Xiaomi'nın kenarları kıvrımlı akıllı telefonu Mi Edge hakkında yeni bilgiler sızdırıldı

Görsel temsilidir, gerçek tasarımı yansıtmaz
İlk olarak Note 4 ile ekranın sağ kısmına kavis veren Samsung daha sonra bu yeniliği çift kenara da uygulayarak S6 Edge modelini piyasaya sürdü. Akıllı telefon bir çok kullanıcıdan olumlu tepki alırken şimdi Xiaomi benzer bir adım atmayı planlıyor.
Çinli üreticinin de Mi Edge adında ekranın iki kenarı kıvrımlı bir model eklemek için çalıştığı bir süredir dile getiriliyordu. Weibo platformundaki iki önemli sızıntı kaynağı Mi Edge modeli hakkında yeni bilgiler verdi. Bu kaynaklar da cihazın iki kenardan kıvrımlı olacağını onaylarken, ekran boyutu 5.2" olarak belirtildi. Bu boyuttaki ekran QHD (1440 x 2560 piksel) çözünürlük ile 565 ppi piksel yoğunluğu sunacak.
Dile getirilen diğer teknik özellikler Snapdragon 808 çipset, 3 veya 4 GB bellek ve parmak izi okuyucu şeklinde. Mi Edge'in Ekim ayında tanıtılması ve 390 dolar civarı bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Kenarları kıvrımlı modellerin çoğalmasını sizler nasıl karşılıyorsunuz? İlerleyen dönemlerde bu tarz daha fazla seçenek görebilir miyiz? Edge modellerinde olduğu gibi iki kenarı kıvrımlı bir akıllı telefon sahibi olmak ister miydiniz?
http://www.phonearena.com/news/Rumored-Xiaomi-Mi-Edge-offers-a-curved-edge-on-both-sides-of-the-screen_id73159 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şahsen koruması zor olduğu için ben tercih etmezdim.kılıfa konsa bile açıkta kalan kenarlar daha az korunuyor.ayrıca ekran koruması için film ve temperli cam uygulamak çok zor.çoğunlukla uyumsuz modeller kullanmak zorunda kalıp estetikten taviz veriliyor.
son olarak şarj yediği için edge özellikleri kullanışlı bulmuyorum.bir de telefonu masaya ekranın üzerine koymadığım için yandan aydınatma efektleri de benim için kullanışlı değil.sahibi olan arkadaşlarım da bu özellikleri kullanmıyor.
Kaynağa haberin altından ulaşabilirsiniz. Sızıntı kaynakları da güven vermeyen kaynaklar olursa büyük siteler bu gelişmeleri habere taşımıyor.
Görsel zaten çalışma, çok belli diye ekstra bir açıklama yazmamıştım. Görsel altına temsilidir yazısı ekleyeyim
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