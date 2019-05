Xperia Z için Lollipop güncellemesi yolda, T2 Ultra ve C3 modelleri de Lollipop'a kavuşacak

Daha önce tüm Xperia Z ailesine Lollipop güncelleme verileceğini açıklayan Sony ardından Xperia Z3,Z3 Compact,Z3 Tablet,Z2, Z2 Tablet gibi bir çok modelini Lollipop sürümüne yükseltmişti.





Sony'dün bu bağlantıda yaptığı açıklamayla Xperia T2 Ultra ve Xperia C3 modellerinin de Lollipop ile tanışacağını doğrulamıştı. Bu hareket her ne kadar daha önce yapılan açıklamalar ile örtüşmese de bir süredir sertifikalarda bu cihazların güncelleme alacağı zaten ortaya çıkmıştı.



Gözler ise Xperia Z serisinin kalan üyelerine çevrilirken bugün Xperia Z'nin kısa bir süre sonra güncelleme alacağı açıklandı. Google Plus hesabı üzerinden paylaşılan görselde Lollipop ile çalışan bir Xperia Z modelinin yanına Coming Soon ( Çok yakında ) ibaresi eklenmiş. Xperia Z kullanıcıları bu açıklamayla Lollipop güncellemesi için heyecanlanmaya başlayabilirler. Kısa bir süre sonra güncellemenin dağıtılmaya başlanması bekleniyor.