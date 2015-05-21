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Xperia Z ve ZR için Lollipop güncellemesi başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
48
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z ve ZR için Lollipop güncellemesi başladı

Sony Z serisi modellerine Lollipop güncellemesini yayınlarken Xperia Z ve ZR modelleri bir süredir hala güncelleme için bekliyordu. Japonya kökenli şirketten nihayet kullanıcıları sevindirecek haber geldi.

700 MB civarında büyük bir güncelleme ile Xperia Z ve Xperia ZR modelleri Android 5.0.2 sürümüne kavuşuyor. Güncellemeyi yapmadan önce cihazlarda 1.2 GB boş alan bulunması istenirken, herhangi bir veri kaybı yaşanmaması adına kullanıcıların 2 GB seviyesinde boş alan bırakmasında fayda var gibi görünüyor. Güncelleme şimdilik yalnızca OTA üzerinden yayınlanmış durumda. Ancak kısa bir süre sonra bu işlemin Sony PC Companion yazılımı ile bilgisayardan yapılabilmesi de bekleniyor.

Henüz Bolivya, Bangladeş, Tayvan gibi ülkelerde başlayan güncellemenin kısa bir süre içinde tüm ülkelerde dağıtılması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte cihazların kazanacağı bazı önemli yenilikler şu şekilde :
  • Materyal tasarıma uygun arayüz ve uygulama geçişleri
  • Kilit ekranında bildirimler ve özelleştirmeler
  • Çoklu kullanıcı profili oluşturma ve misafir oturumu
  • Uygulamaları hafıza kartına taşıyabilme


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Marquis-de-Sade` 4 yıl en beğenilen Elsa
Elsa


gently weeps

Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.

S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor

Sende nasıl bir Sony düşmanlığı var bir anlasam. Adamlar S4 Pro işlemcili 2 senelik cihaza Android 5.0 yayınlıyor ayrıca 5.1'i de verecek takdir etmen gerekirken hala trollük peşindesin. Samsung ve HTC'nin (özellikle Samsung'un) yayınladığı Android 5.0'daki hatalar için bi forumda dolaş derim önemli olan erken vermek değil en iyiyi verebilmek. Sırf marketteki uygulamalar bile adam akıllı optimize edilmemişken, Android 5.0 Nexus'ta bile hatalıyken, bildirim barı değişti yüzen bildirim sistemi geldi diye telefonu çöp etmek olmamalı güncelleme. Stabil çalışmıyorsa donuyorsa hata veriyorsa hiç güncelleme verilmemesi bile daha iyidir.
Elsagently weepsDaha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.S4 ve M7 2 aydır lo...
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Marquis-de-Sade` 4 yıl Elsa
Elsa


Marquis-de-Sade`

Elsa


gently weeps

Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.

S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor

Sende nasıl bir Sony düşmanlığı var bir anlasam. Adamlar S4 Pro işlemcili 2 senelik cihaza Android 5.0 yayınlıyor ayrıca 5.1'i de verecek takdir etmen gerekirken hala trollük peşindesin. Samsung ve HTC'nin (özellikle Samsung'un) yayınladığı Android 5.0'daki hatalar için bi forumda dolaş derim önemli olan erken vermek değil en iyiyi verebilmek. Sırf marketteki uygulamalar bile adam akıllı optimize edilmemişken, Android 5.0 Nexus'ta bile hatalıyken, bildirim barı değişti yüzen bildirim sistemi geldi diye telefonu çöp etmek olmamalı güncelleme. Stabil çalışmıyorsa donuyorsa hata veriyorsa hiç güncelleme verilmemesi bile daha iyidir.

Sony M7 rakibi cihazı S4 Pro ile çıkarmasaymış


Nexus 4 de alıyor almaması saçma olur zaten.

Bu arada hotfix denen bir olay var araştır derim.

İllu nerelerde


Sony orada akıllılık etti S600 ile S4 Pro arasındaki farklar 0.2 Ghz işlemci frekansı ve mimarisi. GPU aynıydı zaten SoC'u daha uyguna aldı M7'den daha uyguna sattı.

Nexus 4'te özelleştirme yok sırf Nexus 4 alıyor diye Xperia Z ya da aynı SoC'u taşıyan başka cihaz alacak diye bir şey yok öyle olsa HTC One Droid DNA, LG Optimus G, Oppo Find 5'in de alması gerekiyordu.

Hotfix varmış şimdi düşün güncellemeyi dört gözle bekliyorsun erkenden alıyorsun bi bakıyorsun sorunlu hotfix yayınlanana kadar bekliyorsun, ya da bizim gibi 2 ay fazladan bekliyorsun güncelleme gelene kadar telefonu stabil şekilde kullanıyorsun güncelleme geldiğinde de adamlar yapmış deyip kullanıyorsun. Hangisi mantıklı o heyecan veren bekleyişin ardından yaşadığın hüsran mı geri dönmek için forumlarda konu açmalar mı yoksa bekleyip sağlam güncelleme almak mı?

