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Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı yüz tanıma modülü sızdırıldı

Xiaomi’nin yeni Mi amiral gemisi için tasarladığı yüz tanıma sistemi sızdırıldı. Firma Android tarafının en gelişmiş yüz tanıma sistemine imza atmaya hazırlanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl gerçek manada iPhone X modelindeki yüz tanıma sistemine rakip olabilecek firma Xiaomi gibi görünüyor zira bir süredir özel bir modül geliştirdiği biliniyor. Huawei’nin de benzer bir projesi olsa da Xiaomi daha erken sahneye çıkacak gibi.

Xiaomi Mi 7 özellikleri

Yeni amiral gemisi Mi 7’nin firmanın sekizinci yılı nedeniyle Mi 8 olarak adlandırılacağı haberlerinin gelmesinin ardından amiral gemisinin gelişmiş bir yüz tanıma sistemine de sahip olacağı ortaya çıkmıştı.

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Xiaomi’nin büyük bir titizlikle hazırladığı yeni kamera sistemi 3D Structured Light adını taşıyor ve Android tarafının en gelişmiş yüz tanıma modülü olmaya aday. Sistem içerisinde pek çok sensör mevcut ve bu yüzden yer alacağı çentik de biraz büyük tutulmuş.

RGB kamerasının yanında aynı TrueDepth sistemindeki gibi lazer projeksiyon, aydınlatma sensörü ve kızılötesi sensör ile donatılacağı belirtilen yeni sistem bu bakımdan üretim aşamasında henüz verimlilik sağlayabilmiş durumda. Hatta Mi 8 amiral gemisinin yaza ertelenmesindeki en büyük neden olarak da bu gösteriliyor.

Çentik ve yeni yüz tanıma sistemi nedeniyle Mi 8 modelinde geleneksel ekran boyutu değişiyor. 5.15 inç yerine artık 5.45 inçlik bir ekran boyutu söz konusu. Diğer taraftan Snapdragon 845 yonga seti, 8GB LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama belleği, kablosuz şarj şeklinde özellikler yer alacak. Xiaomi Mi 7 veya Mi 8 amiral gemisinin haftaya tanıtılarak Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/05/xiaomi-mi-8s-3d-face-recognition-module-surfaces.html Yorum Yaz
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Xtrud 1 yıl en beğenilen
Gereksiz maliyet artışı...
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interwap 1 yıl
Yeni amiral gemisi Mi 7’nin firmanın sekizinci yılı nedeniyle Mi 8 olarak adlandırılacağı

Samsung'da Note 6 yerine Note 7 kullanmıştı. Cihaz kara bela olmuştu. :D
Yeni amiral gemisi Mi 7’nin firmanın sekizinci yılı nedeniyle Mi 8 olarak adlandırılacağıSamsung'da Note 6 yerine Note 7 kullanmıştı. Cihaz k...
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emre1393 1 yıl
xiaomi çok yanlış oynuyor bu modelde, kimse çentik istemiyor ama geri zekalı android üreticileri ile rekabet için çentikli ekran koyuyor.
yüz tanıma GEREKSİZ, telefonu her açışımda niye selam vereyim telefona. ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ekleyin telefona.
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esmerbuyucu 1 yıl
Garanti bile istemeyen kişayomiciler bunu ne yapsın
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Xtrud 1 yıl en beğenilen
Gereksiz maliyet artışı...
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cmbzk 1 yıl
çentik kötü bir şey. büyük çentik çok daha kötü bir şey.
çentik koymak zorunda mısınız Allahaşkına...
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gun 1 yıl interwap
Bunların hepsi işte iPhone rakamına yetişebilmek içindi Samsung her sene bazen 2 rakam arttırıyordu yetişeyim diye ama son anda İPhone da 2 rakam arttırınca yine geride kaldılar.
Bir anlamı yok tabii ki ama pazarlama algısı olarak azda olsa bir etkisi var.
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interwap 1 yıl
Yeni amiral gemisi Mi 7’nin firmanın sekizinci yılı nedeniyle Mi 8 olarak adlandırılacağı

Samsung'da Note 6 yerine Note 7 kullanmıştı. Cihaz kara bela olmuştu. :D
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