlerin artmasıyla birlikte şirketin bu pazardaki beklentileri de artıyor. Lei Jun, bu yılki hedeflerinin geçen yılı ikiye katlamak yani 2 milyar dolarlık gelir elde etmek olduğunu dile getirdi. Halihazırda Hindistan’daki akıllı telefon satışlarının yüzde 29.3’ünü gerçekleştiren Xiaomi’nin bu hedefle birlikte çıtayı iyice yükseltmiş gibi görünüyor.

‘’Hindistan’da Üret!’’

Her ne kadar Hindistan’da önemli yatırımlar gerçekleştirse de Xiaomi aslında bu faaliyetleri tek başına yürütmüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ‘’Hindistan’da üret!’’ kampanyasıyla ülkede yatırım yapmaya çalışan şirketlere verdiği destek sonucunda Lenovo, Huawei, Xiaomi, Foxconn gibi dev şirketler ülkedeki satışları Hindistan’da kurdukları fabrikalardan çıkan ürünlerle sağlıyor. Xiaomi de Hindistan’da ürettiği telefonların yüzde 95’ini ülke halkına satarken bu dev şirketlerin arasına birkaç ay içinde Apple’ın da katılması bekleniyor.

Şirket Hindistan’da çok başarılı bir grafik çizmesine karşın henüz küreselleşmede kilit noktalar olan Avrupa, ABD ve Güney Amerika pazarına tam anlamıyla girebilmiş değil. 45 Milyar dolarlık değere ulaşarak patlama yaptığı 2014 yılında ‘’Çin’in Apple’ı’’ olarak değerlendirilen ancak çok kısa bir süre içinde bu ifadeyle kendisine haksızlık edildiğini gösteren şirketin tam olarak bir dünya devi haline gelmesi için öncelikle bu kilit pazarlarda faaliyet göstermesi gerekiyor. Şimdilik Asya pazarı haricinde Rusya, Vietnam ve Doğu Avrupa’da yavaş yavaş yükselmeye başlayan firmanın ABD’de ne zaman akıllı telefon satışlarına başlayacağı ise merak konusu.

Xiaomi’nin Çin dışındaki pazarlara açılmasında emeği çok büyük olan ve şirketin Apple’a benzetilmesine paralel olarak Xiaomi’nin Steve Jobs’ı olarak görünen Hugo Barra, daha önce pek çok kez şirketin ABD pazarına girmeye hazır olduğu dile getirmişti ancak Xiaomi hala ABD’de sadece kulaklık ve powerbank satışı yapıyor.





https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-30/chinese-smartphone-billionaire-is-doubling-xiaomi-s-bet-on-india