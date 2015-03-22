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Xiaomi'nin en ucuz akıllı telefonu kameralara yakalandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin en ucuz akıllı telefonu kameralara yakalandı

Xiaomi'nin Çinli yongaseti tasarımcısı Leadcore'a yaptığı büyük yatırımın ardından şimdiye kadar ki en ucuz akıllı telefonunu piyasaya süreceği biliniyor. Leadcore yongaseti kullanacak olan model Çin haberleşme kurumu onayından da geçmişti. Modelin ilk görselleri gelmeye başladı.
Fiyatına göre oldukça üst seviye bir performans sunacak olan bu yeni cihazda 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve 2 çekirdekli Mali-T628 grafik birimi taşıyan Leadcore LC1860 yongaseti bulunacak.
Modelin 4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük yer alırken, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza ile sistem destekleniyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 2MP çözünürlüğünde bir kamera ve Android 4.4 işletim sistemi barındıran cihaz LTE Cat. 4 ile 150Mbps indirme hızlarına olanak tanıyor.
Modelin 65$ civarında bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak satışa çıktığında bu fiyatın biraz daha yükselebileceği belirtiliyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı ise halen bilinmiyor.



http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-upcoming-budget-smartphone-leaked-by-China-Mobile-executive-specs-and-photo-included_id67469 Yorum Yaz
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yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Vestel ibret alsın bence
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DH Misafiri 4 yıl
venüs kendini geliştirmiş.
65$ pardon pardon :D
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cepAnkara 4 yıl
arkasi red mi 2 nin aynısı gibi.. hadi bu fiyat olmasın 100 olsun yine çok iyi
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gokhanfeb 4 yıl
bahsi geçen fiyat perakende satış için olabilir.xiaomi redmi2 112 dolar olcak denmişti ancak satıcılar 1gb ram modelini 140-160 dolar, 2 gb ram modelini 165-200 dolar arasında satmakta.Bu telefon çinde bile 100 doları bulur.65 doları reklam değeri taşıması amacıyla firma tarafından ortaya atılan bir İDDİA.
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lostlast 4 yıl
Bizim burda 700 e kapisilir
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a_y_k_u_t 4 yıl
Hayret 2gb ram yok çöp diyen olmamış :D 65 dolar olunca tabii normal :)
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wolf silver 4 yıl
General mobile bunu getirmeli
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The-Engineer 4 yıl YüzüğüKayıpFrodo
YüzüğüKayıpFrodo

a7 mi :(

65 $ diyor hocam , A57 mi koysaydı
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yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Vestel ibret alsın bence
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Fenomenon 4 yıl
peki biz bunu yurt dışından gümrüğe takılmadan alıp pasaport kaydı yaptırabilir miyiz??
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feumarte 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

peki biz bunu yurt dışından gümrüğe takılmadan alıp pasaport kaydı yaptırabilir miyiz??

Şu an için evet herhangi bir yasal olmayan durum görünmüyor :)
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halitozbasli 4 yıl
Bundan 10 sene önce 100 $ın altına pc yapılıp afrikaya eğitim amaçlı gönderile bilirmi derken çinliler 65 dolara 5 sene önceninin laptopu gücünde akıllı telefon yapmış. Helall olsun dünyada internete erişimi olmayan kimse kalmayacak bu gidişle.
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