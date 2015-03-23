Xperia T2 Ultra için Lollipop güncellemesi sertifikalarda ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Sony'nin Twitter'da yalnızca Z serisine güncelleme vereceğini açıklaması bir çok kullanıcı tarafından tepki toplamıştı. Daha sonrasında şirketin söylemi ile ters düşen bazı sızıntılar da ortaya çıkmıştı.

Bu kez de Xperia T2 Ultra modeline ait olduğu düşünülen bir bluetooth sertifikası ortaya çıktı. Sertifikada ki "Tianchi Update to L" ( Tianchi L güncellemesi ) şeklinde bir ibare yer alıyor. Tianchi ise Xperia T2 Ultra modelinin kod adı olarak biliniyordu, L güncellemesi de hepimizin tahmin edebileceği gibi Lollipop güncellemesine işaret ediyor. Serifika tarihi 11 Mart olarak açıklanırken sertifika sonuçlarında bir kaç gün önce yer almaya başlamış.

Şirketin söylemleri farklı olsa da Xperia T2 Ultra kullanıcıları kısa bir süre sonra Lollipop güncellemesine kavuşabilirler. Hatırlanacağı gibi Android 4.3 Jellybean sürümü ile piyasaya çıkan model daha sonra 4.4.2 ve 4.4.3 güncellemelerine de kavuşmuştu.