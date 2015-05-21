Xperia Z ve ZR için Lollipop güncellemesi başladı

Sony Z serisi modellerine Lollipop güncellemesini yayınlarken Xperia Z ve ZR modelleri bir süredir hala güncelleme için bekliyordu. Japonya kökenli şirketten nihayet kullanıcıları sevindirecek haber geldi.

Henüz Bolivya, Bangladeş, Tayvan gibi ülkelerde başlayan güncellemenin kısa bir süre içinde tüm ülkelerde dağıtılması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte cihazların kazanacağı bazı önemli yenilikler şu şekilde :

Materyal tasarıma uygun arayüz ve uygulama geçişleri

Kilit ekranında bildirimler ve özelleştirmeler

Çoklu kullanıcı profili oluşturma ve misafir oturumu

Uygulamaları hafıza kartına taşıyabilme



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700 MB civarında büyük bir güncelleme ile Xperia Z ve Xperia ZR modelleri Android 5.0.2 sürümüne kavuşuyor. Güncellemeyi yapmadan önce cihazlarda 1.2 GB boş alan bulunması istenirken, herhangi bir veri kaybı yaşanmaması adına kullanıcıların 2 GB seviyesinde boş alan bırakmasında fayda var gibi görünüyor. Güncelleme şimdilik yalnızca OTA üzerinden yayınlanmış durumda. Ancak kısa bir süre sonra bu işlemin Sony PC Companion yazılımı ile bilgisayardan yapılabilmesi de bekleniyor.