Xiaomi'nin bu hafta tanıtacağı akıllı telefonlar ortaya çıkmaya başladı





Xiaomi'nin 15 Ocak'taki etkinliği ile ilgili yayımladığı içerikler kafa karıştırmaya devam ederken, internete sızan görseller ile bulmacanın parçaları birleşmeye başladı. Xiaomi'nin etkinlikte iki adet akıllı telefon tanıtması bekleniyor.





Modellerden birisi görsellerde belirtildiği gibi Redmi Note 2 olacak ve 5.1mm kalınlığı ile en ince akıllı telefonlardan olma şansını elde edecek. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan modelin 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti taşıyacağı belirtiliyor. Modelde 2GB RAM, 3100 mAh gücünde batarya gibi özellikler yer alacak.





Diğer model ise muhtemelen Xiaomi Mi5. Firma Redmi Note modeline amiral gemi muamelesi yaptığı için bu nokta biraz karanlıkta kalıyor. Benchmark sonuçlarına göre Xiaomi Mi5 modelinde Snapdragon 801 yongaseti mevcut. Bu bakımdan çok iddialı bir model olacağı söylenemez. Muhtemelen Xiaomi bir geçiş modeli hazırlıyor olabilir.





Gelen bilgilere göre Xiaomi ayrıca Chromecast tarzında bulut altyapısı üzerinden içerikleri harici ekranlara aktaracak bir adaptör de tanıtabilir. Tüm bu iddiaların karşılığını Perşembe günü görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xiaomi-Mi-5-images-benchmark-scores-leak-out_id64733