İllu yok. Sizlerde olmayın;
Nokia manyağı pardon sonradan Microsoft alınca lafını etmeyen HTC'ye kayan Sony trollü @Elsa
Sony Xperia Z2 kullanıyorum diyip telefonu Discovery ile karşılaştırıp yerden yere vuran ama hiç eline dahi almayan Samsung fanboyu @wolf silver
Tarafının ne olduğunu bilmediğim amacının ne olduğunu anlamadığım çok ağır Sony düşmanı öyle böyle değil şirket batsa ülkeye kına dağıtacak @OnLiNe MaNaGeR

olmayın sizlerde.
ElsaMarquis-de-Sade`Elsagently weepsD...
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Marquis-de-Sade` 4 yıl Elsa
Elsa


Marquis-de-Sade`

Elsa


gently weeps

Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.

S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor

Sende nasıl bir Sony düşmanlığı var bir anlasam. Adamlar S4 Pro işlemcili 2 senelik cihaza Android 5.0 yayınlıyor ayrıca 5.1'i de verecek takdir etmen gerekirken hala trollük peşindesin. Samsung ve HTC'nin (özellikle Samsung'un) yayınladığı Android 5.0'daki hatalar için bi forumda dolaş derim önemli olan erken vermek değil en iyiyi verebilmek. Sırf marketteki uygulamalar bile adam akıllı optimize edilmemişken, Android 5.0 Nexus'ta bile hatalıyken, bildirim barı değişti yüzen bildirim sistemi geldi diye telefonu çöp etmek olmamalı güncelleme. Stabil çalışmıyorsa donuyorsa hata veriyorsa hiç güncelleme verilmemesi bile daha iyidir.

Sony M7 rakibi cihazı S4 Pro ile çıkarmasaymış


Nexus 4 de alıyor almaması saçma olur zaten.

Bu arada hotfix denen bir olay var araştır derim.

İllu nerelerde


Sony orada akıllılık etti S600 ile S4 Pro arasındaki farklar 0.2 Ghz işlemci frekansı ve mimarisi. GPU aynıydı zaten SoC'u daha uyguna aldı M7'den daha uyguna sattı.

Nexus 4'te özelleştirme yok sırf Nexus 4 alıyor diye Xperia Z ya da aynı SoC'u taşıyan başka cihaz alacak diye bir şey yok öyle olsa HTC One Droid DNA, LG Optimus G, Oppo Find 5'in de alması gerekiyordu.

Hotfix varmış şimdi düşün güncellemeyi dört gözle bekliyorsun erkenden alıyorsun bi bakıyorsun sorunlu hotfix yayınlanana kadar bekliyorsun, ya da bizim gibi 2 ay fazladan bekliyorsun güncelleme gelene kadar telefonu stabil şekilde kullanıyorsun güncelleme geldiğinde de adamlar yapmış deyip kullanıyorsun. Hangisi mantıklı o heyecan veren bekleyişin ardından yaşadığın hüsran mı geri dönmek için forumlarda konu açmalar mı yoksa bekleyip sağlam güncelleme almak mı?

İllu yok. Sizlerde olmayın;
Nokia manyağı pardon sonradan Microsoft alınca lafını etmeyen HTC'ye kayan Sony trollü @Elsa
Sony Xperia Z2 kullanıyorum diyip telefonu Discovery ile karşılaştırıp yerden yere vuran ama hiç eline dahi almayan Samsung fanboyu @wolf silver
Tarafının ne olduğunu bilmediğim amacının ne olduğunu anlamadığım çok ağır Sony düşmanı öyle böyle değil şirket batsa ülkeye kına dağıtacak @OnLiNe MaNaGeR

olmayın sizlerde.
ElsaMarquis-de-Sade`Elsagently weepsD...
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DH Misafiri 4 yıl
"..Yol Yaptılar."
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Mr xXx 4 yıl
sonunda
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0MG90 4 yıl
Adamlar ne güzel güncelleme veriyor daha ne istiyorsunuz
Trollüğü gidin başka yerde yapın
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mipa90 4 yıl
Elsa
Xtrud
Elsa
gently weeps
Elsa
gently weeps Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.
S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor
İsterse 5 aydır kullansın bana geliyor mu güncelleme geliyor sorun değil benim için sıkıntısız oldugu sürece.ayrıca 4.4 ü ilk verende sony oldu
Güncelleme vermesi lazım, vermezse anormal zaten. Bu yüzden sonynin özel bir yanı yok
Aynen LG G gibi aynı donanımda 4.4.2 de kalsaydı sorun olurdu
LG G Znin rakibi değil yalnız arada 1 yıl var

