Xiaomi'nin en ucuz akıllı telefonu kameralara yakalandı

Xiaomi'nin Çinli yongaseti tasarımcısı Leadcore'a yaptığı büyük yatırımın ardından şimdiye kadar ki en ucuz akıllı telefonunu piyasaya süreceği biliniyor. Leadcore yongaseti kullanacak olan model Çin haberleşme kurumu onayından da geçmişti. Modelin ilk görselleri gelmeye başladı.

Fiyatına göre oldukça üst seviye bir performans sunacak olan bu yeni cihazda 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ve 2 çekirdekli Mali-T628 grafik birimi taşıyan Leadcore LC1860 yongaseti bulunacak.

Modelin 4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük yer alırken, 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafıza ile sistem destekleniyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda 2MP çözünürlüğünde bir kamera ve Android 4.4 işletim sistemi barındıran cihaz LTE Cat. 4 ile 150Mbps indirme hızlarına olanak tanıyor.

Modelin 65$ civarında bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak satışa çıktığında bu fiyatın biraz daha yükselebileceği belirtiliyor. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı ise halen bilinmiyor.









http://www.phonearena.com/news/Xiaomis-upcoming-budget-smartphone-leaked-by-China-Mobile-executive-specs-and-photo-included_id67469