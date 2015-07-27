Xperia Ultra C5 kullanıcı kılavuzu çerçevesiz kenarları doğruluyor

Sony'nin Levander adıyla anılan akıllı telefonu uzun bir süredir merakla bekleniyor. Xperia C5 Ultra adıyla geleceği söylenen cihaz özellikle ekranın sağ ve sol kısımlarındaki çerçevesiz tasarımı ile birlikte dikkat çekmeyi başarıyor. Model ile ilgili zaman zaman bazı sızıntılar ortaya çıksa da bu kez yayınlanan kullanım kılavuzu görüntüleri Levander'in Xperia C5 Ultra olduğunu doğruluyor.

Görsellerde ekranın kenarlarında siyah bant boşluğunun bile kalmadığı görülüyor. Görsellerde oldukça ilginç bir tasarıma kavuştuğu görülen cihazın ön kamerasında ise yine LED flaşa yer verilmiş durumda. Bununla birlikte Xperia C serisi özçekim konusunda iddialı olmaya devam edecek gibi görünüyor ancak bir başka önemli detay ise Micro SD kart slotunun da korunuyor olması.

Xperia C4(5.5 inç)'den daha büyük Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı iddia edilen C5 Ultra modelinin beklenen diğer özellikleri 1.7 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip MediaTek MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama alanı şeklinde. Daha önce ön kameranın 5 MP çözünürlükte olacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak yeni iddialar arka kamera ile aynı 13 MP çözünürlükte bir kameranın da kullanılabileceği yönünde. Cihazın Ağustos ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.