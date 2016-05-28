Xiaomi'nin 2 yeni telefonu TENAA kayıtlarında görüldü

2016 yılına Mi 5 ve Mi Max modelleriyle hızlı bir giriş yapan Xiaomi bu ivmeyi devam ettirmek adına iki yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan iki yeni model Mi logosunu taşıyor ve firmanın güncel tasarım anlayışından çizgiler taşıyor.

Sertifikasyon bilgilerinde model isimleri yer almayan telefonlar 2016030 ve 2015115 model numaralarıyla temsil ediliyor. Tasarımlarına baktığımız zaman Xiaomi Redmi 3 ve Redmi Note 3'e benzeyen modellerin onların yerini alacağı düşünülüyor.

Modellerden 2016030'un teknik özelliklerine değinecek olursak; 5.0 inç ekranında 720p çözünürlük sunan telefon gücünü sekiz çekirdekli 1.4GHz'de çalışan bir işlemciden alıyor. 2GB RAM kapasitesiyle gelen modelin arttırılabilir dahili hafızası ise 16GB kapasitede. Kamera tarafına geldiğimizde önde 8MP, arkada 13MP kamera yer alan telefonun bataryası ise 2850mAh kapasiteye sahip. Teknik detaylarıyla orta seviye olduğu görülen modelin metal kasasının ölçüleri ise; 139.3 × 69.6 × 8.5 mm ve model 143 gram ağırlığında.

Redmi Note 3'ün yerini alması beklenen 2015115'in detaylarına gelirsek 5.5 inç FullHD ekrana sahip olan cihazda 1.8GHz'de çalışan 6 çekirdekli bir işlemci ve 2GB RAM yer alıyor. Arttırabilir özellikte 16GB dahili depolama sunan modelin ön yüzünde 5MP'lik kamera yer alıyorken arka yüzünde ise 16MP'lik bir kamera bulunuyor. Diğeri gibi metal kasaya sahip olan telefon 149.96 × 76.06 × 8.69 mm ölçülerine ve 166 gram ağırlığa sahip. 4000mAh kapasitede bataryaya sahip olan modelin Android 5.1.1 sürümüyle gelmesi bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/two_new_xiaomi_phones_pass_through_tenaa-news-18455.php