evet rakibi arada 6 ay var ve aynı chipseti kullanıyor. kaynak kodlar mevcut ama lg vermezken sony veriyor. gidin trollüğü başka yerde yapın
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mail_er 4 yıl mipa90
mipa90
Elsa
Orijinalden alıntı: Xtrud
Orijinalden alıntı: Elsa
Orijinalden alıntı: gently weeps
Orijinalden alıntı: Elsa
Orijinalden alıntı: gently weeps Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.
S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor
İsterse 5 aydır kullansın bana geliyor mu güncelleme geliyor sorun değil benim için sıkıntısız oldugu sürece.ayrıca 4.4 ü ilk verende sony oldu
Güncelleme vermesi lazım, vermezse anormal zaten. Bu yüzden sonynin özel bir yanı yok
Aynen LG G gibi aynı donanımda 4.4.2 de kalsaydı sorun olurdu
LG G Znin rakibi değil yalnız arada 1 yıl var

evet rakibi arada 6 ay var ve aynı chipseti kullanıyor. kaynak kodlar mevcut ama lg vermezken sony veriyor. gidin trollüğü başka yerde yapın

Hocam haklısınız kesinlikle rakibi hatta altı değil üç ay arayla duyuruldular.
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Elsa 4 yıl mipa90
mipa90
Elsa
Orijinalden alıntı: Xtrud
Orijinalden alıntı: Elsa
Orijinalden alıntı: gently weeps
Orijinalden alıntı: Elsa
Orijinalden alıntı: gently weeps Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.
S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor
İsterse 5 aydır kullansın bana geliyor mu güncelleme geliyor sorun değil benim için sıkıntısız oldugu sürece.ayrıca 4.4 ü ilk verende sony oldu
Güncelleme vermesi lazım, vermezse anormal zaten. Bu yüzden sonynin özel bir yanı yok
Aynen LG G gibi aynı donanımda 4.4.2 de kalsaydı sorun olurdu
LG G Znin rakibi değil yalnız arada 1 yıl var

evet rakibi arada 6 ay var ve aynı chipseti kullanıyor. kaynak kodlar mevcut ama lg vermezken sony veriyor. gidin trollüğü başka yerde yapın

Sony 6 ayda bir telefon çıkarıyor


Ayni cipseti kullanmasi sony'nin saçmalığıdır dediğine gore G2 ile Z arasinda 6 ay var G2 tokat manyağı yapar o halde

3 ay diyen iyi sallamis açın biraz gsmarenaya bakin
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wolf silver 4 yıl
Sony verdi 5.0.2 yi ama sorunlu. Burda cogu sony kullanıcısı olmadığı halde sanki sony kullanıcısıymış gibi yorum yaparlar. Z2 aldım tl 4.4 4 te iyiydi ama 5.0.2 de şarj sorunu çıktı. Ayrıca hala sadece bizi FİLE COMMANDER dosya yöneticisini mahkum etmiş. 5.0.2 den en büyük beklentim Hafıza kartındakı dosyaları başka bir dosya yöneticisnden de silmekti ama hala File COMMANDERe kaldık..
Sony albüm uygulamasını sevmedim marketten quick gallery indirdim ama onda da hafıza kartındakı dosyaları silemiyorum...
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xxfkcanxx 4 yıl
güncellemede ses artıırma olayını kaldırmışlar çok saçma olmuş cihazın zaten hoparlörü ekranı ile en berbat donanımıydı hiç ses çıkmıyor nerdeyse inşallah yeni bir güncelleme ile eklerler.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
En çöp arayüz bariz Sony'de ve bu kadar basit kullandıkları için güncelleme alıyordur.birinde 4.4 olsa diğerinde 5.1 olsa ayırt edemezsiniz bile.
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Elsa 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
En çöp arayüz bariz Sony'de ve bu kadar basit kullandıkları için güncelleme alıyordur.birinde 4.4 olsa diğerinde 5.1 olsa ayırt edemezsiniz bile.

Kilit, ayarlar ve bildirim ekranını AOSP'den kopyalamasalardı anlayamayacaktık
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mail_er 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
En çöp arayüz bariz Sony'de ve bu kadar basit kullandıkları için güncelleme alıyordur.birinde 4.4 olsa diğerinde 5.1 olsa ayırt edemezsiniz bile.

Stabilite yönünden en iyi arayüz htcde ondan sonra sonyde. Ama kullanışlılık noktasında sony kesinlikle daha güzel. İkisini de kullandım. Samsungun touchwizi takılma kasma problemleri ile zaten dillere destan oldu.
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piroskopes 4 yıl
abi o değilde bu telefon neden ısınıyor bu kadar anlam veremedim varmıdır bir çaresi
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talib kweli 4 yıl
Çok şükür :)
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gently weeps 4 yıl
Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.
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Elsa 4 yıl gently weeps
gently weeps
Daha 5.1 gelcek:) teşekkürler sony yanıltmadı beni.

S4 ve M7 2 aydır lollipop kullanıyor
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