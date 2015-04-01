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Xperia Z için Lollipop güncellemesi yolda, T2 Ultra ve C3 modelleri de Lollipop'a kavuşacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8,2b
1
28
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z için Lollipop güncellemesi yolda, T2 Ultra ve C3 modelleri de Lollipop'a kavuşacak
Daha önce tüm Xperia Z ailesine Lollipop güncelleme verileceğini açıklayan Sony ardından Xperia Z3,Z3 Compact,Z3 Tablet,Z2, Z2 Tablet gibi bir çok modelini Lollipop sürümüne yükseltmişti. 

Sony'dün bu bağlantıda yaptığı açıklamayla Xperia T2 Ultra ve Xperia C3 modellerinin de Lollipop ile tanışacağını doğrulamıştı. Bu hareket her ne kadar daha önce yapılan açıklamalar ile örtüşmese de bir süredir sertifikalarda bu cihazların güncelleme alacağı zaten ortaya çıkmıştı.

Gözler ise Xperia Z serisinin kalan üyelerine çevrilirken bugün Xperia Z'nin kısa bir süre sonra güncelleme alacağı açıklandı. Google Plus hesabı üzerinden paylaşılan görselde Lollipop ile çalışan bir Xperia Z modelinin yanına Coming Soon ( Çok yakında ) ibaresi eklenmiş. Xperia Z kullanıcıları bu açıklamayla Lollipop güncellemesi için heyecanlanmaya başlayabilirler. Kısa bir süre sonra güncellemenin dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

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DH Misafiri 4 yıl
Samsung pişmanlıktır. Xperia Z kullanıcısıydım. Exynos'lu Note 4'e geçtim. Note 4'e Lollipop hala gelmedi, artık umudu kestim. Bu gidişle Z'ye daha önce gelecek.
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TheRad67 4 yıl
Geç olsun hepsi bizim olsun
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wolf silver 4 yıl
BİZ Z2 KULLANICILARI HALA BEKLEMEDEYİZ....
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siyahsepya 4 yıl
Root yapmadan telefonun orjinalliğini bozmadan Flashlayabiliyorsunuz telefonlarınızı niye bekliyorsunuz ki illa gelsin telefona güncelleme diye. 3 haftadır z2 yi lolipop ile kullanıyorum başkasının elinde 4.4,4 ile görünce garip geliyor artı. Rom atmanın garanti veya root ile bi alakası yok samsunglarda olduğu gibi. Kolayca verilerinizi kaybetmeden Flashlayabiliyorsunuz nihayetinde. Araştırsanız alırsınız orjinal sony nin sunduğu İskandinav ülkeleri Flashı ile. Tr ile hiç bi farkı yok ki
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talib kweli 4 yıl
Beklemedeyiz
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Uçan Gergedan 4 yıl
Z1 den önce Z'ye güncelleme verecek yani
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0MG90 4 yıl
Z2' ye TR'de gelmedi sadece. Z3'ün TR dağıtımı başlandı üstelik diğer firmalara göre geç vermesine rağmen. Diğer cihazların TR sürümü çıktı mı?
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Teknode 4 yıl
Türkiye de olmanız birşey değiştirmez. Cihazınızın tr rom'a sahip olup olmadığı önemli bu konuda. Bana gelmedi diyenler cihazlarının sı numarasından kontrol etsinler. Sony bence iyi iş çıkarıyor note 4 bile almadı s3 de almadı. Ki Xperia z s3 klasmanında bır cihaz. Tebrik etmek lazım Sony'yı.
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shadowmexo 4 yıl Teknode
Teknode
Türkiye de olmanız birşey değiştirmez. Cihazınızın tr rom'a sahip olup olmadığı önemli bu konuda. Bana gelmedi diyenler cihazlarının sı numarasından kontrol etsinler. Sony bence iyi iş çıkarıyor note 4 bile almadı s3 de almadı. Ki Xperia z s3 klasmanında bır cihaz. Tebrik etmek lazım Sony'yı.

Xperia z s3 değil s4 klasmanında bir üründür.
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acura07 4 yıl Teknode
yok s2 klasmanında bı cıhazdı ne s3 u
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strathmorea 4 yıl
Türkiye Xperia Z2 kullanıcılarına hala Lolipop gelmedi. (root rom vs den bahsetmiyorum)
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Fenomenon 4 yıl
Geçenlerde Z dışında hiçbir model güncelleme almayacak diyordunuz. Dilin kemiği yok ki ne yaparsın.
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Yazılımcı Online 4 yıl
bence hiç vermesin artık 6 yı beklesin :)
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Okisht 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Geçenlerde Z dışında hiçbir model güncelleme almayacak diyordunuz. Dilin kemiği yok ki ne yaparsın.

Merhaba,
bu cümleyi bizim kurma lüksümüz yok malesef, Sony'den böyle bir açıklama gelmişti bizde aktarmıştık. Sonrasında T2 Ultra ve C3 ile ilgili lollipop belgelerini de aktarmıştık zaten. Şimdi de yine resmi olarak bu iki modele lollipop geleceği söylendi bizde yine bu şekilde aktarıyoruz.
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