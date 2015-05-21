Xperia Z ve ZR için Lollipop güncellemesi başladı

Sony Z serisi modellerine Lollipop güncellemesini yayınlarken Xperia Z ve ZR modelleri bir süredir hala güncelleme için bekliyordu. Japonya kökenli şirketten nihayet kullanıcıları sevindirecek haber geldi.
700 MB civarında büyük bir güncelleme ile Xperia Z ve Xperia ZR modelleri Android 5.0.2 sürümüne kavuşuyor. Güncellemeyi yapmadan önce cihazlarda 1.2 GB boş alan bulunması istenirken, herhangi bir veri kaybı yaşanmaması adına kullanıcıların 2 GB seviyesinde boş alan bırakmasında fayda var gibi görünüyor. Güncelleme şimdilik yalnızca OTA üzerinden yayınlanmış durumda. Ancak kısa bir süre sonra bu işlemin Sony PC Companion yazılımı ile bilgisayardan yapılabilmesi de bekleniyor.
Henüz Bolivya, Bangladeş, Tayvan gibi ülkelerde başlayan güncellemenin kısa bir süre içinde tüm ülkelerde dağıtılması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte cihazların kazanacağı bazı önemli yenilikler şu şekilde :
- Materyal tasarıma uygun arayüz ve uygulama geçişleri
- Kilit ekranında bildirimler ve özelleştirmeler
- Çoklu kullanıcı profili oluşturma ve misafir oturumu
- Uygulamaları hafıza kartına taşıyabilme
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Sende nasıl bir Sony düşmanlığı var bir anlasam. Adamlar S4 Pro işlemcili 2 senelik cihaza Android 5.0 yayınlıyor ayrıca 5.1'i de verecek takdir etmen gerekirken hala trollük peşindesin. Samsung ve HTC'nin (özellikle Samsung'un) yayınladığı Android 5.0'daki hatalar için bi forumda dolaş derim önemli olan erken vermek değil en iyiyi verebilmek. Sırf marketteki uygulamalar bile adam akıllı optimize edilmemişken, Android 5.0 Nexus'ta bile hatalıyken, bildirim barı değişti yüzen bildirim sistemi geldi diye telefonu çöp etmek olmamalı güncelleme. Stabil çalışmıyorsa donuyorsa hata veriyorsa hiç güncelleme verilmemesi bile daha iyidir.
Sony orada akıllılık etti S600 ile S4 Pro arasındaki farklar 0.2 Ghz işlemci frekansı ve mimarisi. GPU aynıydı zaten SoC'u daha uyguna aldı M7'den daha uyguna sattı.
Nexus 4'te özelleştirme yok sırf Nexus 4 alıyor diye Xperia Z ya da aynı SoC'u taşıyan başka cihaz alacak diye bir şey yok öyle olsa HTC One Droid DNA, LG Optimus G, Oppo Find 5'in de alması gerekiyordu.
Hotfix varmış şimdi düşün güncellemeyi dört gözle bekliyorsun erkenden alıyorsun bi bakıyorsun sorunlu hotfix yayınlanana kadar bekliyorsun, ya da bizim gibi 2 ay fazladan bekliyorsun güncelleme gelene kadar telefonu stabil şekilde kullanıyorsun güncelleme geldiğinde de adamlar yapmış deyip kullanıyorsun. Hangisi mantıklı o heyecan veren bekleyişin ardından yaşadığın hüsran mı geri dönmek için forumlarda konu açmalar mı yoksa bekleyip sağlam güncelleme almak mı?
İllu yok. Sizlerde olmayın;
Nokia manyağı pardon sonradan Microsoft alınca lafını etmeyen HTC'ye kayan Sony trollü @Elsa
Sony Xperia Z2 kullanıyorum diyip telefonu Discovery ile karşılaştırıp yerden yere vuran ama hiç eline dahi almayan Samsung fanboyu @wolf silver
Tarafının ne olduğunu bilmediğim amacının ne olduğunu anlamadığım çok ağır Sony düşmanı öyle böyle değil şirket batsa ülkeye kına dağıtacak @OnLiNe MaNaGeR
olmayın sizlerde.
Sony orada akıllılık etti S600 ile S4 Pro arasındaki farklar 0.2 Ghz işlemci frekansı ve mimarisi. GPU aynıydı zaten SoC'u daha uyguna aldı M7'den daha uyguna sattı.
Nexus 4'te özelleştirme yok sırf Nexus 4 alıyor diye Xperia Z ya da aynı SoC'u taşıyan başka cihaz alacak diye bir şey yok öyle olsa HTC One Droid DNA, LG Optimus G, Oppo Find 5'in de alması gerekiyordu.
Hotfix varmış şimdi düşün güncellemeyi dört gözle bekliyorsun erkenden alıyorsun bi bakıyorsun sorunlu hotfix yayınlanana kadar bekliyorsun, ya da bizim gibi 2 ay fazladan bekliyorsun güncelleme gelene kadar telefonu stabil şekilde kullanıyorsun güncelleme geldiğinde de adamlar yapmış deyip kullanıyorsun. Hangisi mantıklı o heyecan veren bekleyişin ardından yaşadığın hüsran mı geri dönmek için forumlarda konu açmalar mı yoksa bekleyip sağlam güncelleme almak mı?
İllu yok. Sizlerde olmayın;
Nokia manyağı pardon sonradan Microsoft alınca lafını etmeyen HTC'ye kayan Sony trollü @Elsa
Sony Xperia Z2 kullanıyorum diyip telefonu Discovery ile karşılaştırıp yerden yere vuran ama hiç eline dahi almayan Samsung fanboyu @wolf silver
Tarafının ne olduğunu bilmediğim amacının ne olduğunu anlamadığım çok ağır Sony düşmanı öyle böyle değil şirket batsa ülkeye kına dağıtacak @OnLiNe MaNaGeR
olmayın sizlerde.