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Xiaomi'nin 2 yeni telefonu TENAA kayıtlarında görüldü

Xiaomi'nin Redmi 3 ve Redmi Note 3 modellerinin yerini alması beklenen iki yeni telefonuna ait teknik bilgiler ve görseller TENAA kayıtlarında görüldü. Modellere ait detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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2016 yılına Mi 5 ve Mi Max modelleriyle hızlı bir giriş yapan Xiaomi bu ivmeyi devam ettirmek adına iki yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan iki yeni model Mi logosunu taşıyor ve firmanın güncel tasarım anlayışından çizgiler taşıyor.
Sertifikasyon bilgilerinde model isimleri yer almayan telefonlar 2016030 ve 2015115 model numaralarıyla temsil ediliyor. Tasarımlarına baktığımız zaman Xiaomi Redmi 3 ve Redmi Note 3'e benzeyen modellerin onların yerini alacağı düşünülüyor.
Modellerden 2016030'un teknik özelliklerine değinecek olursak; 5.0 inç ekranında 720p çözünürlük sunan telefon gücünü sekiz çekirdekli 1.4GHz'de çalışan bir işlemciden alıyor. 2GB RAM kapasitesiyle gelen modelin arttırılabilir dahili hafızası ise 16GB kapasitede. Kamera tarafına geldiğimizde önde 8MP, arkada 13MP kamera yer alan telefonun bataryası ise 2850mAh kapasiteye sahip. Teknik detaylarıyla orta seviye olduğu görülen modelin metal kasasının ölçüleri ise; 139.3 × 69.6 × 8.5 mm ve model 143 gram ağırlığında.
Redmi Note 3'ün yerini alması beklenen 2015115'in detaylarına gelirsek 5.5 inç FullHD ekrana sahip olan cihazda 1.8GHz'de çalışan 6 çekirdekli bir işlemci ve 2GB RAM yer alıyor. Arttırabilir özellikte 16GB dahili depolama sunan modelin ön yüzünde 5MP'lik kamera yer alıyorken arka yüzünde ise 16MP'lik bir kamera bulunuyor. Diğeri gibi metal kasaya sahip olan telefon 149.96 × 76.06 × 8.69 mm ölçülerine ve 166 gram ağırlığa sahip. 4000mAh kapasitede bataryaya sahip olan modelin Android 5.1.1 sürümüyle gelmesi bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/two_new_xiaomi_phones_pass_through_tenaa-news-18455.php Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Xiaomi'nin Türkiye'ye gelme planı yok muydu? Ne oldu da vazgeçtiler? Kazık vergilerden dolayı vazgeçtiler herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
Bunlar Redmi 3 Pro ve Redmi Note 3 Pro değil mi? Zaten çıktı bunlar. Ne kadar geriden geliyosunuz.
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OldSkoolRapper 3 yıl
Yalnız ikinci telefon Redmi Note 3 Pro. Yemişler sizi yeni cihaz diye. İşlemcisi de S650.
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kadirirdem 3 yıl
Redmi note 3 olmuş bu
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emre1393 3 yıl
Sanırım redmi 3 ün leadcore işlemcili modelini yaptılar,
redmi note 3 pro nun ise farklı versiyonu muhtemelen şebeke ile alakalıdır, çin operatörlerine uygun olan versiyon olabilir.
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tahir40 3 yıl
Sürekli Şayomi de Şayomi... Yaw adamların Türkiye'de distribitörü dahi yok, gelmiyor telefonlar, neyin haberi yapılıyor?
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ryalp 3 yıl
Kendi cihazlarına rakipmi çıkarıyor amaç nedir
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
Xiaomi'nin Türkiye'ye gelme planı yok muydu? Ne oldu da vazgeçtiler? Kazık vergilerden dolayı vazgeçtiler herhalde.
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King Stannis 3 yıl
1.8 ghzde çalışan 6 çekirdekli işlemci büyük ihtimal snapdragon 650, e zaten redmi note 3 pro modeli var Xiaomi'nin aynı telefonu bir daha mı çıkarıyor?


Belki 808'in 1.8 ghzde çalışan versiyonudur.
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