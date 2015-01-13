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Xiaomi'nin bu hafta tanıtacağı akıllı telefonlar ortaya çıkmaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin bu hafta tanıtacağı akıllı telefonlar ortaya çıkmaya başladı

Xiaomi'nin 15 Ocak'taki etkinliği ile ilgili yayımladığı içerikler kafa karıştırmaya devam ederken, internete sızan görseller ile bulmacanın parçaları birleşmeye başladı. Xiaomi'nin etkinlikte iki adet akıllı telefon tanıtması bekleniyor. 

Modellerden birisi görsellerde belirtildiği gibi Redmi Note 2 olacak ve 5.1mm kalınlığı ile en ince akıllı telefonlardan olma şansını elde edecek. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan modelin 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti taşıyacağı belirtiliyor. Modelde 2GB RAM, 3100 mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alacak. 

Diğer model ise muhtemelen Xiaomi Mi5. Firma Redmi Note modeline amiral gemi muamelesi yaptığı için bu nokta biraz karanlıkta kalıyor. Benchmark sonuçlarına göre Xiaomi Mi5 modelinde Snapdragon 801 yongaseti mevcut. Bu bakımdan çok iddialı bir model olacağı söylenemez. Muhtemelen Xiaomi bir geçiş modeli hazırlıyor olabilir. 

Gelen bilgilere göre Xiaomi ayrıca Chromecast tarzında bulut altyapısı üzerinden içerikleri harici ekranlara aktaracak bir adaptör de tanıtabilir. Tüm bu iddiaların karşılığını Perşembe günü görebileceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xiaomi-Mi-5-images-benchmark-scores-leak-out_id64733 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 4 yıl
5.1 mm kalınlıkta olan Mi5 olmayacak mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum.
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sercandk 4 yıl
Sd801 ile geleceğini pek zannetmiyorum. Ki öyle olursa pek de bir cazibesi kalmaz ortalık kaynıyor zaten aynı donanımla.
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Helalinden 10 4 yıl
as thin as paper veya as smooth as paper olacak bence
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uçan tekme 4 yıl
xiaomi

malzeme kalitesi çok kötü. bkz:mi4

yazılımı iyi değil

tipik çinli bir marka.
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Xiaomii 4 yıl
Snapdragon 801 ile tamamen iddiasız ve boş yere çıkmış bir telefon olur.Millet 810 64 bit OCTA CORE a geçti biz hala 801 32 BİT Quad Core da olursak Yuh Xiaomi.İnşAllah böyle birşey olmaz
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TickTok 4 yıl
Tasarımlarını merak ediyorum ben.Bir tanesi çerçevesiz olacaktı.
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Lepanto 4 yıl
Bu sefer Snapdragon 801 ile gelmezler (Mi5 için konuşuyorum), Mi3 sd800 ile gelmişti, Mi4 de sd801 ile gelmişti, zaten sd800 ile sd801 arasında pek bir fark yok. 3 devam modellerinde de aynı işlemciyi kullanmazlar herhalde.
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doctor_bey 4 yıl
Mi5 ile donanım kasmayıp Mi6 ile donanım konusunda rakiplerine toz yutturmayı düşünüyor olabilirler, fakat piyasada şu an öyle bi donanım yok
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Üfler 4 yıl
donanımları çok iyi ama tasarım felan dersen görecez
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S.Soylu 4 yıl
S801 ile çok iddaalı olacağı söylenemez yazmışsında şuan ki amiral gemilerin neredeyse hepsiyle aynı donanım olmuş oluyor
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