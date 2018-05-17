Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı yüz tanıma modülü sızdırıldı

Bu yıl gerçek manada iPhone X modelindeki yüz tanıma sistemine rakip olabilecek firma Xiaomi gibi görünüyor zira bir süredir özel bir modül geliştirdiği biliniyor. Huawei’nin de benzer bir projesi olsa da Xiaomi daha erken sahneye çıkacak gibi.

Xiaomi Mi 7 özellikleri

Yeni amiral gemisi Mi 7’nin firmanın sekizinci yılı nedeniyle Mi 8 olarak adlandırılacağı haberlerinin gelmesinin ardından amiral gemisinin gelişmiş bir yüz tanıma sistemine de sahip olacağı ortaya çıkmıştı.

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Xiaomi’nin büyük bir titizlikle hazırladığı yeni kamera sistemi 3D Structured Light adını taşıyor ve Android tarafının en gelişmiş yüz tanıma modülü olmaya aday. Sistem içerisinde pek çok sensör mevcut ve bu yüzden yer alacağı çentik de biraz büyük tutulmuş.

RGB kamerasının yanında aynı TrueDepth sistemindeki gibi lazer projeksiyon, aydınlatma sensörü ve kızılötesi sensör ile donatılacağı belirtilen yeni sistem bu bakımdan üretim aşamasında henüz verimlilik sağlayabilmiş durumda. Hatta Mi 8 amiral gemisinin yaza ertelenmesindeki en büyük neden olarak da bu gösteriliyor.

Çentik ve yeni yüz tanıma sistemi nedeniyle Mi 8 modelinde geleneksel ekran boyutu değişiyor. 5.15 inç yerine artık 5.45 inçlik bir ekran boyutu söz konusu. Diğer taraftan Snapdragon 845 yonga seti, 8GB LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama belleği, kablosuz şarj şeklinde özellikler yer alacak. Xiaomi Mi 7 veya Mi 8 amiral gemisinin haftaya tanıtılarak Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.