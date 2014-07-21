Xiaomi'nin yeni amiral gemi modeli Mi4, Snapdragon 805 trendine katılabilir





Ülkemizde yıl sonuna doğru resmen faaliyetine başlamasını beklediğimiz Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, yarın itibariyle Mi4 adlı amiral gemi modelini lanse edecek. Modelin donanım ve tasarım olarak neler getireceği ise pek çok sızıntı ile az çok ortaya çıkmış durumda. Son olarak bir perakende satış sitesinde listelenmeye başlayan Xiaomi Mi4 modeli genel hatlarıyla bazı bilgiler veriyor.





Daha önce sızan bilgilerle de örtüşen sayfaya göre Xiaomi Mi4 modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekran yer alacak. Bu sınıfta Oppo, Vivo, LG gibi firmaların ürünleri ile rekabet edecek Xiaomi Mi4 yongaseti açısından ise önce çıkacak. Zira modelde Snapdragon 805 yongasetinin yer aldığı belirtiliyor.





Snapdragon 801 yongasetine göre işlemci ve grafik performansı anlamında yüzde 30-40 civarında artış elde eden Snapdragon 805, enerji tüketimi konusunda ise selefinden daha cimri olacak. Yongasetinde Adreno 420 grafik birimine yer veriliyor. Snapdragon 805 ile birlikte Xiaomi Mi4; LG G3 Cat 6 ve Galaxy S5 LTE-A modelleri ile aynı klasmana girmiş oluyor.





Xiaomi Mi4 modelinde bunun haricinde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 3050mAh gücünde batarya, 16MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, Android 4.4 işletim sistemi, MIUI 6 kullanıcı arayüzü şeklinde özelliklerin yer alacağı görülüyor. Ancak bazı kaynaklar 13MP çözünürlükte arka kamera ve 16GB depolama kapasitesi olacağını iddia etmekteydi.





Modelin tasarım olarak ön panelde daha ince bir ekran çerçevesi kullandığı görülürken, bir Xiaomi yetkilisi arka kısmında tamamen metal alaşımdan olmayacağını belirtmişti. Bu da plastik ağırlıklı bir arka kapağın olabileceğini düşündürüyor. Model yarın ki lansman sonrasında ilk etapta ülkesi Çin'de piyasaya sürülecek.

http://www.oppomart.com/phones/xiaomi-mi4.html