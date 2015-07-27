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Xperia Ultra C5 kullanıcı kılavuzu çerçevesiz kenarları doğruluyor

3 yıl
3,2b
1
14
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Ultra C5 kullanıcı kılavuzu çerçevesiz kenarları doğruluyor
 
Sony'nin Levander adıyla anılan akıllı telefonu uzun bir süredir merakla bekleniyor. Xperia C5 Ultra adıyla geleceği söylenen cihaz özellikle ekranın sağ ve sol kısımlarındaki çerçevesiz tasarımı ile birlikte dikkat çekmeyi başarıyor. Model ile ilgili zaman zaman bazı sızıntılar ortaya çıksa da bu kez yayınlanan kullanım kılavuzu görüntüleri Levander'in Xperia C5 Ultra olduğunu doğruluyor.
Görsellerde ekranın kenarlarında siyah bant boşluğunun bile kalmadığı görülüyor. Görsellerde oldukça ilginç bir tasarıma kavuştuğu görülen cihazın ön kamerasında ise yine LED flaşa yer verilmiş durumda. Bununla birlikte Xperia C serisi özçekim konusunda iddialı olmaya devam edecek gibi görünüyor ancak bir başka önemli detay ise Micro SD kart slotunun da korunuyor olması.
Xperia C4(5.5 inç)'den daha büyük Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı iddia edilen C5 Ultra modelinin beklenen diğer özellikleri 1.7 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip MediaTek MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama alanı şeklinde. Daha önce ön kameranın 5 MP çözünürlükte olacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak yeni iddialar arka kamera ile aynı 13 MP çözünürlükte bir kameranın da kullanılabileceği yönünde. Cihazın Ağustos ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Xperia Ultra C5 kullanıcı kılavuzu çerçevesiz kenarları doğruluyor
 

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mentor23 3 yıl en beğenilen
Şimdi de çerçevesiz oluşunu eleştiriyor millet
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Fischmann 3 yıl
Gelir şimdi çerçeveciler. Bunada bahane bulurlar.
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casperfriendly 3 yıl
Z5, on numara olur o zaman. Sony tekrar yükselişe geçecek gibi bilhassa hep birbirinin tıpkısı z modellerinden sonra.
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talib kweli 3 yıl
Gayet güzel.
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Fischmann 3 yıl
Gelir şimdi çerçeveciler. Bunada bahane bulurlar.
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shadowmexo 3 yıl
Harika görünüyor lakin heilo x10 ile gelseydi ne tatlı olurdu .
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stalker(1979) 3 yıl
Demek ki o kadar zor değilmiş ince çerçeveli yapmak :) Çok güzel bir telefon olmuş. Keşke z5'te böyle ince çerçeveli olsa. Ayrıca ince diye kırılmasından korkmaya gerek yok. Metal çerçeveli kılıflar var artık.
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canguler917 3 yıl
cercevelerden sikayet edenler bu tasarımı alırlar artık:) sony boşuna mı yapiyordu cerceveleri öyle? ust cerceve mecburen geniş olmak zorunda kamera sensorler vs.,alt çerçeve ince oluncada örnekte görüldüğü gibi cirkin bir tasarim ortaya çıkıyor. iki tarafida inceltmenin yolu küçük bir kamera kullanmak ki amiral gemiye böyle bir kamera olmaz
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BekirTemel 3 yıl
Şimdi sıra bunu amiral gemilere en işlevsel şekilde monte etmek kaldı,elini çabuk tut sony.
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huseyincarnege 3 yıl
yaw c4 yenei aldıydım oldumu şimdi
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mentor23 3 yıl en beğenilen
Şimdi de çerçevesiz oluşunu eleştiriyor millet
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kadirirdem 3 yıl
üst ve alt kısım dengeli olsa iyi olurmuş şimdide saglamlık sıkıntısı çıkacak çerçeve olmadıgında darbeyi ekran alacak ve düşme,çarpmalarda dagılacak...
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