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Xperia T2 Ultra için Lollipop güncellemesi sertifikalarda ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
10
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia T2 Ultra için Lollipop güncellemesi sertifikalarda ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Sony'nin Twitter'da yalnızca Z serisine güncelleme vereceğini açıklaması bir çok kullanıcı tarafından tepki toplamıştı. Daha sonrasında şirketin söylemi ile ters düşen bazı sızıntılar da ortaya çıkmıştı. 

Bu kez de Xperia T2 Ultra modeline ait olduğu düşünülen bir bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Sertifikada ki "Tianchi Update to L" ( Tianchi L güncellemesi ) şeklinde bir ibare yer alıyor. Tianchi ise Xperia T2 Ultra modelinin kod adı olarak biliniyordu, L güncellemesi de hepimizin tahmin edebileceği gibi Lollipop güncellemesine işaret ediyor. Serifika tarihi 11 Mart olarak açıklanırken sertifika sonuçlarında bir kaç gün önce yer almaya başlamış. 
Şirketin söylemleri farklı olsa da Xperia T2 Ultra kullanıcıları kısa bir süre sonra Lollipop güncellemesine kavuşabilirler. Hatırlanacağı gibi Android 4.3 Jellybean sürümü ile piyasaya çıkan model daha sonra 4.4.2 ve 4.4.3 güncellemelerine de kavuşmuştu. 

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mirage06 4 yıl
sırf bu guncelleme olayı nedeniyle wp yi tek geçerim,36 ay guncelleme sozu verdiler,htc8s kullanıyorum,512 mb ram,ve wp10 alacak
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parberk9999 4 yıl mirage06
mirage06
sırf bu guncelleme olayı nedeniyle wp yi tek geçerim,36 ay guncelleme sozu verdiler,htc8s kullanıyorum,512 mb ram,ve wp10 alacak

Daha resmi olarak wp 8.1 guncellemesini alamadı. HTC win pphone'a destek konusunda çok kotu.
.
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yokbeolumbe 4 yıl
Bi ara ortalıkta Z serisinden başka serilere lollipop gelmeyeceğini okumuştum demekki her habere inanmamak gerek
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sahoron 4 yıl
Birkac modele aylar sonra guncelleme veriyor, iyi gozukmeye calisiyor. Xperia SP ve ona benzer model alanlar bilir. 2013 Nisan ayi gibi android 4.1 ile cikmisti ama SP den once 4.3 surumu gelmisdi sene sonra 4.3 guncellemesi geldi ve tamam orada durdu her ne kadar 18 ay guncelleme garanti sozu vardi? 4,4 sozu verdiler yillar sonra hayir dediler telefon ise onlarca bug ile dolu. Sony mi bir daha asla!
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gcb1903 4 yıl sahoron
sahoron

Birkac modele aylar sonra guncelleme veriyor, iyi gozukmeye calisiyor. Xperia SP ve ona benzer model alanlar bilir. 2013 Nisan ayi gibi android 4.1 ile cikmisti ama SP den once 4.3 surumu gelmisdi sene sonra 4.3 guncellemesi geldi ve tamam orada durdu her ne kadar 18 ay guncelleme garanti sozu vardi? 4,4 sozu verdiler yillar sonra hayir dediler telefon ise onlarca bug ile dolu. Sony mi bir daha asla!

s4 mini de aynı güncelleme gelmiyor. Ama düşük model bu yapacak bir şey yok s4 lolipop alıyor ama minisi almıyor. Hemde s4 mini 3 4 ay sonra çıktı sp'den. Daha garantisi bitmedi ama güncelleme bitti. Düşük modeller böyle oluyor zannımca. Bir daha mı Samsung asla!
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Tüm firmaların vermesi lazım.

Sadece üst seviye cihazlar alacaksa alt orta segment olmasın.

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